Piscis
ASTROLOGÍA

Luna llena en Piscis 2025: cómo afectará a tu signo y qué ritual hacer para aprovecharla

El 19 de agosto de 2025 la Luna llena en Piscis llega con una energía profundamente emocional e intuitiva. Conocé cómo impactará en cada signo y qué ritual sencillo podés hacer para sacarle el máximo provecho.

El próximo 19 de agosto de 2025, la Luna alcanzará su punto máximo de iluminación en el signo de Piscis, un momento que abre las puertas a la sensibilidad, la introspección y la conexión con lo espiritual. Este evento astral estará acompañado por aspectos armónicos con Júpiter y el Sol, potenciando la creatividad, el romanticismo y la capacidad de cerrar ciclos.

Los 4 signos que recibirán una llamada o noticia clave antes del 31 de agosto

La Luna llena en Piscis invita a soltar lo que ya no tiene sentido, perdonar y dar lugar a nuevas etapas. Es un tiempo ideal para escuchar a la intuición y prestar atención a los sueños, que pueden traer mensajes reveladores.

Luna llena en Piscis: rituales y predicciones para cada signo

Aries

Esta Luna llena activa tu mundo interior y tus emociones más profundas. Podrías sentir necesidad de desconectarte un poco para reorganizar tu mente. El ritual ideal: escribir en un papel lo que querés dejar atrás y quemarlo con una vela blanca.

Tauro

Piscis ilumina tu sector de amistades y proyectos a futuro. Un encuentro o conversación puede abrir una puerta inesperada. El ritual ideal: reunirte con amigos y compartir intenciones para los próximos meses.

Géminis

La energía lunar impacta tu carrera y metas profesionales. Es momento de cerrar un ciclo laboral o de recibir un reconocimiento esperado. El ritual ideal: limpiar tu espacio de trabajo y colocar una planta para atraer nuevas oportunidades.

Cáncer

Esta Luna llena te conecta con lo espiritual y el aprendizaje. Puede aparecer un maestro o guía en tu vida. El ritual ideal: meditar al aire libre, visualizando el futuro que querés construir.

Leo

El momento es propicio para liberar miedos y ataduras emocionales. El ritual ideal: un baño de inmersión con sal y lavanda para limpiar energías.

Virgo

Piscis ilumina tus relaciones. Puede ser el cierre de una etapa en pareja o el inicio de un compromiso más profundo. El ritual ideal: encender dos velas (rosa o rojas) y agradecer por los vínculos que suman a tu vida.

Libra

Luna llena para ordenar tu rutina y hábitos. El ritual ideal: escribir una lista de lo que querés mejorar en tu día a día y colocarla en un lugar visible.

Escorpio

La energía lunar activa tu creatividad y tu vida amorosa. El ritual ideal: pintar, escribir o crear algo que represente tus emociones.

Sagitario

Piscis toca tu hogar y familia. Es un buen momento para reconciliaciones o cambios de ambiente. El ritual ideal: mover muebles o redecorar para renovar la energía.

Capricornio

La Luna llena favorece las conversaciones importantes y la comunicación. El ritual ideal: escribir una carta (puede ser sin enviarla) para expresar lo que sentís.

Acuario

Esta energía ilumina tus finanzas y seguridad personal. El ritual ideal: limpiar tu billetera y colocar en ella un billete nuevo como símbolo de prosperidad.

Piscis

Es tu Luna llena, y sentirás todo con más intensidad. Es momento de proyectar nuevos objetivos personales. El ritual ideal: mirarte al espejo, declararte afirmaciones positivas y encender una vela violeta para transmutar lo viejo.

Luna llena en Piscis: el momento de soltar y abrir espacio a lo nuevo

La Luna llena en Piscis 2025 es un llamado a conectar con lo que realmente importa, dejar ir cargas innecesarias y abrir espacio para lo nuevo. Escuchar tu intuición será clave para aprovechar esta energía mágica.

