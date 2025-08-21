Juan Minujín vuelve a brillar en Netflix con la serie argentina más popular y está en el Top 10.

Con el avance de las temporadas, la serie retrocedió en el tiempo para mostrar la llegada de los hermanos Borges. Mario, interpretado por Claudio Rissi, y Diosito, encarnado por Nicolás Furtado, conquistaron a la audiencia con una dinámica fraternal marcada por la ambición, la violencia y la fragilidad emocional.

Mientras Mario se consolidaba como un líder implacable dentro del penal, Diosito exhibía su costado vulnerable, oscilando entre la lealtad y la necesidad de escapar de la sombra de su hermano. Esta relación fue uno de los motores principales de la trama, con momentos de tensión que mantuvieron al público al borde del asiento.

El Marginal Netflix 3

Cuántas temporadas tiene "El Marginal"

A lo largo de cinco temporadas, la serie construyó un relato que expandió sus escenarios y personajes. El espectador fue testigo de guerras internas, intentos de fuga, alianzas inesperadas y traiciones que terminaron definiendo el destino de los protagonistas.

En ese camino, Pastor y Diosito enfrentaron separaciones, reencuentros y las inevitables consecuencias de sus decisiones. Mientras tanto, la figura de Mario Borges perdió fuerza en medio de luchas internas, dejando al descubierto que en el universo de El Marginal nadie permanece en el poder por mucho tiempo.

El elenco de "El Marginal" con Juan Minujín

Juan Minujín

Nicolás Furtado

Claudio Rissi

Gerardo Romano

Maite Lanata

Ariel Staltari

Daniel Pacheco

Ana Garibaldi

María Leal

Abel Ayala

El Marginal Netflix 2

Reconocimientos y premios para "El Marginal"

El impacto de El Marginal se tradujo en una extensa lista de premios. La serie ganó 13 Premios Tato, entre ellos el de Mejor Ficción Unitaria y Mejor Actor para Juan Minujín, además del galardón a Programa del Año.

En 2017 recibió el Martín Fierro de Oro, el reconocimiento más importante de la televisión argentina, y fue distinguida como Mejor Unitario o Miniserie. En el plano internacional, fue nominada a los Premios Platino en la categoría de Mejor Miniserie Iberoamericana, confirmando que el fenómeno traspasó fronteras.

"El Marginal" vuelve al Top 10 de series en Netflix

Más allá de la trama policial, la serie expuso un retrato social cargado de realismo. Mostró un sistema carcelario atravesado por la corrupción, la violencia estructural y la lucha por la supervivencia.

El Marginal Netflix 4

Los vínculos entre presos, autoridades y bandas delictivas revelaron un entramado complejo que reflejó problemáticas vigentes en la sociedad argentina. La crudeza de sus escenas y el lenguaje directo generaron impacto, pero también credibilidad.

El Marginal en Netflix no solo fue entretenimiento: se convirtió en una representación cultural que puso en el mapa a la ficción argentina y abrió el camino para nuevas producciones locales con aspiraciones internacionales.

Tráiler de "El Marginal": Temporada 5