Un pasajero murió durante un vuelo internacional y el avión continuó hasta el aeropuerto de Mendoza

Los profesionales comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) dentro de la aeronave. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados para intentar estabilizarlo, el hombre no respondió y finalmente constataron su fallecimiento.

La situación obligó a la tripulación a analizar las alternativas disponibles mientras el avión continuaba en vuelo. Según relataron pasajeros, se evaluó la posibilidad de modificar la ruta y aterrizar en Colombia ante la emergencia médica.

Finalmente, la aeronave continuó hacia Mendoza, tal como estaba previsto originalmente, y aterrizó durante la madrugada en El Plumerillo.

El operativo tras la llegada del avión a Mendoza

Se preparó un operativo para intervenir apenas la aeronave tocara tierra. Una vez que el avión llegó al Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli, tomaron intervención efectivos policiales y la Oficina Fiscal de Las Heras. También trabajó personal de Policía Científica para llevar adelante los procedimientos correspondientes dentro de la aeronave.

Los especialistas realizaron las primeras actuaciones antes de retirar el cuerpo del avión. Posteriormente, los restos fueron trasladados para la realización de los estudios forenses que permitirán establecer qué provocó la descompensación.

Por el momento, no existe una causa de muerte oficialmente confirmada. Algunos reportes periodísticos mencionaron preliminarmente la posibilidad de un episodio cardíaco, pero será el examen forense el que deberá determinarlo.