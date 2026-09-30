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Furor en Netflix por el estreno de esta nueva serie basada en una popular novela romántica

Icebreaker se estrena en Netflix como una adaptación del fenómeno literario de Hannah Grace, con romance universitario, hockey sobre hielo y una pareja protagonista.

Furor en Netflix por el estreno de esta nueva serie basada en una popular novela romántica. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix por el estreno de esta nueva serie basada en una popular novela romántica. (Foto: Archivo)

Icebreaker será la nueva apuesta de Netflix por llevar a la pantalla una historia que ya conquistó a miles de lectores. La plataforma prepara la adaptación de la novela homónima de Hannah Grace, el primer libro de la saga Maple Hills, que se convirtió en uno de los fenómenos literarios más comentados de los últimos años gracias, entre otros factores, a su popularidad en BookTok.

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La ficción estará centrada en una historia de romance universitario con el deporte como uno de sus principales escenarios. La trama reunirá a una prometedora patinadora artística y al capitán de un equipo universitario de hockey sobre hielo, dos personajes que partirán desde posiciones muy diferentes y que terminarán compartiendo mucho más que una pista.

Netflix ya confirmó parte del elenco y del equipo creativo que llevará esta historia a la pantalla. También anunció que la producción comenzará en octubre de 2026 y que el rodaje está previsto que finalice en marzo de 2027. Por ahora, la plataforma todavía no comunicó una fecha de estreno y tampoco presentó un tráiler oficial.

De qué trata Icebreaker, la historia que llegará a Netflix

La novela de Hannah Grace cuenta la historia de Anastasia Allen, una joven patinadora artística que tiene un objetivo muy definido: llegar a competir por el oro olímpico. Sin embargo, sus planes cambiarán cuando un inesperado contratiempo la obligue a compartir la misma pista de hielo con el equipo universitario de hockey.

Allí aparecerá Nate Hawkins, el carismático capitán del equipo, que también tiene una ambición deportiva muy concreta: conseguir llegar a la NHL.

Los dos pertenecen a mundos deportivos diferentes. Anastasia está vinculada al patinaje artístico, mientras que Nate representa al hockey sobre hielo. La convivencia forzada entre ambos hará que sus caminos se crucen de una manera que ninguno de los dos parecía tener prevista.

La adaptación mantendrá así uno de los elementos centrales de la novela: una historia de amor construida a partir de dos personajes que inicialmente parecen estar en lados opuestos.

Un romance universitario con el hielo como escenario

Uno de los principales atractivos de Icebreaker será la combinación de varios elementos dentro de una misma historia. La producción reunirá romance, drama universitario y deporte, mientras desarrollará la relación entre Anastasia y Nate.

El concepto también se apoyará en una fórmula reconocible para los seguidores de las historias románticas contemporáneas: el enemies to lovers. En este tipo de relatos, los protagonistas comienzan enfrentados o mantienen una relación marcada por el rechazo y las diferencias antes de desarrollar sentimientos románticos.

En este caso, el escenario deportivo tendrá un papel fundamental. La pista de hielo será el punto de encuentro entre dos disciplinas y dos protagonistas con objetivos diferentes.

Anastasia llegará a la historia con la presión de su carrera como patinadora y el deseo de alcanzar el nivel necesario para cumplir sus aspiraciones olímpicas. Nate, por su parte, tendrá la responsabilidad de liderar a su equipo mientras persigue su propio sueño deportivo.

El elenco principal de Icebreaker

Gabriel Tierney, Aulii Cravalho, Peter Berry, Chaneil Kular, Devin Craig y Aidan Shaw se unen a Daisy Jelley y Connor Simos en la nueva serie de Netflix basada en el bestseller de romance deportivo.

La participación de Hannah Grace será otro de los elementos relevantes de la adaptación. La autora de la novela estará involucrada como productora ejecutiva, una decisión que permitirá mantener a la creadora del material original vinculada al proceso de llevar la historia desde las páginas hasta la pantalla.

En pocas palabras

  • Netflix estrena "Icebreaker", adaptación de la novela de Hannah Grace sobre romance universitario y hockey sobre hielo.
  • La serie narra la historia de Anastasia Allen y Nate Hawkins, cuyas vidas se entrelazan en la pista de hielo.
  • La producción, que comenzará en octubre de 2026, se suma a las adaptaciones de fenómenos literarios de plataformas de streaming.
Resumen generado por Thinkindot AI
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