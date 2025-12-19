Prime Video estrena "The Wrecking Crew", la comedia de acción más esperada

James (Dave Bautista) y Jonny (Jason Momoa) en "The Wrecking Crew". (Crédito de las fotos: Cortesía de Prime Video)
Prime Video reveló las primeras imágenes de "The Wrecking Crew", una comedia de acción protagonizada por Dave Bautista y Jason Momoa. La película se estrenará en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo el 28 de enero de 2026.
En esta comedia de acción, dos medio hermanos distanciados, Jonny (Jason Momoa) y James (Dave Bautista), se ven obligados a reunirse tras la misteriosa muerte de su padre. Mientras se embarcan en la búsqueda de la verdad, salen a la luz secretos enterrados y la lealtad se pone a prueba, revelando una conspiración capaz de destruir a su familia. Juntos, están dispuestos a arrasar con todo lo que se interponga en su camino.
La serie "Fallout" estrenó su segunda temporada en Prime Video
Prime Video presentó el tráiler oficial y nuevas imágenes de la segunda temporada de su serie Fallout. La esperada nueva entrega, que contará con ocho episodios, se estrenó el 17 de diciembre de 2025, con un nuevo episodio cada semana hasta el final de temporada, el 4 de febrero de 2026. La segunda temporada se estrenó exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios.
El épico tráiler muestra secuencias repletas de acción, criaturas mutadas, revelaciones de elenco (Kumail Nanjianiy Macaulay Culkin) y emocionantes misterios en el yermo (wasteland). La nueva temporada retomará los eventos que se desarrollan tras el impactante final de la primera entrega y llevará al público en un viaje a través del yermo del Mojave hasta la ciudad postapocalíptica de New Vegas.
Fallout es una producción de Kilter Films, con los productores ejecutivosJonathan Nolany Lisa Joy. Geneva Robertson-Dworety Graham Wagner se desempeñan como productores ejecutivos, creadores y showrunners. Hasta la fecha, la primera temporada de Fallout ha reunido a más de 100 millones de espectadores a nivel mundial, ubicándose entre los tres títulos más vistos en la historia del servicio. Todos los episodios de la primera temporada están disponibles en Prime Video.
Basada en una de las franquicias de videojuegos más icónicas de todos los tiempos, Falloutes la historia de quienes tienen y los que no tienen en un mundo donde ya casi no queda nada por tener. Doscientos años después del apocalipsis, los gentiles habitantes de los refugios de lujo contra ceniza nuclear se ven obligados a regresar al infierno radiactivo que sus antepasados dejaron atrás, sólo para descubrir un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y profundamente violento esperándolos.