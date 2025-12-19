En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Prime Video
película
PELÍCULAS

Prime Video estrena "The Wrecking Crew", la comedia de acción más esperada

Prime Video reveló las primeras imágenes de "The Wrecking Crew", la película protagonizada por Dave Bautista y Jason Momoa.

Redacción A24
por Redacción A24 |
James (Dave Bautista) y Jonny (Jason Momoa) en The Wrecking Crew. (Crédito de las fotos: Cortesía de Prime Video)

James (Dave Bautista) y Jonny (Jason Momoa) en "The Wrecking Crew". (Crédito de las fotos: Cortesía de Prime Video)

Prime Video reveló las primeras imágenes de "The Wrecking Crew", una comedia de acción protagonizada por Dave Bautista y Jason Momoa. La película se estrenará en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo el 28 de enero de 2026.

Leé también Rodrigo de la Serna y Prime Video deslumbran con la serie argentina que causa furor
Rodrigo de la Serna y Prime Video deslumbran con la serie argentina que causa furor.
The Wrecking Crew Prime Video 1
Crédito de las fotos: Cortesía de Prime Video.

Crédito de las fotos: Cortesía de Prime Video.

En esta comedia de acción, dos medio hermanos distanciados, Jonny (Jason Momoa) y James (Dave Bautista), se ven obligados a reunirse tras la misteriosa muerte de su padre. Mientras se embarcan en la búsqueda de la verdad, salen a la luz secretos enterrados y la lealtad se pone a prueba, revelando una conspiración capaz de destruir a su familia. Juntos, están dispuestos a arrasar con todo lo que se interponga en su camino.

The Wrecking Crew Prime Video 3
Crédito de las fotos: Cortesía de Prime Video.

Crédito de las fotos: Cortesía de Prime Video.

La serie "Fallout" estrenó su segunda temporada en Prime Video

Prime Video presentó el tráiler oficial y nuevas imágenes de la segunda temporada de su serie Fallout. La esperada nueva entrega, que contará con ocho episodios, se estrenó el 17 de diciembre de 2025, con un nuevo episodio cada semana hasta el final de temporada, el 4 de febrero de 2026. La segunda temporada se estrenó exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios.

El épico tráiler muestra secuencias repletas de acción, criaturas mutadas, revelaciones de elenco (Kumail Nanjiani y Macaulay Culkin) y emocionantes misterios en el yermo (wasteland). La nueva temporada retomará los eventos que se desarrollan tras el impactante final de la primera entrega y llevará al público en un viaje a través del yermo del Mojave hasta la ciudad postapocalíptica de New Vegas.

Embed

Fallout es una producción de Kilter Films, con los productores ejecutivos Jonathan Nolan y Lisa Joy. Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner se desempeñan como productores ejecutivos, creadores y showrunners. Hasta la fecha, la primera temporada de Fallout ha reunido a más de 100 millones de espectadores a nivel mundial, ubicándose entre los tres títulos más vistos en la historia del servicio. Todos los episodios de la primera temporada están disponibles en Prime Video.

Basada en una de las franquicias de videojuegos más icónicas de todos los tiempos, Fallout es la historia de quienes tienen y los que no tienen en un mundo donde ya casi no queda nada por tener. Doscientos años después del apocalipsis, los gentiles habitantes de los refugios de lujo contra ceniza nuclear se ven obligados a regresar al infierno radiactivo que sus antepasados dejaron atrás, sólo para descubrir un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y profundamente violento esperándolos.

Fallout Prime Video 2

La serie está protagonizada por Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Emancipation, Father Stu), Walton Goggins (The White Lotus, The Righteous Gemstones), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (The King of Staten Island) y Frances Turner (The Boys).

Fallout es una producción de Kilter Films, con los productores ejecutivos Jonathan Nolan y Lisa Joy y Athena Wickham. Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner son productores ejecutivos, creadores y showrunners. Todd Howard, de Bethesda Game Studios, produce ejecutivamente junto con James Altman por Bethesda Softworks. Margot Lulick también participa como productora ejecutiva. Amazon MGM Studios y Kilter Films producen en asociación con Bethesda Game Studios y Bethesda Softworks.

Redacción A24
Por Redacción A24
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Prime Video película Jason Momoa
Notas relacionadas
Prime Video marca tendencia con el impactante final de la serie más comentada del momento
La serie "Fallout" estrenó su segunda temporada en Prime Video y es un éxito mundial
Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 1001 × 5 × 2 × 2 + (19 × 0 + 1)

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar