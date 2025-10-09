En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Astrología
HORÓSCOPO

Astrología: Lo que va a pasar hoy te va a hacer desesperar y te obliga a tomar decisiones incómodas

Este tránsito en la astrología viene filoso: pone en evidencia lo que venís esquivando. Toca decidir con el corazón, no con el miedo.

La incomodidad no es castigo: es el cuerpo diciendo ‘ya no más’. Foto: Astrología.

La incomodidad no es castigo: es el cuerpo diciendo ‘ya no más’. Foto: Astrología.

Hay días que parecen capítulos de terapia: todo lo que negabas, aparece. Este tránsito astrológico del jueves tiene esa vibra. Te enfrenta con verdades que ya sabías, pero preferías ignorar.

Leé también Astrología: Piscis con Marte en Escorpio imita el deseo intenso en busca de serenidad
Piscis con Marte en Escorpio: pasión que pide calma, deseo que busca refugio. Foto: astrología, ideogram.

Capaz te diste cuenta de que tu rutina no te hace bien. O que un vínculo se volvió costumbre más que amor. O que el trabajo que te daba “seguridad” ahora te pesa. Bueno, el universo no tiene paciencia infinita: te muestra lo que hay.

Y sí, puede ser incómodo. Pero también liberador. Porque cuando algo te incomoda, te está empujando a crecer.

Astrología: ¿Y si lo que te incomoda es la señal de que ya creciste?

A veces no se trata de cambiar de vida, sino de animarte a vivir la que ya tenés con más verdad. Este tránsito astrológico no viene a castigarte: viene a alinearte con lo que realmente sos.

Así que si el jueves te sentís al límite, no te desesperes. No es caos, es claridad. La incomodidad es el punto de partida del cambio.

image
El tr&aacute;nsito te sacude, pero tambi&eacute;n te despierta. Foto: Astrolog&iacute;a.

El tránsito te sacude, pero también te despierta. Foto: Astrología.

Los signos que van a sentirlo con más fuerza

Capricornio: decisiones grandes. Soltar el control y confiar.

Géminis: conversaciones que definen caminos. Escuchá sin reaccionar.

Cáncer: emociones intensas. No te encierres, pedí contención.

Sagitario: cambios de dirección en proyectos o vínculos. Seguí la intuición.

Virgo: reorganización laboral. Aprendé a delegar.

Y para el resto, igual hay energía de movimiento. Si sos Aries, vas a sentir urgencia por actuar; Libra, tensión entre querer agradar y decir tu verdad; Piscis, necesidad de poner límites; Tauro, deseo de estabilidad; Escorpio, proceso emocional fuerte; Leo, redefinición de metas; Acuario, replanteo de vínculos.

Lo que podés hacer

  • No tomes decisiones impulsivas.
  • Anotá lo que te incomoda: ahí está la clave del cambio.
  • No te castigues por dudar: estás creciendo.
  • Celebrá los “me animé”.

Preguntas frecuentes

¿Por qué siento que todo se mueve rápido?

Porque este tránsito trae energía de cambio. Todo se acelera para mostrarte lo que ya estaba listo para moverse.

¿Conviene decidir en estos días?

Sí, si lo sentís claro desde el corazón. No si es desde el miedo o la presión.

¿Afecta igual a todos los signos?

Sí, pero en distintas áreas. Algunos lo viven afuera (trabajo, vínculos) y otros adentro (emocionalmente).

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Astrología
Notas relacionadas
Astrología del trabajo: 4 signos que cerrarán acuerdos clave antes del 10/10
Astrología y numerología de octubre: el mensaje del número 10/10 para cada signo
Venus sextil Júpiter en la astrología: el guiño del cielo que trae suerte en el amor y coincidencias felices

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar