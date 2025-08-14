Luna llena en Piscis 2025: cómo afectará a tu signo y qué ritual hacer para aprovecharla

Géminis

La energía lunar impacta tu carrera y metas profesionales. Es momento de cerrar un ciclo laboral o de recibir un reconocimiento esperado. El ritual ideal: limpiar tu espacio de trabajo y colocar una planta para atraer nuevas oportunidades.

Cáncer

Esta Luna llena te conecta con lo espiritual y el aprendizaje. Puede aparecer un maestro o guía en tu vida. El ritual ideal: meditar al aire libre, visualizando el futuro que querés construir.

luna pisicis signos

Leo

El momento es propicio para liberar miedos y ataduras emocionales. El ritual ideal: un baño de inmersión con sal y lavanda para limpiar energías.

Virgo

Piscis ilumina tus relaciones. Puede ser el cierre de una etapa en pareja o el inicio de un compromiso más profundo. El ritual ideal: encender dos velas (rosa o rojas) y agradecer por los vínculos que suman a tu vida.

Libra

Luna llena para ordenar tu rutina y hábitos. El ritual ideal: escribir una lista de lo que querés mejorar en tu día a día y colocarla en un lugar visible.

Escorpio

La energía lunar activa tu creatividad y tu vida amorosa. El ritual ideal: pintar, escribir o crear algo que represente tus emociones.

Sagitario

Piscis toca tu hogar y familia. Es un buen momento para reconciliaciones o cambios de ambiente. El ritual ideal: mover muebles o redecorar para renovar la energía.

ChatGPT Image 14 ago 2025, 23_39_19

Capricornio

La Luna llena favorece las conversaciones importantes y la comunicación. El ritual ideal: escribir una carta (puede ser sin enviarla) para expresar lo que sentís.

Acuario

Esta energía ilumina tus finanzas y seguridad personal. El ritual ideal: limpiar tu billetera y colocar en ella un billete nuevo como símbolo de prosperidad.

Piscis

Es tu Luna llena, y sentirás todo con más intensidad. Es momento de proyectar nuevos objetivos personales. El ritual ideal: mirarte al espejo, declararte afirmaciones positivas y encender una vela violeta para transmutar lo viejo.

Luna llena en Piscis: el momento de soltar y abrir espacio a lo nuevo

La Luna llena en Piscis 2025 es un llamado a conectar con lo que realmente importa, dejar ir cargas innecesarias y abrir espacio para lo nuevo. Escuchar tu intuición será clave para aprovechar esta energía mágica.