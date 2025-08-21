Luna Negra de agosto: mitos, supersticiones y qué dice realmente la astrología

A lo largo de la historia, la Luna Negra estuvo rodeada de supersticiones. Muchas culturas la asociaron con momentos de oscuridad o mala suerte, pero la astrología moderna la entiende como un portal de renovación.
La Luna Negra despierta misterio y hasta temor en algunas culturas. Te contamos cuáles son los mitos más comunes y qué explica realmente la astrología.
A lo largo de la historia, la Luna Negra estuvo rodeada de supersticiones. Muchas culturas la asociaron con momentos de oscuridad o mala suerte, pero la astrología moderna la entiende como un portal de renovación.
“Trae desgracias”: en realidad, no hay base científica ni astrológica que respalde esta idea.
“Es peligrosa”: no se trata de un evento negativo, sino de introspección.
“Se debe evitar salir de casa”: al contrario, es una oportunidad para conectar con uno mismo y con la naturaleza.
La astrología interpreta la Luna Negra como un espacio energético de cierre y renacimiento. Es un momento para dejar ir lo viejo y plantar nuevas intenciones.
Evitá pensarla como un “mal augurio”.
Aprovechala para meditar, agradecer o escribir deseos.
Recordá que la energía depende de la intención que pongas en esas noches.