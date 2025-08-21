En vivo Radio La Red
Trends
Diego Peretti
Netflix
CINE NACIONAL

Diego Peretti arrasa en Netflix con la película argentina más vista y es el gran estreno del año

Esta película argentina de Netflix se convirtió en furor y tiene a Diego Peretti como gran protagonista en una emotiva historia de reencuentros.

"Casi leyendas" volvió a estar en boca de todos gracias a su llegada a Netflix. La película, protagonizada por Diego Peretti escaló rápidamente en el ranking de lo más visto de la plataforma y logró lo que pocas producciones nacionales consiguen: conquistar tanto a quienes ya la conocían como a un público nuevo que quedó sorprendido con su mezcla de nostalgia, humor y emoción.

El film dirigido por Gabriel Nesci demuestra que las historias bien contadas, acompañadas de actuaciones sólidas y una química evidente en pantalla, son capaces de trascender el tiempo y resurgir con más fuerza en una segunda vida digital.

A diferencia de otras comedias que abundan en el catálogo de Netflix, Casi leyendas apuesta por personajes rotos, dilemas existenciales y una narrativa que combina drama y humor con precisión. Nesci logra mantener un tono sensible sin caer en sentimentalismos excesivos, y al mismo tiempo ofrece momentos ligeros que hacen que la película sea fácil de disfrutar.

Casi leyendas Netflix 1

De qué trata "Casi leyendas" en Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Décadas después de que su banda casi triunfe, un hombre con síndrome de Asperger se reencuentra con sus viejos amigos (un maestro y un abogado) para revivir el sueño."

Ahora, Axel busca reunir nuevamente a sus antiguos compañeros, Javier y Lucas, interpretados por Diego Peretti y Diego Torres. Ambos personajes reflejan los caminos opuestos que puede tomar la vida: uno se convirtió en un profesor apagado, sin mayores aspiraciones, y el otro en un abogado atrapado en una crisis personal. El reencuentro no solo despierta viejos recuerdos, sino también conflictos y dudas que los obligan a enfrentar la gran pregunta que atraviesa la película: ¿vale la pena volver a intentarlo después de tantos años?

La propuesta resulta atractiva porque conecta con algo universal: el deseo de no abandonar los sueños, aunque parezcan lejanos o imposibles. Esa combinación de nostalgia y humor es la que termina resonando en la audiencia.

Casi leyendas Netflix 2

El elenco de "Casi leyendas" con Diego Peretti

  • Diego Peretti
  • Diego Torres
  • Santiago Segura
  • Florencia Bertotti
  • Claudia Fontán
  • Fernán Mirás
  • Rafael Spregelburd
  • Julieta Cardinali
  • Carlos Portaluppi
  • Arturo Bonín

El director Gabriel Nesci ya había demostrado su talento en otras producciones, pero con Casi leyendas encontró una fórmula que equilibra perfectamente la comedia clásica con el drama humano. La película no busca fórmulas fáciles ni golpes bajos, sino que apuesta por la construcción de personajes creíbles y situaciones que invitan a la reflexión sin dejar de lado el entretenimiento.

Casi leyendas Netflix 2.jpg

Dónde ver la película "Casi leyendas"

Desde su incorporación al catálogo de Netflix, Casi leyendas se ubicó rápidamente entre las más reproducidas en Argentina y en otros países de habla hispana. El boca en boca, sumado a la curiosidad de las nuevas generaciones que no la habían visto en su estreno, potenciaron su éxito.

El fenómeno no sorprende si se piensa en lo que busca gran parte del público actual: historias que emocionen, que hagan reír y que al mismo tiempo inviten a pensar. En este sentido, la película cumple con creces.

Por qué ver la película "Casi leyendas"

Casi leyendas no es solo una película que volvió a estar de moda. Su éxito en Netflix forma parte de una tendencia más amplia: el redescubrimiento del cine argentino en las plataformas de streaming. Cada vez más producciones nacionales encuentran una segunda vida digital, llegando a audiencias internacionales que quizás nunca hubieran accedido a ellas en su estreno original.

Casi leyendas Netflix 1.jpg

Esto refleja un cambio en la manera en que el público consume cine y, al mismo tiempo, demuestra que las historias locales con raíces culturales fuertes pueden trascender fronteras.

En definitiva, Casi leyendas es más que una comedia. Es un relato sobre segundas oportunidades, sobre la importancia de no rendirse y de animarse a revivir los sueños postergados. Su éxito en Netflix confirma que la fórmula de nostalgia, humor y emoción sigue siendo irresistible para una audiencia que busca identificarse en la pantalla.

Tráiler de "Casi leyendas" en Netflix

