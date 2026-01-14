Prime Video anunció esta semana que la comedia "Papá x Dos" se estrenará en exclusiva en la plataforma de streaming en América Latina el 16 de enero de 2026, tras su estreno en cines.
La película "Papá x Dos" llega a Prime Video con un elenco que incluye a Benjamín Vicuña, Celeste Cid, Lucas Akoskin y María Gracia Omegna.
Prime Video: Benjamín Vicuña y Celeste Cid arrasan con el estreno de una nueva película. (Foto: Archivo)
En Papá x Dos, Santiago (Benjamín Vicuña) sueña con formar una familia con Ana (Celeste Cid) y todo parece ir en esa dirección cuando ella le anuncia que está embarazada. ¡El único problema es que también le cuenta que el papá, es su ex! Dispuesto a luchar contra todo por su amor, se queda al frente de esta extraña familia. Pero todo se complica cuando el ex de Ana -Pancho- se instala en la casa que comparten para ser parte del embarazo. La competencia entre ambos desatará una divertida guerra por ganar a Ana, donde no todo se vale.
La película es protagonizada por Benjamín Vicuña (La Isla de las Tentaciones: Argentina & Chile), Celeste Cid (Planners), Lucas Akoskin (Miénteme) y Maria Gracia Omegna (La Jauría).
La película está dirigida por Hernán Guerschuny (Nahir) y producida por FAM Contenidos, MALULE, Heaven Entertainment y BF Distribution.