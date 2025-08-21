En vivo Radio La Red
ASTROLOGÍA

Luna Negra de agosto: mitos, supersticiones y qué dice realmente la astrología

La Luna Negra despierta misterio y hasta temor en algunas culturas. Te contamos cuáles son los mitos más comunes y qué explica realmente la astrología.

A lo largo de la historia, la Luna Negra estuvo rodeada de supersticiones. Muchas culturas la asociaron con momentos de oscuridad o mala suerte, pero la astrología moderna la entiende como un portal de renovación.

Leé también Atención! Llega la Luna Negra de agosto: rituales para sellar la energía y atraer abundancia
Los principales mitos de la Luna Negra

  • “Trae desgracias”: en realidad, no hay base científica ni astrológica que respalde esta idea.

  • “Es peligrosa”: no se trata de un evento negativo, sino de introspección.

  • “Se debe evitar salir de casa”: al contrario, es una oportunidad para conectar con uno mismo y con la naturaleza.

Qué dice la astrología de la Luna Negra

La astrología interpreta la Luna Negra como un espacio energético de cierre y renacimiento. Es un momento para dejar ir lo viejo y plantar nuevas intenciones.

Cómo vivir la Luna Negra de agosto 2025 sin miedo

  • Evitá pensarla como un “mal augurio”.

  • Aprovechala para meditar, agradecer o escribir deseos.

  • Recordá que la energía depende de la intención que pongas en esas noches.

