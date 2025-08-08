Horóscopo Luna llena en Acuario 2025: cómo afecta a cada signo este fin de semana

Géminis
Se abren oportunidades para estudiar, viajar o ampliar tus horizontes. La comunicación fluye y podés recibir noticias alentadoras de lejos.
Cáncer
La Luna llena ilumina tus finanzas compartidas. Es un buen momento para renegociar acuerdos o liberarte de deudas que te pesan.
Leo
Con el Sol en tu signo y el Portal del León activo, este es tu momento de brillar. Nuevos comienzos en relaciones y asociaciones.
Virgo
Marte en tu signo te da energía, pero Saturno te recuerda que avances con cuidado. La salud y el bienestar estarán en primer plano.
Libra
La energía acuariana favorece el romance, la creatividad y las actividades que te apasionan. Ideal para reconectar con tu lado más lúdico.
Escorpio
La Luna llena activa temas familiares y del hogar. Podrías tomar decisiones importantes sobre mudanzas, reformas o vínculos cercanos.
Sagitario
La comunicación es tu gran aliada. Buen momento para cerrar acuerdos, iniciar estudios o difundir tus ideas.
Capricornio
Las finanzas personales serán protagonistas. Evaluá tus recursos y buscá formas de generar ingresos extra.
Acuario
Como protagonista del plenilunio, sentís un impulso para tomar decisiones clave en tu vida personal. Es tiempo de mostrar quién sos sin miedo.
Piscis
El descanso y la introspección son esenciales ahora. Aprovechá para recargar energía y dejar ir lo que ya no suma.
Consejos para todos los signos
-
Anotá tus intenciones y agradecimientos durante la Luna llena.
-
Soltá lo que no esté alineado con tus valores.
-
Combiná impulso con estrategia para que los cambios sean duraderos.