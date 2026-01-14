Prime Video: Benjamín Vicuña y Celeste Cid arrasan con el estreno de una nueva película

Papá x2 en Prime Video 1 Foto: Gentileza Prensa Prime Video.

De qué trata "Papá x Dos" en Prime Video

En Papá x Dos, Santiago (Benjamín Vicuña) sueña con formar una familia con Ana (Celeste Cid) y todo parece ir en esa dirección cuando ella le anuncia que está embarazada. ¡El único problema es que también le cuenta que el papá, es su ex! Dispuesto a luchar contra todo por su amor, se queda al frente de esta extraña familia. Pero todo se complica cuando el ex de Ana -Pancho- se instala en la casa que comparten para ser parte del embarazo. La competencia entre ambos desatará una divertida guerra por ganar a Ana, donde no todo se vale.