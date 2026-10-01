"Su comportamiento tiene que...": la firme advertencia y los elogios de Scaloni al Cuti Romero, nuevo capitán de la Selección Argentina

El inicio de la era post-Messi en la Selección Argentina comenzó con un contundente triunfo por 4-0 sobre Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En una noche cargada de emotividad, Cristian "Cuti" Romero no solo convirtió un gol, sino que lució por primera vez la cinta de capitán heredada tras la etapa del astro rosarino. Concluida la presentación de la Albiceleste, el entrenador Lionel Scaloni analizó la actuación del marcador central con encendidos elogios, aunque no dudó en sumar una clara advertencia de cara al rol de liderazgo que asumió dentro de la estructura del equipo.