Pampita reveló su tratamiento estético favorito: "Yo soy una fanática"

Curiosa, la modelo quiso saber si alguien en el estudio había probado el tratamiento: “¿Alguien se hizo blanqueamiento acá alguna vez?”. Y agregó una recomendación basada en su experiencia: “Pero tan seguido no hace bien. Pero yo soy una fanática, es una vez al año, porque a mí me gustan así, radiantes”.

Pampita reveló cómo fue su reconciliación con Martín Pepa

El último martes Pampita estuvo presente en LAM (América TV) y habló sobre su reciente reconciliación con Martín Pepa, luego de haber estado distanciados durante mes y medio.

"El amor hizo que volviéramos, nos extrañábamos mucho. Teníamos muchas ganas de intentarlo de otro lugar. Creo que crecimos un montón como pareja con esta distancia de un mes y medio. Estamos empezando de cero con mucha ilusión", expresó la modelo, visiblemente conmovida.

En medio del móvil, Pepe Ochoa le mencionó: "Habló toda la televisión y decían que él te había dejado a vos porque sos tóxica". Pampita no dudó en responder con firmeza: "Se dicen muchas cosas, la realidad de una pareja solo la conocen los protagonistas. Nos estaba costando imaginar un futuro juntos con los viajes, con las carreras, en países distintos, tener que criar a los chicos, pero la distancia nos hizo replantearnos y buscar alguna manera para lograr estar juntos y seguir adelante. Había algo profundo, algo serio y no queríamos perder la oportunidad de intentarlo", dijo desde el evento organizado por Margarita Barrientos.

Más adelante, relató cómo fue el momento en que retomaron el contacto. "No hablamos durante un mes y un día hablamos por otro tema y la conversación decantó en nosotros. No sabíamos qué le pasaba al otro porque no habíamos estado comunicándonos y el sentimiento era parecido. Nos extrañábamos, nos parecía que no había terminado todo ahí. Incluso, nos valoramos desde otro lugar, nos dimos cuenta de muchas cosas", compartió Pampita, dejando en claro que el reencuentro fue genuino y cargado de sentimientos.