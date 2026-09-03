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Tarta crumble de manzana: cómo hacer para que quede así de irresistible en pocos pasos

Esta receta combina manzana verde con una cubierta dorada y crocante. Lleva ingredientes sencillos y se prepara en pocos pasos.

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La tarta crumble de manzana combina una base y una cubierta crocantes con un relleno suave y aromático de fruta.

La tarta crumble de manzana combina una base y una cubierta crocantes con un relleno suave y aromático de fruta.

La tarta crumble de manzana combina una base y una cubierta crocantes con un relleno suave y aromático de fruta. La acidez de las manzanas verdes contrasta con el dulzor de la masa, mientras que la canela, la vainilla y el limón aportan sabor y aroma.

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El secreto para conseguir una tarta firme y crocante está en cocinar las frutas sin ablandarlas demasiado, retirar el excedente de líquido y no presionar la cubierta de crumble antes de llevarla al horno.

Ingredientes para la tarta crumble de manzana

Para la masa crumble

  • Manteca o mantequilla: 150 g.
  • Azúcar: 100 g, aproximadamente 1/2 taza.
  • Esencia de vainilla: 1 cucharadita.
  • Ralladura de limón: cantidad necesaria.
  • Harina 0000: 250 g, aproximadamente 2 tazas.
  • Polvo de hornear: 1 cucharadita.
  • Sal: una pizca.

Para el relleno

  • Manzanas: 4 medianas o 3 grandes.
  • Azúcar: 3 cucharadas.
  • Manteca: 1 cucharadita.
  • Canela: una pizca.
  • Ralladura de limón: cantidad necesaria.
  • Esencia de vainilla: 1 cucharadita.
  • Maicena: 1 cucharadita.
  • Nueces: a gusto.

Cómo hacer una tarta crumble de manzana paso a paso

(La receta corresponde al canal de YouTube "Miel House").

1. Cocinar el relleno de manzana

Colocar una sartén ancha o una cacerola cómoda a fuego bajo y añadir la cucharadita de manteca.

Agregar las manzanas cortadas en cubos, las 3 cucharadas de azúcar y la pizca de canela.

Mezclar bien, tapar la cacerola y cocinar a fuego muy bajo. Controlar la preparación hasta que las manzanas estén cocidas pero firmes, sin que queden demasiado blandas.

Apagar el fuego, incorporar la cucharadita de esencia de vainilla y la ralladura de limón y mezclar.

Pasar el relleno inmediatamente a otro recipiente para acelerar su enfriamiento. Separar y retirar el jugo excedente de la cocción para evitar que la tarta quede demasiado húmeda.

Una vez que el relleno esté completamente frío, incorporar la cucharadita de Maicena y mezclar.

2. Preparar la masa crumble

En un bol, mezclar la harina 0000, el polvo de hornear, la pizca de sal, la ralladura de limón y los 100 g de azúcar.

Agregar los 150 g de manteca derretida y la cucharadita de esencia de vainilla.

Utilizar las manos para refregar la harina con la manteca hasta lograr una mezcla granulosa. Para comprobar que tiene el punto justo, presionar un puñado con la mano: debe unirse formando pelotas. Si no se une, se puede añadir un poquito más de manteca.

3. Armar la tarta crumble

Preparar un molde de 20 cm previamente enmantecado y enharinado, o cubierto con papel para horno enmantecado.

Distribuir una parte de la mezcla granulosa en el fondo y los bordes del molde, formando una pared de aproximadamente dos dedos de altura. Presionar de forma firme usando las manos o una cuchara.

Es importante hacer una base fina para que alcance suficiente masa para la parte superior.

Volcar el relleno de manzana, asegurándose de que esté totalmente frío.

Distribuir las nueces a gusto sobre las manzanas y presionarlas ligeramente con la mano para que se adhieran.

Cubrir la superficie con el resto del crumble de forma suelta. No aplastar ni presionar esta capa superior, ya que debe quedar bien suelta para lograr el crocante característico al hornearse.

4. Hornear, enfriar y desmoldar

Llevar la tarta a un horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 30 a 35 minutos, o hasta que la cubierta esté dorada.

Al retirarla del horno, dejarla enfriar por completo antes de desmoldar. Si se intenta desmoldar caliente, la tarta podría romperse.

Para retirar el papel de horno con seguridad, ayudarse con una espátula grande o una base de tartera que abarque toda la base para deslizarla con cuidado hacia el plato de presentación.

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