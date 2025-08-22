Luis Zahera brilla en Netflix con el estreno de la nueva serie de los creadores de "Entrevías".

Entre peluquerías caninas, consultas para hámsters y dueños más exigentes que sus propias mascotas, Antón descubrirá que sobrevivir en este nuevo ecosistema no será tarea fácil.

Para Zahera, este es un reto especial: será la primera vez que encarne un papel protagonista en una serie. Su carisma, acompañado de un guion que explota la ironía y la autenticidad, lo posiciona como la gran carta de Netflix para este año.

"Animal", la nueva serie de los creadores de "Entrevías"

La productora Alea Media, responsable de Entrevías, vuelve a trabajar de la mano de Netflix con este proyecto. Su experiencia en crear historias con fuerte arraigo local y gran proyección internacional fue decisiva para que la plataforma confiara en ellos nuevamente.

Cabe recordar que la segunda temporada de Entrevías se convirtió en 2023 en la serie española más vista de Netflix, incluso por encima de otras producciones globales. El fenómeno fue tan grande que la audiencia en su emisión televisiva disminuyó, ya que muchos espectadores preferían esperar para verla en streaming.

Aitor Gabilondo (Patria, El silencio, Yo, adicto) y Jota Aceytuno (Urban. La vida es nuestra), son los productores ejecutivos de la serie, dirigida por Alberto de Toro y Víctor García León, quien firma el guión junto a Ana Boyero, Araceli Álvarez de Sotomayor, Germán Aparicio y Dani Castro (Cap. 1).

Dónde se filmó la serie "Animal"

Rodada íntegramente en Galicia, Animal tiene como epicentro rural el ficticio pueblo de Topomorto, recreado a partir de diversas localizaciones en municipios de A Coruña como Dioño, A Calle, Pontemaceira, Parroquia, Teo y Vedra, así como la ciudad de Santiago de Compostela.

Esta comedia demuestra que adaptarse a los cambios puede ser difícil… sobre todo si el cambio implica pasar de curar vacas a tratar la dislexia de una cobaya.

El elenco de "Animal" con Luis Zahera

Luis Zahera

Lucía Caraballo

Carmen Ruíz

Antonio Durán 'Morris'

Sergio Abelaira

Darío Loureiro

Adrián Viador

Raquel Nogueira

Fer Fraga

Nacho Peña

Qué se espera del estreno de "Animal" en Netflix

La serie no solo busca entretener, sino también abrir una conversación sobre la transformación social que atraviesan muchas regiones rurales en España. El abandono del campo, la modernización de los estilos de vida y la irrupción de lo digital en ámbitos inesperados son algunos de los temas que aborda con tono humorístico.

Con un estreno programado estratégicamente en octubre, Netflix pretende posicionar Animal como una de las series españolas más relevantes de 2025. El carisma de Luis Zahera, el respaldo de una productora de confianza y un guion que mezcla humor y crítica social son los ingredientes que podrían convertirla en un nuevo fenómeno.