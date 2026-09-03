Netflix tiene la comedia romántica que enamora a todos con su historia de amor

¿De qué trata Hazme el favor en Netflix?

La trama sigue a Maddie, una mujer que enfrenta importantes problemas económicos y necesita encontrar una forma de resolverlos.

En medio de esa situación aparece una oportunidad laboral poco convencional. Maddie acepta un trabajo insólito que terminará cambiando por completo su rutina y la llevará a conocer a Percy.

El joven es prácticamente su opuesto. Percy es tímido, reservado y se siente incómodo en situaciones sociales que para Maddie resultan mucho más naturales. Esa diferencia marcará desde el comienzo la relación entre ambos.

Según el resumen oficial de Netflix: "Una cantinera que pasa por una mala racha acepta el pago y el inusual desafío que le ofrece una pareja adinerada: seducir a su hijo con problemas para relacionarse".

Ese es uno de los elementos que distingue a Hazme el favor de otras comedias románticas.

Jennifer Lawrence y Andrew Barth Feldman, una dupla que funciona

Uno de los puntos más destacados de la película es la relación entre Jennifer Lawrence y Andrew Barth Feldman. La historia funciona porque sus personajes parecen pertenecer a universos completamente distintos.

Jennifer Lawrence interpreta a Maddie como una mujer impulsiva, descontrolada y sarcástica. Su personaje tiene una personalidad fuerte y no suele medir demasiado las consecuencias de sus decisiones.

Percy representa exactamente lo contrario. Andrew Barth Feldman construyó un personaje tímido, inseguro y torpe, que debe enfrentarse a situaciones para las que no parece estar preparado.

Una comedia romántica con situaciones subidas de tono

La película también se diferencia por su tono. Aunque combina romance y comedia, Hazme el favor incluye humor picante y situaciones subidas de tono que forman parte de la personalidad de la producción.

Sin embargo, esos elementos no son los únicos que sostienen la historia.

La película utiliza el humor adulto como parte de una propuesta más amplia, centrada en la relación entre dos personas que deben aprender a entenderse pese a sus enormes diferencias.

¿Por qué Hazme el favor vuelve a llamar la atención en Netflix?

Las plataformas de streaming suelen recuperar películas que, por distintos motivos, encuentran una nueva audiencia. Eso ocurre especialmente con las producciones que tienen una combinación clara de ingredientes capaces de generar conversación.

En este caso, Netflix cuenta con una película protagonizada por Jennifer Lawrence, una actriz ampliamente reconocida, junto con una historia de comedia romántica que apuesta por un tono menos convencional.

La fórmula incluye varios elementos atractivos y Y una historia que combina el caos con una dimensión emocional. Todo eso hace que Hazme el favor sea una alternativa para quienes buscan una película entretenida y diferente.

El elenco principal de Hazme el favor

Jennifer Lawrence

Andrew Barth Feldman

Laura Benanti

Matthew Broderick

Natalie Morales

Scott MacArthur

Ebon Moss-Bachrach

Kyle Mooney

Hasan Minhaj

Mirá el tráiler oficial de Hazme el favor