Luna
Horóscopo
ASTROLOGÍA

Horóscopo Luna llena en Acuario 2025: cómo afecta a cada signo este fin de semana

La Luna llena en Acuario del 9 de agosto trae cambios y oportunidades. Conocé cómo afectará a tu signo y qué energía dominará este fin de semana.

Horóscopo Luna llena en Acuario 2025: cómo afecta a cada signo este fin de semana

Este sábado 9 de agosto 2025 llega la Luna llena en Acuario, también conocida como Sturgeon Moon, un evento astral que trae cierres de ciclo, revelaciones y oportunidades para todo el zodíaco. La energía acuariana potencia la autenticidad, la conexión con los demás y los cambios necesarios para avanzar.

La Luna llena estará acompañada por la conjunción Marte-Saturno y la oposición Marte-Neptuno, tránsitos que combinan impulso, disciplina y la necesidad de no dejarse llevar por la confusión. Es un momento clave para escuchar a la intuición, pero también para planificar con cuidado.

Horóscopo Luna llena en Acuario 2025: predicciones para cada signo del zodíaco

Aries

La Luna llena activa tu área social y de proyectos grupales. Es momento de rodearte de personas que compartan tus ideales y de poner en marcha planes en equipo.

Tauro

El foco está en tu vida profesional. Podrías cerrar una etapa o recibir un reconocimiento importante. Evitá discusiones con figuras de autoridad.

Géminis

Se abren oportunidades para estudiar, viajar o ampliar tus horizontes. La comunicación fluye y podés recibir noticias alentadoras de lejos.

Cáncer

La Luna llena ilumina tus finanzas compartidas. Es un buen momento para renegociar acuerdos o liberarte de deudas que te pesan.

Leo

Con el Sol en tu signo y el Portal del León activo, este es tu momento de brillar. Nuevos comienzos en relaciones y asociaciones.

Virgo

Marte en tu signo te da energía, pero Saturno te recuerda que avances con cuidado. La salud y el bienestar estarán en primer plano.

Libra

La energía acuariana favorece el romance, la creatividad y las actividades que te apasionan. Ideal para reconectar con tu lado más lúdico.

Escorpio

La Luna llena activa temas familiares y del hogar. Podrías tomar decisiones importantes sobre mudanzas, reformas o vínculos cercanos.

Sagitario

La comunicación es tu gran aliada. Buen momento para cerrar acuerdos, iniciar estudios o difundir tus ideas.

Capricornio

Las finanzas personales serán protagonistas. Evaluá tus recursos y buscá formas de generar ingresos extra.

Acuario

Como protagonista del plenilunio, sentís un impulso para tomar decisiones clave en tu vida personal. Es tiempo de mostrar quién sos sin miedo.

Piscis

El descanso y la introspección son esenciales ahora. Aprovechá para recargar energía y dejar ir lo que ya no suma.

Consejos para todos los signos

  • Anotá tus intenciones y agradecimientos durante la Luna llena.

  • Soltá lo que no esté alineado con tus valores.

  • Combiná impulso con estrategia para que los cambios sean duraderos.

