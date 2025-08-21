Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya tienen fecha y lugar para su casamiento

Ante la duda sobre si habrá ceremonia religiosa, las panelistas debatieron si De Paul había contraído matrimonio anteriormente con Camila Homs. Mazzone fue clara: él no se casó con su ex.

Por último, Ochoa aportó un dato sobre el costo del lugar elegido: "El lugar te ofrece todo. El alquiler no baja de los 150 mil dólares".

Embed

Oriana Sabatini reveló cómo será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y anticipó su regalo

Oriana Sabatini está de visita en Argentina y aprovechó para hablar sobre el casamiento de sus amigos Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. También explicó por qué decidió no formar parte de MasterChef y respondió a las preguntas que suelen surgir sobre la posibilidad de ser madre junto a su esposo, Paulo Dybala.

"Normalmente vengo por trabajo y esta vuelta volví para enfocarme en terminar mi novela, estar en casa trabajando, ver amigas y estar con la familia", contó la artista en una entrevista con LAM (América TV).

Respecto a la propuesta para sumarse a la nueva temporada de MasterChef (Telefe), Oriana detalló los motivos por los cuales rechazó la invitación para participar del ciclo conducido por Wanda Nara.

"Me lo propusieron, me encantaría pero el problema mío es que son un montón de meses y si lo hago es a todo o nada para llegar a la final. Es mucho tiempo y justo este año tengo cosas organizadas hasta principios del año que viene", expresó.

Además, profundizó sobre su decisión: "Si viviría acá no lo dudaría un segundo porque sería más fácil coordinar la agenda pero cuando tenés que viajar y dividirte dos lugares tan lejos es un poco difícil".

Al referirse al casamiento de Tini y De Paul, Oriana se mostró entusiasmada: “Mientras nuestros amigos estén felices, uno siempre va a estar feliz. Estoy feliz por el casamiento de Tini y De Paul. Cada vez que me invitan a un casamiento soy feliz porque amo los casamientos, comer y bailar”.

“Cada vez que me invitan a un casamiento yo feliz de la vida porque amo comer y bailar en los casamientos", agregó entre risas. También compartió qué tipo de regalo le gustaría hacerles: "A veces, a los amigos que más te importan, es lindo regalarles las alianzas, la corbata, el traje o un detalle, como la bata con la que se despierten el día de su casamiento, algo para que te tengan presente”.

Vale recordar que Tini y Rodrigo estuvieron entre los invitados a la boda de Oriana y Paulo Dybala, celebrada en julio de 2024 en una estancia de Exaltación de la Cruz, donde se reencontraron tras su separación.

Recientemente, la cantante y el jugador del Inter Miami decidieron darse una nueva oportunidad en el amor. Se comprometieron durante un viaje a Marruecos y ya comenzaron con los preparativos para su casamiento.