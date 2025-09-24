En vivo Radio La Red
Luna
Libra
ASTROLOGÍA

Luna en Libra: los astros deciden quién se queda y quién desaparece de tu vida para siempre

La Luna en Libra despiadada sacude vínculos y corazones: elegimos a quién soltar y a quién abrazar más fuerte.

Luna en Libra despiadada: el adiós también puede ser un acto de belleza. Foto: Internet.

Luna en Libra despiadada: el adiós también puede ser un acto de belleza. Foto: Internet.

La Luna en Libra despiadada no viene con medias tintas. No es esa lunita romántica de películas francesas, ni el playlist meloso para limpiar la casa. Esta vez la energía pega directo en lo que más nos cuesta: decir adiós, tomar decisiones incómodas, soltar lo que ya no suma aunque duela.

El aire libriano siempre busca equilibrio, pero en este tránsito la balanza está filosa. Se siente el peso de elegir: ¿me quedo con lo conocido aunque me quite libertad? ¿O apuesto a lo nuevo sabiendo que puedo quedarme solo un rato?

Las emociones aparecen mezcladas: nostalgia con bronca, deseo con culpa, miedo con alivio. Es ese nudo en la panza cuando estás a punto de mandar un mensaje que puede cambiar todo.

Luna en Libra: Hablar claro también es un acto de amor propio

La Luna en Libra despiadada nos recuerda que la dulzura sin límites puede ser veneno. Decir lo que uno necesita, poner un límite, cortar lo que lastima: todo eso es también ternura hacia uno mismo.

No se trata de andar por la vida a los gritos, sino de no disfrazar la incomodidad con sonrisas automáticas. A veces la mayor demostración de amor no es quedarse, sino irse a tiempo.

image
Cuando los vínculos pesan, el cielo te pide elegir a quién dejar entrar y a quién cerrar la puerta. Foto: Internet.

Cuando los vínculos pesan, el cielo te pide elegir a quién dejar entrar y a quién cerrar la puerta. Foto: Internet.

¿Y a vos qué signo te toca más fuerte?

Aries

Impulsivos como siempre, la Luna en Libra los pone frente al espejo: ¿pelean por amor o por ego? Ojo con las decisiones tomadas en caliente.

Cáncer

Los más sensibles del zodiaco sienten que se les mueven las bases. La consigna: no aferrarse al pasado solo por miedo a quedarse solos.

Virgo

Entre planillas y listas, de repente aparece el caos emocional. La lección: no todo se puede controlar, a veces hay que dejar ir con fe.

Escorpio

La intensidad sube al 1000. Celos, pasiones, confesiones inesperadas. La Luna en Libra despiadada les pide bajar un cambio.

Acuario

Los más rebeldes descubren que también les duele soltar. El desafío es elegir sin traicionarse a sí mismos, aunque el grupo opine distinto.

Preguntas frecuentes

¿A qué signos afecta más la Luna en Libra despiadada?

Principalmente a Aries, Cáncer, Virgo, Escorpio y Acuario, aunque todos sentimos de alguna forma este llamado a poner orden en los vínculos.

¿Cómo atravesar mejor esta energía?

Con sinceridad, respirando antes de contestar y recordando que soltar no es fracaso: es elegir crecer.

