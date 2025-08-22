Pampita reveló su tratamiento estético favorito: "Yo soy una fanática"

Este jueves, en Los 8 Escalones (El Trece), Pampita sorprendió al compartir cuál es su tratamiento estético preferido.
En el ciclo Los 8 Escalones, Pampita sorprendió al compartir uno de sus secretos de belleza mejor guardados.
Todo comenzó cuando la modelo, que actualmente conduce el ciclo de preguntas y respuestas, preguntó: “Paola, Marce (Polino), según el informe global realizado por Sunstar en el año 2021, ¿qué porcentaje de argentinos elegiría como tratamiento dental un blanqueamiento de dientes?”.
Mientras la participante y Polino analizaban las opciones, Pampita no dudó en hacer una confesión personal: “Yo me hago siempre, les quiero decir, me encanta”.
Luego, la conductora procedió a leer las posibles respuestas: “Les doy las opciones: ¿31 por ciento, 41 por ciento o 51 por ciento?”. Ante el pedido de más información por parte del jurado, Pampita amplió: "Estos números se desprenden de las respuestas proporcionadas por los mil argentinos que encuestaron acerca de sus hábitos dentales. Se les preguntó ‘si pudieras tener un nuevo tratamiento dental para mejorar tu sonrisa, ¿cuál sería?’. Y la gente que contestaba ‘el blanqueamiento’ fue la ganadora. Pero había muchas otras preguntas, digo para compensar, porque si no, los confundo con esto”.
Curiosa, la modelo quiso saber si alguien en el estudio había probado el tratamiento: “¿Alguien se hizo blanqueamiento acá alguna vez?”. Y agregó una recomendación basada en su experiencia: “Pero tan seguido no hace bien. Pero yo soy una fanática, es una vez al año, porque a mí me gustan así, radiantes”.
El último martes Pampita estuvo presente en LAM (América TV) y habló sobre su reciente reconciliación con Martín Pepa, luego de haber estado distanciados durante mes y medio.
"El amor hizo que volviéramos, nos extrañábamos mucho. Teníamos muchas ganas de intentarlo de otro lugar. Creo que crecimos un montón como pareja con esta distancia de un mes y medio. Estamos empezando de cero con mucha ilusión", expresó la modelo, visiblemente conmovida.
En medio del móvil, Pepe Ochoa le mencionó: "Habló toda la televisión y decían que él te había dejado a vos porque sos tóxica". Pampita no dudó en responder con firmeza: "Se dicen muchas cosas, la realidad de una pareja solo la conocen los protagonistas. Nos estaba costando imaginar un futuro juntos con los viajes, con las carreras, en países distintos, tener que criar a los chicos, pero la distancia nos hizo replantearnos y buscar alguna manera para lograr estar juntos y seguir adelante. Había algo profundo, algo serio y no queríamos perder la oportunidad de intentarlo", dijo desde el evento organizado por Margarita Barrientos.
Más adelante, relató cómo fue el momento en que retomaron el contacto. "No hablamos durante un mes y un día hablamos por otro tema y la conversación decantó en nosotros. No sabíamos qué le pasaba al otro porque no habíamos estado comunicándonos y el sentimiento era parecido. Nos extrañábamos, nos parecía que no había terminado todo ahí. Incluso, nos valoramos desde otro lugar, nos dimos cuenta de muchas cosas", compartió Pampita, dejando en claro que el reencuentro fue genuino y cargado de sentimientos.