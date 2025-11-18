Luis Zahera llega a la Argentina: cuándo y dónde se podrá ver a la estrella de Netflix

El lugar escogido para la presentación es el Teatro Astral (Av. Corrientes 1639), un verdadero emblema de la escena teatral argentina ubicado en la icónica Avenida Corrientes de Buenos Aires. Este espacio, conocido por albergar grandes producciones y figuras de la cultura hispanohablante, se convertirá en el epicentro para que el público argentino pueda conectar de cerca con el actor. La ubicación central del Teatro Astral facilita el acceso para los admiradores de todo el país que deseen asistir a las funciones.

Luis Zahera Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes

Las fechas confirmadas para el espectáculo “Chungo” son:

Día 1: 23 de enero de 2026 .

23 de . Día 2: 24 de enero de 2026 .

24 de . Día 3: 25 de enero de 2026.

La posibilidad de presenciar al actor durante tres jornadas consecutivas subraya la magnitud de este evento y la alta demanda que se anticipa. La venta de entradas se gestionará a través de canales digitales para asegurar un proceso eficiente. Los interesados en adquirir sus localidades deberán esperar a los próximos días, ya que todavía no se encuentran disponibles.

La trayectoria de Luis Zahera en el cine y la televisión es un claro indicador del talento que el público podrá apreciar en vivo con su espectáculo en Argentina. Esta visita promete ser un hito cultural y una celebración de la interpretación en su máxima expresión.

Luis Zahera arrasa en Netflix con la serie Animal

La segunda temporada de Animal ya es una realidad. Netflix lo confirmó oficialmente y los seguidores de la serie gallega no tardaron en celebrar la noticia. La plataforma de streaming anunció que Luis Zahera volverá a interpretar a Antón, el veterinario más querido y caótico del campo español, acompañado por Lucía Caraballo, su inseparable sobrina Uxía.

Con su estilo entre lo tierno y lo salvaje, la serie se convirtió en una de las más vistas del año en España y Latinoamérica. En Argentina, México y Chile, logró posicionarse en el top 10 de Netflix apenas una semana después de su estreno. Ahora, su regreso promete más humor rural, animales entrañables y situaciones tan absurdas como irresistibles.

Animal Netflix 1

De qué trata Animal, la serie de Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Corto de dinero, el veterinario Antón acepta trabajar en una elegante tienda de mascotas, donde pasa de tratar animales de granja a vender comidas prémium para perros mimados.

Aunque Netflix mantiene bajo reserva la fecha de estreno, trascendió que los nuevos episodios ya están en desarrollo y que el rodaje comenzará en los próximos meses. La trama retomará la historia justo donde terminó la primera entrega, con Antón enfrentando un nuevo desafío en su pueblo: la llegada de una empresa extranjera que quiere modernizar el campo a cualquier precio.