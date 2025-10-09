Astrología: Lo que va a pasar hoy te va a hacer desesperar y te obliga a tomar decisiones incómodas

Hay días que parecen capítulos de terapia: todo lo que negabas, aparece. Este tránsito astrológico del jueves tiene esa vibra. Te enfrenta con verdades que ya sabías, pero preferías ignorar.
Este tránsito en la astrología viene filoso: pone en evidencia lo que venís esquivando. Toca decidir con el corazón, no con el miedo.
La incomodidad no es castigo: es el cuerpo diciendo ‘ya no más’. Foto: Astrología.
Capaz te diste cuenta de que tu rutina no te hace bien. O que un vínculo se volvió costumbre más que amor. O que el trabajo que te daba “seguridad” ahora te pesa. Bueno, el universo no tiene paciencia infinita: te muestra lo que hay.
Y sí, puede ser incómodo. Pero también liberador. Porque cuando algo te incomoda, te está empujando a crecer.
A veces no se trata de cambiar de vida, sino de animarte a vivir la que ya tenés con más verdad. Este tránsito astrológico no viene a castigarte: viene a alinearte con lo que realmente sos.
Así que si el jueves te sentís al límite, no te desesperes. No es caos, es claridad. La incomodidad es el punto de partida del cambio.
Capricornio: decisiones grandes. Soltar el control y confiar.
Géminis: conversaciones que definen caminos. Escuchá sin reaccionar.
Cáncer: emociones intensas. No te encierres, pedí contención.
Sagitario: cambios de dirección en proyectos o vínculos. Seguí la intuición.
Virgo: reorganización laboral. Aprendé a delegar.
Y para el resto, igual hay energía de movimiento. Si sos Aries, vas a sentir urgencia por actuar; Libra, tensión entre querer agradar y decir tu verdad; Piscis, necesidad de poner límites; Tauro, deseo de estabilidad; Escorpio, proceso emocional fuerte; Leo, redefinición de metas; Acuario, replanteo de vínculos.
¿Por qué siento que todo se mueve rápido?
Porque este tránsito trae energía de cambio. Todo se acelera para mostrarte lo que ya estaba listo para moverse.
¿Conviene decidir en estos días?
Sí, si lo sentís claro desde el corazón. No si es desde el miedo o la presión.
¿Afecta igual a todos los signos?
Sí, pero en distintas áreas. Algunos lo viven afuera (trabajo, vínculos) y otros adentro (emocionalmente).