Horóscopo Luna llena en Acuario 2025: cómo afecta a cada signo este fin de semana

Géminis

Se abren oportunidades para estudiar, viajar o ampliar tus horizontes. La comunicación fluye y podés recibir noticias alentadoras de lejos.

Cáncer

La Luna llena ilumina tus finanzas compartidas. Es un buen momento para renegociar acuerdos o liberarte de deudas que te pesan.

Leo

Con el Sol en tu signo y el Portal del León activo, este es tu momento de brillar. Nuevos comienzos en relaciones y asociaciones.

Virgo

Marte en tu signo te da energía, pero Saturno te recuerda que avances con cuidado. La salud y el bienestar estarán en primer plano.

horoscopo 3

Libra

La energía acuariana favorece el romance, la creatividad y las actividades que te apasionan. Ideal para reconectar con tu lado más lúdico.

Escorpio

La Luna llena activa temas familiares y del hogar. Podrías tomar decisiones importantes sobre mudanzas, reformas o vínculos cercanos.

Sagitario

La comunicación es tu gran aliada. Buen momento para cerrar acuerdos, iniciar estudios o difundir tus ideas.

Capricornio

Las finanzas personales serán protagonistas. Evaluá tus recursos y buscá formas de generar ingresos extra.

Acuario

Como protagonista del plenilunio, sentís un impulso para tomar decisiones clave en tu vida personal. Es tiempo de mostrar quién sos sin miedo.

Piscis

El descanso y la introspección son esenciales ahora. Aprovechá para recargar energía y dejar ir lo que ya no suma.

horoscopo 1

Consejos para todos los signos