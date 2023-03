Marcelo Carozza: Qué quiere decir "visadita", la palabra más mencionda en la causa de corrupción de menores

En esas desgrabación los imputados no solo se jactaban de estar con menores de edad, sino que se referían a que estar con determinadas víctimas era como “visadita”, que es un especie de carne de ternera.

“Si bolu… pero es de jardín no me traigas al niño rata, ni a ese. Vení con toda la gente que vos quieras, pero no esa visadita de jardín”, dice uno de los fragmentos extraídos.

“Sos un capo boludo, ¿eso es como comer carne de ternera más o menos no?”, dice otro momento de la escucha.

Los escalofriantes chats de la causa que involucra a Marcelo Corazza en una red de corrupción de menores

Este martes, en América Noticias, se filtraron los escalofriantes audios del expediente de la causa que involucra al productor de Gran Hermano, Marcelo Corazza, acusado de integrar una red de corrupción de menores.

Los mensajes, muy recientes, se desprenden de la investigación que se generó tras la denuncia. "El primero de los diálogos que se registran entre Francisco Angelotti, jefe de la organización, con otro integrante, se dio el 22 de diciembre de 2022", aseguró el periodista de América TV, Mariano Yezze, expediente en mano.

"Boludo, lo agarré al hermanito de Marcos, dos veces lo hice eyacular, le dije y me dijo bueno, dale, o sea que ya se soltó", dice uno de los escalofriantes mensajes, dando a entender que el menor ya comenzaba a actuar según sus indicaciones.

Angelotti, en uno de los mensajes, le dice a su par: "Me lo llevo a Miami a los 18 le dije, y ahora tiene 16, imaginate, le dije te prendés bien allá, de una", asegurando de alguna manera que el joven estaba "accediendo" a su actividad ilegal.

"Me lo llevo allá y le digo si no te prendés te quedás allá en Miami", a modo de amenaza, y agrega, "y vos cómo estás ahí con tu mini harem", haciendo referencia a la cantidad de menores que integran la red.

Rolando Graña, además, sumó que uno de los chats decía "somos depredadores", algo que "la propia psicología considera que los abusadores sexuales son", definió el periodista.