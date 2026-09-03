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Un pasajero murió durante un vuelo internacional y el avión continuó hasta el aeropuerto de Mendoza

El hombre se descompensó durante un vuelo de Copa Airlines que viajaba desde Panamá. Médicos que se encontraban a bordo intentaron reanimarlo.

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Un pasajero murió durante un vuelo internacional y el avión continuó hasta Mendoza. (Foto: archivo)

Un pasajero murió durante un vuelo internacional y el avión continuó hasta Mendoza. (Foto: archivo)

Tragedia en el aire. Un hombre de 73 años, oriundo de Las Heras, murió a bordo de un avión de Copa Airlines que viajaba desde Panamá hacia Mendoza. El pasajero sufrió una descompensación durante el trayecto y, pese a que médicos que viajaban en la aeronave intentaron reanimarlo, falleció antes de llegar al Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli. La causa de la muerte deberá ser determinada por el Cuerpo Médico Forense.

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El episodio ocurrió durante el vuelo CM420 de Copa Airlines, que había partido desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, con destino directo a Mendoza. El hombre viajaba solo y regresaba a la provincia, donde residía.

Médicos intentaron reanimarlo en pleno vuelo

De acuerdo a la información de Diario Uno de Mendoza, el pasajero comenzó a sentirse mal cuando el avión ya se encontraba en vuelo. Su cuadro empeoró rápidamente hasta que finalmente se descompensó.

Ante la emergencia, la tripulación pidió asistencia y médicos que se encontraban entre los pasajeros se acercaron para atenderlo.

Los profesionales comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) dentro de la aeronave. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados para intentar estabilizarlo, el hombre no respondió y finalmente constataron su fallecimiento.

La situación obligó a la tripulación a analizar las alternativas disponibles mientras el avión continuaba en vuelo. Según relataron pasajeros, se evaluó la posibilidad de modificar la ruta y aterrizar en Colombia ante la emergencia médica.

Finalmente, la aeronave continuó hacia Mendoza, tal como estaba previsto originalmente, y aterrizó durante la madrugada en El Plumerillo.

El operativo tras la llegada del avión a Mendoza

Se preparó un operativo para intervenir apenas la aeronave tocara tierra. Una vez que el avión llegó al Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli, tomaron intervención efectivos policiales y la Oficina Fiscal de Las Heras. También trabajó personal de Policía Científica para llevar adelante los procedimientos correspondientes dentro de la aeronave.

Los especialistas realizaron las primeras actuaciones antes de retirar el cuerpo del avión. Posteriormente, los restos fueron trasladados para la realización de los estudios forenses que permitirán establecer qué provocó la descompensación.

Por el momento, no existe una causa de muerte oficialmente confirmada. Algunos reportes periodísticos mencionaron preliminarmente la posibilidad de un episodio cardíaco, pero será el examen forense el que deberá determinarlo.

En pocas palabras

  • Fallecimiento en vuelo: Un pasajero de 73 años murió durante un vuelo de Copa Airlines proveniente de Panamá hacia Mendoza.
  • Asistencia médica: Médicos a bordo intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP, pero no lograron salvarlo.
  • Investigación judicial: Tras el aterrizaje en Mendoza, la justicia intervino para determinar las causas exactas del deceso.
Resumen generado por Thinkindot AI
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