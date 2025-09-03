En vivo Radio La Red
CINE

Luis Zahera arrasa en Netflix con la película que rompe todos los esquemas y dura menos de 2 horas

Esta película española en Netflix sorprendió con Luis Zahera en un papel que eclipsa al resto del elenco en un thriller de acción sin precedentes.

Luis Zahera arrasa en Netflix con la película que rompe todos los esquemas y dura menos de 2 horas.

Luis Zahera arrasa en Netflix con la película que rompe todos los esquemas y dura menos de 2 horas.

Luis Zahera, sin importar la extensión de su papel, se las arregla para brillar. Y si hablamos de Netflix, su presencia cobra aún más fuerza gracias a "Xtremo", una película española de acción que se estrenó en 2021 y que, con el tiempo, se ha consolidado como una rareza dentro del catálogo de la plataforma.

Luis Zahera brilla en la película "Xtremo"

Luis Zahera ha demostrado a lo largo de su carrera que no necesita encabezar los créditos para dejar huella. Con un carisma natural y una intensidad interpretativa que pocos logran igualar, cada proyecto en el que participa adquiere un valor añadido. En Xtremo, dirigida por Daniel Benmayor, su personaje Urquiza logra algo difícil: aportar emoción en medio de un festín de peleas, disparos y venganza.

Aunque el film no buscaba realismo, sí pretendía ser honesto con el espectador. Y esa franqueza convirtió a Zahera en uno de los puntos más comentados del largometraje. El actor, que ya había ganado un Goya por El reino, encontró en Netflix un nuevo escaparate para demostrar que puede adaptarse a cualquier registro, desde thrillers políticos hasta relatos cargados de adrenalina.

Luis Zahera Xtremo

De qué trata "Xtremo": el thriller de acción en Netflix

Cuando Netflix apostó por Xtremo, lo hizo con un objetivo claro: diversificar la producción española más allá de las comedias o los dramas que suelen copar la pantalla. El director Daniel Benmayor, con experiencia en proyectos internacionales como Tracers, se lanzó a un terreno poco explorado en España: la acción pura al estilo de John Wick.

La sinopsis no dejaba lugar a dudas: Max, interpretado por Teo García, busca venganza tras haber sido traicionado por su propio hermano, Lucero. La historia lo lleva a enfrentarse a mafias, a reabrir heridas y a ejecutar un plan en el que la violencia es la única salida. En este entorno, el papel de Zahera destaca porque logra aportar humanidad en un universo dominado por estereotipos y clichés de cómic.

Xtremo Netflix

El elenco de "Xtremo" de Luis Zahera

  • Teo García
  • Óscar Jaenada
  • Óscar Casas
  • Andrea Duro
  • Sergio Peris-Mencheta
  • Alberto Jo Lee
  • Luis Zahera
  • Andrés Herrera
  • Nao Albet
  • César Bandera

Luis Zahera arrasa en Netflix con sus películas y series

Lo de Xtremo no fue un caso aislado. Desde entonces, la presencia de Luis Zahera en el catálogo de Netflix ha sido constante y celebrada por los espectadores. Películas como Infiesto o series como Entrevías y Sky Rojo lo han mantenido en la primera línea de conversación entre los suscriptores.

Entrevías Netflix 3.jpg

Además, Loco por ella o Vivir sin permiso han reforzado su posición como un secundario de lujo, capaz de dar credibilidad a cualquier producción. Zahera ha encontrado en el streaming un escenario perfecto para conectar con audiencias globales, demostrando que su talento no se limita al ámbito nacional.

Luis Zahera no solo ha conquistado al público, también a la crítica. Tras su Goya por El reino, volvió a recibir el galardón con As bestas, donde encarnó un personaje oscuro y perturbador que dejó huella. Este recorrido confirma que no se trata de un actor encasillado en un único registro, sino de un intérprete versátil, capaz de transitar del drama más intenso a la acción más desbordada.

Netflix, en este sentido, ha sido una plataforma clave para mostrar esa versatilidad. Xtremo le dio la oportunidad de exhibirse en un género poco habitual en España, y con ello abrió la puerta a nuevas propuestas que lo han consolidado como una de las figuras más queridas del audiovisual español.

Xtremo Película 1.jpg

El legado de "Xtremo" en el cine de acción español

Aunque en su momento no alcanzó la categoría de fenómeno masivo, Xtremo dejó un precedente. Demostró que en España es posible rodar acción con ambición, con un reparto de calidad y con una producción que no busca imitar, sino reinterpretar referentes internacionales.

Luis Zahera, con su personaje Urquiza, encarna precisamente esa mezcla entre crudeza y humanidad que termina marcando la diferencia. En un país acostumbrado a los dramas sociales o las comedias, la cinta logró abrir un espacio para un género que suele quedarse en segundo plano.

Tráiler de la película "Xtremo" en Netflix

