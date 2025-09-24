Luna en Libra: los astros deciden quién se queda y quién desaparece de tu vida para siempre

No se trata de andar por la vida a los gritos, sino de no disfrazar la incomodidad con sonrisas automáticas. A veces la mayor demostración de amor no es quedarse, sino irse a tiempo.

image Cuando los vínculos pesan, el cielo te pide elegir a quién dejar entrar y a quién cerrar la puerta. Foto: Internet.

¿Y a vos qué signo te toca más fuerte?

Aries

Impulsivos como siempre, la Luna en Libra los pone frente al espejo: ¿pelean por amor o por ego? Ojo con las decisiones tomadas en caliente.

Cáncer

Los más sensibles del zodiaco sienten que se les mueven las bases. La consigna: no aferrarse al pasado solo por miedo a quedarse solos.

Virgo

Entre planillas y listas, de repente aparece el caos emocional. La lección: no todo se puede controlar, a veces hay que dejar ir con fe.

Escorpio

La intensidad sube al 1000. Celos, pasiones, confesiones inesperadas. La Luna en Libra despiadada les pide bajar un cambio.

Acuario

Los más rebeldes descubren que también les duele soltar. El desafío es elegir sin traicionarse a sí mismos, aunque el grupo opine distinto.

Preguntas frecuentes

¿A qué signos afecta más la Luna en Libra despiadada?

Principalmente a Aries, Cáncer, Virgo, Escorpio y Acuario, aunque todos sentimos de alguna forma este llamado a poner orden en los vínculos.

¿Cómo atravesar mejor esta energía?

Con sinceridad, respirando antes de contestar y recordando que soltar no es fracaso: es elegir crecer.