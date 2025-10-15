Luna opuesta a Marte: los 3 signos que van a discutir hasta con su reflejo

En el colectivo o caminando, te cruces con alguien que “te saca” y respondas más de lo que pensabas.

En casa, una charla pendiente con tu pareja, amigx o familiar brota de improviso.

Internamente, te debatás: ¿me calmo o digo lo que siento ya mismo? Esa culpa de “y si la cago” va a aparecer con tono insistente.

Creative o no, tu energía se siente tensa: capaz que querrías canalizarla pintando, corriendo o malgastando palabras (ojo con eso).

Este tránsito te exige honestidad emocional: no sirve disfrazar lo que duele, aunque sí podés elegir cuándo, cómo y con quién lo expresás.

image Cuando tus sentimientos chocan con tu impulso de actuar: Luna opuesta a Marte. Foto: Freepik.

No todo lo que vuelve es un error

Porque esta Luna opuesta a Marte puede reactivar inseguridades del pasado: ese episodio que cerraste mal, ese enojo que no resolviste, esa voz interior que te decía “mejor no digo nada”.

Puede que alguien reaparezca —o vos mismo/a— para reabrir algo que pensabas olvidado. Y aunque parezca loco, justo con impulso puedes decir cosas que no pensabas decir… y después lamentar.

Aquí se exige coraje y responsabilidad: no dejes que el impulso hable sin filtro, pero tampoco te calles todo. Si algo quiere salir, pensalo pero permitilo expresarse con respeto.

¿Y si lo que te mueve también te asusta?

Este tránsito puede traer choques internos. Querer avanzar, querer mover, querer decir… y al mismo tiempo tener miedo de romper algo.

Quizás concebís el afecto como territorio frágil, y ese impulso marciano te asusta porque temés lastimar. Pero el riesgo más grande es contener tanto que te escondas.

El desafío: aprender a expresar con límites. A decir “esto me duele”, “esto me excede”, sin atacar. A usar la energía de Marte como coraje constructivo, no destrucción innecesaria.

Signos que van a sentir más este tránsito (3)

No son los únicos, pero para estos tres el dramatismo se siente con más volumen:

Aries : se te dispara la bronca aunque no quieras. Ojo con reaccionar sin pensar.

Cáncer : tus emociones profundas están en guardia; puede que llores por algo que parecía chico.

Libra : los vínculos tienden a tensionarse, querés armonía pero el impulso te lleva al cruce.

Para estos signos (y para todos, en realidad), el secreto está en respirar antes de hablar y elegir qué batalla vale la pena.

Preguntas frecuentes

¿A qué signos afecta más la Luna opuesta a Marte?

Si tenés Luna, Sol o ascendente en Aries, Cáncer o Libra, probablemente lo sientas más intenso. Pero todos podemos experimentar versiones menores de esta tensión.

¿Qué evitar durante este tránsito?

Evitar discusiones innecesarias, responder en caliente, proyectar lo que no es real. Es mejor pausar que dañar.

¿Es normal sentirse irritable con la Luna opuesta a Marte?

Sí, totalmente. Es parte del tránsito: mayor sensibilidad, menor tolerancia. Reconocerlo te ayuda a no culparte demasiado.