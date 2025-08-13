Los trabajadores del Garrahan anunciaron un nuevo paro para agosto: cuando será., 

en-otro-dia-de-reclamos-los-trabajadores-del-garrahan-anunciaron-que-el-28-de-agosto-haran-un-nuevo-paro-foto-reutersagustin-marcarian-5DXCGTRE6MJTPGF5NU3DHE3BFU En otro día de reclamos, los trabajadores del Garrahan anunciaron que el 28 de agosto harán un nuevo paro. (Foto: REUTERS)

El conflicto por los copagos y el impacto en la atención

Mabel Lipcovich, secretaria general de la APyT, advirtió que la política de copagos de Unión Personal está generando un deterioro directo en el acceso a la salud.

Según denunció, desde el 1 de agosto se cobran montos extra incluso por prácticas básicas: “Desde una consulta hasta una placa o un laboratorio. Muchos compañeros y compañeras están suspendiendo prácticas programadas por falta de recursos para afrontarlas”.

Para el personal del Garrahan, esta situación agrava la crisis salarial que atraviesan y atenta contra la atención de pacientes de alta complejidad.

El Gobierno y el veto a la ampliación de fondos

El conflicto se desarrolla en paralelo a la tensión política con el Gobierno nacional. La semana pasada, el presidente Javier Milei anticipó que vetará el aumento de fondos destinado al Garrahan, justificando su decisión en la defensa del superávit fiscal.

En cadena nacional, el mandatario ratificó que el déficit cero es “la piedra angular” de su programa económico y criticó al Congreso por “promulgar leyes que llevan a la quiebra de la Nación”. Con tono desafiante, agregó: “Mi tarea es hacer el bien, incluso si el costo es que digan que soy cruel”.

trabajadores-del-hospital-garrahan-se-movilizaran-a-al-sede-de-la-upcn-en-contra-del-cobro-de-copagos-fotos-reutersagustin-marcarian-OYQNOQRJACIARAD6GH7GKWO7TQ Trabajadores del Hospital Garrahan se movilizarán a al sede de la UPCN en contra del cobro de copagos. (Fotos: REUTERS)

Una crisis que sigue escalando

El Hospital Garrahan, referente nacional en atención pediátrica de alta complejidad, viene atravesando un conflicto que combina problemas presupuestarios, fuga de profesionales y deterioro salarial. El reclamo por la sanción de la emergencia pediátrica busca garantizar recursos estables y mejoras laborales que eviten el colapso en la atención.

El paro del 28 de agosto será una nueva instancia para visibilizar el reclamo. En las asambleas posteriores, los trabajadores no descartan profundizar el plan de lucha si no reciben una respuesta concreta.