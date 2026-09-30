Furor en Netflix por el estreno de esta nueva serie basada en una popular novela romántica

Allí aparecerá Nate Hawkins, el carismático capitán del equipo, que también tiene una ambición deportiva muy concreta: conseguir llegar a la NHL.

Los dos pertenecen a mundos deportivos diferentes. Anastasia está vinculada al patinaje artístico, mientras que Nate representa al hockey sobre hielo. La convivencia forzada entre ambos hará que sus caminos se crucen de una manera que ninguno de los dos parecía tener prevista.

La adaptación mantendrá así uno de los elementos centrales de la novela: una historia de amor construida a partir de dos personajes que inicialmente parecen estar en lados opuestos.

Un romance universitario con el hielo como escenario

Uno de los principales atractivos de Icebreaker será la combinación de varios elementos dentro de una misma historia. La producción reunirá romance, drama universitario y deporte, mientras desarrollará la relación entre Anastasia y Nate.

El concepto también se apoyará en una fórmula reconocible para los seguidores de las historias románticas contemporáneas: el enemies to lovers. En este tipo de relatos, los protagonistas comienzan enfrentados o mantienen una relación marcada por el rechazo y las diferencias antes de desarrollar sentimientos románticos.

En este caso, el escenario deportivo tendrá un papel fundamental. La pista de hielo será el punto de encuentro entre dos disciplinas y dos protagonistas con objetivos diferentes.

Anastasia llegará a la historia con la presión de su carrera como patinadora y el deseo de alcanzar el nivel necesario para cumplir sus aspiraciones olímpicas. Nate, por su parte, tendrá la responsabilidad de liderar a su equipo mientras persigue su propio sueño deportivo.

¡Ya hay cast para 'ICEBREAKER'! Gabriel Tierney, Auliʻi Cravalho, Peter Berry, Chaneil Kular, Devin Craig y Aidan Shaw se unen a Daisy Jelley y Connor Simos en la nueva serie de Netflix basada en el bestseller de romance deportivo. pic.twitter.com/8iATn0z7TA — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 29, 2026

El elenco principal de Icebreaker

Gabriel Tierney, Aulii Cravalho, Peter Berry, Chaneil Kular, Devin Craig y Aidan Shaw se unen a Daisy Jelley y Connor Simos en la nueva serie de Netflix basada en el bestseller de romance deportivo.

La participación de Hannah Grace será otro de los elementos relevantes de la adaptación. La autora de la novela estará involucrada como productora ejecutiva, una decisión que permitirá mantener a la creadora del material original vinculada al proceso de llevar la historia desde las páginas hasta la pantalla.