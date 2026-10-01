"Su comportamiento tiene que...": la firme advertencia y los elogios de Scaloni al Cuti Romero, nuevo capitán de la Selección Argentina

Qué dijo Cuti Romero sobre su debut como capitán de la Selección en Córdoba

Para el defensor, la jornada en el Mario Alberto Kempes significó un regreso cargado de valor sentimental, al haber portado la cinta en la misma cancha donde diez años atrás concretó su debut como profesional vistiendo la camiseta de Belgrano de Córdoba.

En diálogo con TyC Sports, el zaguero repasó las sensaciones del encuentro: “Fue un día especial. Hace diez años hice el debut acá con Belgrano y volver hoy siendo capitán y habiendo vivido la época más grande de nuestra Selección, es algo hermoso. Nunca me hubiese imaginado esto, es una responsabilidad muy grande pero me siento preparado”.

Finalmente, el defensor de 28 años dedicó unas palabras de reconocimiento al proceso de transición que encara el grupo tras la salida de Lionel Messi: “Esto sigue, lo vamos a extrañar a Leo, nuestro capitán. No va a haber otro como él pero nos dejó un legado muy grande y hay que seguir para llevar de nuevo a la Argentina a lo más alto”.