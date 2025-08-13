En vivo Radio La Red
Los trabajadores del Garrahan anunciaron un nuevo paro para agosto: cuando será

Los trabajadores del Hospital Garrahan definieron en asamblea realizar un nuevo paro el jueves 28 de agosto. La medida se suma a la huelga de 24 horas que llevaron a cabo este miércoles, marcada por reclamos urgentes de aumento salarial y la sanción inmediata de la emergencia pediátrica.

Leé también Revés para el Gobierno: Diputados aprobó el financiamiento universitario y la emergencia en el Garrahan
La Cámara de Diputados podría trasnformar en ley el financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. (Foto: archivo). 

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) comunicó que el objetivo principal es frenar la gran cantidad de renuncias que atraviesa el centro de salud pediátrico más importante del país, exigiendo salarios que como mínimo alcancen el valor de la canasta básica familiar.

El paro de este miércoles comenzó a las 7 de la mañana e incluyó una movilización a la sede central de Unión Personal en Tucumán 949, en rechazo a la implementación de copagos adicionales para los afiliados. Desde las 13, todo el equipo de salud se reunió en asamblea para votar nuevas medidas de fuerza, que desembocaron en la confirmación del paro del 28.

Necesitamos la aplicación efectiva de la emergencia pediátrica, con un aumento salarial inmediato”, fue una de las consignas centrales de la protesta.

En otro día de reclamos, los trabajadores del Garrahan anunciaron que el 28 de agosto harán un nuevo paro. (Foto: REUTERS)

El conflicto por los copagos y el impacto en la atención

Mabel Lipcovich, secretaria general de la APyT, advirtió que la política de copagos de Unión Personal está generando un deterioro directo en el acceso a la salud.

Según denunció, desde el 1 de agosto se cobran montos extra incluso por prácticas básicas: “Desde una consulta hasta una placa o un laboratorio. Muchos compañeros y compañeras están suspendiendo prácticas programadas por falta de recursos para afrontarlas”.

Para el personal del Garrahan, esta situación agrava la crisis salarial que atraviesan y atenta contra la atención de pacientes de alta complejidad.

El Gobierno y el veto a la ampliación de fondos

El conflicto se desarrolla en paralelo a la tensión política con el Gobierno nacional. La semana pasada, el presidente Javier Milei anticipó que vetará el aumento de fondos destinado al Garrahan, justificando su decisión en la defensa del superávit fiscal.

En cadena nacional, el mandatario ratificó que el déficit cero es “la piedra angular” de su programa económico y criticó al Congreso por “promulgar leyes que llevan a la quiebra de la Nación”. Con tono desafiante, agregó: “Mi tarea es hacer el bien, incluso si el costo es que digan que soy cruel”.

Trabajadores del Hospital Garrahan se movilizarán a al sede de la UPCN en contra del cobro de copagos. (Fotos: REUTERS)

Una crisis que sigue escalando

El Hospital Garrahan, referente nacional en atención pediátrica de alta complejidad, viene atravesando un conflicto que combina problemas presupuestarios, fuga de profesionales y deterioro salarial. El reclamo por la sanción de la emergencia pediátrica busca garantizar recursos estables y mejoras laborales que eviten el colapso en la atención.

El paro del 28 de agosto será una nueva instancia para visibilizar el reclamo. En las asambleas posteriores, los trabajadores no descartan profundizar el plan de lucha si no reciben una respuesta concreta.

