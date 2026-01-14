En vivo Radio La Red
Prime Video: Benjamín Vicuña y Celeste Cid arrasan con el estreno de una nueva película

La película "Papá x Dos" llega a Prime Video con un elenco que incluye a Benjamín Vicuña, Celeste Cid, Lucas Akoskin y María Gracia Omegna.

por Javier Laslavsky |
Prime Video: Benjamín Vicuña y Celeste Cid arrasan con el estreno de una nueva película. (Foto: Archivo)

Prime Video anunció esta semana que la comedia "Papá x Dos" se estrenará en exclusiva en la plataforma de streaming en América Latina el 16 de enero de 2026, tras su estreno en cines.

Leé también La serie "Fallout" estrenó su segunda temporada en Prime Video y es un éxito mundial
La serie Fallout estrenó su segunda temporada en Prime Video y es un éxito mundial. (Foto: Gentileza prensa)
Papá x2 en Prime Video 1
Foto: Gentileza Prensa Prime Video.

De qué trata "Papá x Dos" en Prime Video

En Papá x Dos, Santiago (Benjamín Vicuña) sueña con formar una familia con Ana (Celeste Cid) y todo parece ir en esa dirección cuando ella le anuncia que está embarazada. ¡El único problema es que también le cuenta que el papá, es su ex! Dispuesto a luchar contra todo por su amor, se queda al frente de esta extraña familia. Pero todo se complica cuando el ex de Ana -Pancho- se instala en la casa que comparten para ser parte del embarazo. La competencia entre ambos desatará una divertida guerra por ganar a Ana, donde no todo se vale.

Papá x2 en Prime Video 2
Foto: Gentileza Prensa Prime Video.

El elenco de "Papá x Dos" con Benjamín Vicuña y Celeste Cid

La película es protagonizada por Benjamín Vicuña (La Isla de las Tentaciones: Argentina & Chile), Celeste Cid (Planners), Lucas Akoskin (Miénteme) y Maria Gracia Omegna (La Jauría).

La película está dirigida por Hernán Guerschuny (Nahir) y producida por FAM Contenidos, MALULE, Heaven Entertainment y BF Distribution.

Papá x2 en Prime Video 3
Foto: Gentileza Prensa Prime Video.

Tráiler oficial de la película "Papá x Dos" en Prime Video

Por Javier Laslavsky
