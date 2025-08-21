Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya tienen fecha y lugar para su casamiento

Este jueves en LAM (América TV) se dieron a conocer nuevos detalles sobre el esperado casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. "Tiene lugar de casamiento", confirmó Pepe Ochoa en el programa.
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya tienen fecha y lugar para su boda. Según revelaron en el ciclo de espectáculos, la pareja planea casarse en Argentina. Todos los detalles.
Según la panelista Cande Mazzone, la pareja planea casarse en diciembre y desean hacerlo en Argentina. "Se van a casar en diciembre, se quieren casar en Argentina. La idea sería para la segunda quincena de diciembre, antes de las fiestas. A mí me dicen que sería entre el 16 y el 20. Me la jugaría por el 18", reveló.
Además, Mazzone comentó que ya tienen en mente el lugar ideal para la celebración. "Tienen un lugar muy visto, les encantó, les gustaría hacerlo ahí. Ya se casaron amigos de ellos ahí: Dok Haras, en Exaltación de la Cruz. Ahí se casaron Stefi Roitman y Ricky Montaner, Oriana Sabatini y Paulo Dybala y Jorge Lanata y Elba Marcovecchio", detalló.
Aunque no se descarta la posibilidad de realizar una ceremonia en el exterior, todo indica que la fiesta principal será en el país. "Puede existir la posibilidad de hacer algo en el exterior también, los dos son argentinos, los dos tienen mucha familia acá, son muy familieros ambos y me dijeron que sería el lugar elegido para casarse", agregó.
Ante la duda sobre si habrá ceremonia religiosa, las panelistas debatieron si De Paul había contraído matrimonio anteriormente con Camila Homs. Mazzone fue clara: él no se casó con su ex.
Por último, Ochoa aportó un dato sobre el costo del lugar elegido: "El lugar te ofrece todo. El alquiler no baja de los 150 mil dólares".
Oriana Sabatini está de visita en Argentina y aprovechó para hablar sobre el casamiento de sus amigos Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. También explicó por qué decidió no formar parte de MasterChef y respondió a las preguntas que suelen surgir sobre la posibilidad de ser madre junto a su esposo, Paulo Dybala.
"Normalmente vengo por trabajo y esta vuelta volví para enfocarme en terminar mi novela, estar en casa trabajando, ver amigas y estar con la familia", contó la artista en una entrevista con LAM (América TV).
Respecto a la propuesta para sumarse a la nueva temporada de MasterChef (Telefe), Oriana detalló los motivos por los cuales rechazó la invitación para participar del ciclo conducido por Wanda Nara.
"Me lo propusieron, me encantaría pero el problema mío es que son un montón de meses y si lo hago es a todo o nada para llegar a la final. Es mucho tiempo y justo este año tengo cosas organizadas hasta principios del año que viene", expresó.
Además, profundizó sobre su decisión: "Si viviría acá no lo dudaría un segundo porque sería más fácil coordinar la agenda pero cuando tenés que viajar y dividirte dos lugares tan lejos es un poco difícil".
Al referirse al casamiento de Tini y De Paul, Oriana se mostró entusiasmada: “Mientras nuestros amigos estén felices, uno siempre va a estar feliz. Estoy feliz por el casamiento de Tini y De Paul. Cada vez que me invitan a un casamiento soy feliz porque amo los casamientos, comer y bailar”.
“Cada vez que me invitan a un casamiento yo feliz de la vida porque amo comer y bailar en los casamientos", agregó entre risas. También compartió qué tipo de regalo le gustaría hacerles: "A veces, a los amigos que más te importan, es lindo regalarles las alianzas, la corbata, el traje o un detalle, como la bata con la que se despierten el día de su casamiento, algo para que te tengan presente”.
Vale recordar que Tini y Rodrigo estuvieron entre los invitados a la boda de Oriana y Paulo Dybala, celebrada en julio de 2024 en una estancia de Exaltación de la Cruz, donde se reencontraron tras su separación.
Recientemente, la cantante y el jugador del Inter Miami decidieron darse una nueva oportunidad en el amor. Se comprometieron durante un viaje a Marruecos y ya comenzaron con los preparativos para su casamiento.