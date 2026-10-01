Furor en Netflix por el estreno de una nueva miniserie de 7 capítulos para maratonear

En el centro estarán Cal y Aron Trask, dos hermanos que buscarán el reconocimiento de su padre mientras atraviesan una relación marcada por la rivalidad.

La producción estará ambientada entre el período de la Guerra de Secesión y la Primera Guerra Mundial, con el valle de Salinas, en California, como uno de sus escenarios principales. Se trata, además, de una región estrechamente vinculada con Steinbeck, quien nació en Salinas y utilizó diferentes elementos de su entorno en su obra.

La adaptación mantendrá así uno de los elementos más reconocibles de la novela: la tensión entre aquello que parece estar determinado por la familia y la posibilidad de que cada personaje elija su propio camino.

Según el resumen oficial de Netflix: "A principios del siglo XX, una mujer fuerte e independiente abre una brecha entre dos hermanos… y marca el comienzo de una saga que se extenderá a la siguiente generación".

Al este del Edén, una novela que ya tuvo dos adaptaciones

La producción de Netflix no será la primera vez que Al este del Edén llegue a la pantalla. Antes de esta nueva versión existieron otras dos adaptaciones, separadas por varias décadas.

La primera llegó en 1955, cuando el director Elia Kazan llevó la novela al cine. Aquella película tuvo además una importancia particular para la historia del cine estadounidense porque significó uno de los grandes papeles de James Dean, quien interpretó a Cal Trask.

Décadas después, en 1981, la historia regresó a la televisión estadounidense en forma de miniserie. La producción fue realizada por la cadena ABC y contó, entre otros intérpretes, con Timothy Bottoms y Jane Seymour.

La nueva producción tiene además una conexión especialmente llamativa con aquella primera adaptación cinematográfica. La responsable de escribir la nueva serie es Zoe Kazan, nieta de Elia Kazan, quien dirigió la película de 1955.

De esta manera, la nueva versión tendrá un vínculo directo con la adaptación que llevó por primera vez la obra de Steinbeck al cine.

Florence Pugh encabeza el elenco de Al este del Edén

Florence Pugh

Christopher Abbott

Mike Faist

Hoon Lee

Tracy Letts

Ciaran Hinds

Martha Plimpton

Joseph Zada

Joe Anders

Cuándo se estrena Al este del Edén en Netflix

La espera terminó este 1 de octubre de 2026, fecha elegida para el estreno de la nueva adaptación de Al este del Edén.

Netflix lanzó la serie completa en esa fecha, por lo que los siete episodios quedaron disponibles para quienes quieran descubrir esta nueva versión de la novela de John Steinbeck.

El nuevo proyecto reunirá una historia literaria reconocida, un reparto encabezado por Florence Pugh, Christopher Abbott y Mike Faist y un equipo creativo liderado por Zoe Kazan, cuya relación familiar con la primera adaptación cinematográfica añade otro elemento particular a esta nueva etapa de la obra de Steinbeck.

Tráiler oficial de Al este del Edén en Netflix