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"Su comportamiento tiene que...": la firme advertencia y los elogios de Scaloni al Cuti Romero, nuevo capitán de la Selección Argentina

Lionel Scaloni elogió el nivel de Cristian Romero como capitán en la victoria ante Bolivia, pero le lanzó un contundente aviso sobre su conducta.

Foto: Luciano Bisbal/Getty Images

Foto: Luciano Bisbal/Getty Images

El inicio de la era post-Messi en la Selección Argentina comenzó con un contundente triunfo por 4-0 sobre Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En una noche cargada de emotividad, Cristian "Cuti" Romero no solo convirtió un gol, sino que lució por primera vez la cinta de capitán heredada tras la etapa del astro rosarino. Concluida la presentación de la Albiceleste, el entrenador Lionel Scaloni analizó la actuación del marcador central con encendidos elogios, aunque no dudó en sumar una clara advertencia de cara al rol de liderazgo que asumió dentro de la estructura del equipo.

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Durante la rueda de prensa posterior al juego, el técnico santafesino resaltó las cualidades futbolísticas del zaguero del Tottenham: “Cuti es un gran futbolista. Estando sano, es uno de los mejores defensores del mundo, sin duda. Estando bien, si no es el mejor pega en el palo”. A su vez, el DT repasó las complicaciones que arrastró el cordobés en la preparación física previa: “Últimamente no estuvo al 100%, en el Mundial no estuvo como queríamos nosotros a nivel físico. Siempre preferimos tenerlo en campo porque nos da un plus”.

Cuál fue la advertencia que le hizo Lionel Scaloni a Cuti Romero por la cinta de capitán

Pese a ponerlo en el pedestal de los mejores marcadores centrales del planeta, el entrenador hizo hincapié en la necesidad de que el jugador modere el temperamento en los choques de alta intensidad, entendiendo la responsabilidad institucional que conlleva portar el brazalete nacional.

“Es un jugador especial, tiene buen pase. A veces se le va un poco la pierna y eso es lo que tiene que corregir porque ahora es además el capitán de la Selección y formará parte de la historia. Su comportamiento tiene que ser ejemplar y creo que él lo va a entender”, sentenció Scaloni frente a los medios de comunicación.

Qué dijo Cuti Romero sobre su debut como capitán de la Selección en Córdoba

Para el defensor, la jornada en el Mario Alberto Kempes significó un regreso cargado de valor sentimental, al haber portado la cinta en la misma cancha donde diez años atrás concretó su debut como profesional vistiendo la camiseta de Belgrano de Córdoba.

En diálogo con TyC Sports, el zaguero repasó las sensaciones del encuentro: “Fue un día especial. Hace diez años hice el debut acá con Belgrano y volver hoy siendo capitán y habiendo vivido la época más grande de nuestra Selección, es algo hermoso. Nunca me hubiese imaginado esto, es una responsabilidad muy grande pero me siento preparado”.

Finalmente, el defensor de 28 años dedicó unas palabras de reconocimiento al proceso de transición que encara el grupo tras la salida de Lionel Messi: “Esto sigue, lo vamos a extrañar a Leo, nuestro capitán. No va a haber otro como él pero nos dejó un legado muy grande y hay que seguir para llevar de nuevo a la Argentina a lo más alto”.

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