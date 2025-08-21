En vivo Radio La Red
Juan Minujín
Netflix
SERIES

Juan Minujín vuelve a brillar en Netflix con la serie argentina más popular y está en el Top 10

Esta serie argentina con Juan Minujín atrapó a miles de suscriptores en Netflix con su impactante historia, actuaciones brillantes y múltiples premios internacionales.

El fenómeno de "El Marginal" en Netflix tomó por sorpresa a quienes buscaban en la plataforma una serie con sello propio. Lo que comenzó como una apuesta arriesgada, protagonizada por Juan Minujín, se transformó en un éxito internacional que no solo atrapó a los suscriptores, sino que también se llevó los premios más importantes de la televisión local y fue reconocido fuera del país.

La ficción creada por Sebastián Ortega no tardó en convertirse en un fenómeno cultural. Escrita por Adrián Caetano, Guillermo Salmerón y Silvina Olschansky, y dirigida por Luis Ortega, la serie construyó un universo oscuro, crudo y lleno de tensión que mostró las entrañas del sistema carcelario en Buenos Aires.

Ahora, con el estreno de la primera temporada de En el barro en Netflix, El Marginal vuelve a posicionarse entre las series más populares de la plataforma de streaming, ingresando nuevamente en el Top 10 de lo más visto en Argentina.

El Marginal Netflix 1

De qué trata "El Marginal" en Netflix

La primera temporada presentó a Miguel Palacios (interpretado por Juan Minujín), un expolicía que ingresó bajo una identidad falsa al penal de San Onofre con la misión de rescatar a la hija de un juez corrupto. Lo que parecía una operación encubierta rápida se convirtió en una pesadilla: atrapado en la cárcel, Palacios debió sobrevivir como un preso más en un entorno dominado por la violencia y las traiciones.

Con el avance de las temporadas, la serie retrocedió en el tiempo para mostrar la llegada de los hermanos Borges. Mario, interpretado por Claudio Rissi, y Diosito, encarnado por Nicolás Furtado, conquistaron a la audiencia con una dinámica fraternal marcada por la ambición, la violencia y la fragilidad emocional.

Mientras Mario se consolidaba como un líder implacable dentro del penal, Diosito exhibía su costado vulnerable, oscilando entre la lealtad y la necesidad de escapar de la sombra de su hermano. Esta relación fue uno de los motores principales de la trama, con momentos de tensión que mantuvieron al público al borde del asiento.

El Marginal Netflix 3

Cuántas temporadas tiene "El Marginal"

A lo largo de cinco temporadas, la serie construyó un relato que expandió sus escenarios y personajes. El espectador fue testigo de guerras internas, intentos de fuga, alianzas inesperadas y traiciones que terminaron definiendo el destino de los protagonistas.

En ese camino, Pastor y Diosito enfrentaron separaciones, reencuentros y las inevitables consecuencias de sus decisiones. Mientras tanto, la figura de Mario Borges perdió fuerza en medio de luchas internas, dejando al descubierto que en el universo de El Marginal nadie permanece en el poder por mucho tiempo.

El elenco de "El Marginal" con Juan Minujín

  • Juan Minujín
  • Nicolás Furtado
  • Claudio Rissi
  • Gerardo Romano
  • Maite Lanata
  • Ariel Staltari
  • Daniel Pacheco
  • Ana Garibaldi
  • María Leal
  • Abel Ayala
El Marginal Netflix 2

Reconocimientos y premios para "El Marginal"

El impacto de El Marginal se tradujo en una extensa lista de premios. La serie ganó 13 Premios Tato, entre ellos el de Mejor Ficción Unitaria y Mejor Actor para Juan Minujín, además del galardón a Programa del Año.

En 2017 recibió el Martín Fierro de Oro, el reconocimiento más importante de la televisión argentina, y fue distinguida como Mejor Unitario o Miniserie. En el plano internacional, fue nominada a los Premios Platino en la categoría de Mejor Miniserie Iberoamericana, confirmando que el fenómeno traspasó fronteras.

"El Marginal" vuelve al Top 10 de series en Netflix

Más allá de la trama policial, la serie expuso un retrato social cargado de realismo. Mostró un sistema carcelario atravesado por la corrupción, la violencia estructural y la lucha por la supervivencia.

El Marginal Netflix 4

Los vínculos entre presos, autoridades y bandas delictivas revelaron un entramado complejo que reflejó problemáticas vigentes en la sociedad argentina. La crudeza de sus escenas y el lenguaje directo generaron impacto, pero también credibilidad.

El Marginal en Netflix no solo fue entretenimiento: se convirtió en una representación cultural que puso en el mapa a la ficción argentina y abrió el camino para nuevas producciones locales con aspiraciones internacionales.

Tráiler de "El Marginal": Temporada 5

