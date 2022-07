Mariano Rosales explica cómo las redes sociales pueden ser un medio para enseñar a emprender

Mariano Rosales nació en Argentina. Su primer proyecto emprendedor comienza cuando contaba con tan solo 16 años, puesto que vio la oportunidad de vender calzados y decidió hacerlo puerta a puerta. Aunque sus padres no estuvieron de acuerdo con su decisión, él se aferró a seguir su sueño, así que se dio la oportunidad de tomar un curso que le permitió tener las primeras herramientas para crear su propia Emprendimiento. “Mi primer cliente fue más como un maestro. Me fue guiando en algunos detalles que me fallaban. Se trató de un proyecto de corta duración, pero sí de mucho aprendizaje. Esta experiencia es la que me da la idea de abandonar mi empleo para dedicarme de lleno al proyecto”, sostuvo.

“Inicié en un escritorio con una computadora ubicada en el cuarto. Me levantaba muy temprano a trabajar, Conforme fue creciendo se percató de las necesidades que existen para lograr crear un buen proyecto emprendedor, por lo que decidió dar talleres, conferencias y cursos online con el objetivo de impulsar el sueño de más jóvenes que busquen ser su propia fuente de trabajo. La gente preguntaba por mi secreto, se interesaron por lo que yo realizaba y cómo estaba logrando buenos resultados, así que nos dimos a la tarea de impartir cursos en dónde ellos conocieran los mejores tips para arrancar su proyecto, así surgen otros dos proyectos más que conforman parte de todas las actividades que realizo actualmente”, dijo.

Para Mariano, la pandemia implicó un crecimiento exponencial en su proyecto, ya que todo se volvió digital, lo que implicó que se rompieran todas las barreras físicas de comunicación y con ello, que su trabajo también traspasara fronteras. “Mi trabajo siempre ha sido remoto, entonces eso no lo vi afectado por la pandemia. Sin embargo, donde noté cambios fue en el crecimiento acelerado que tuve debido a que todo se volvió digital a partir de ese momento. La pandemia me dio la oportunidad de forjar más proyectos porque todos están creados desde plataformas digitales, entonces no requiero una oficina, solo mi computadora y un escritorio. Eso es justo lo que también queremos mostrar. No requieres tanto recurso material para poder comenzar. La misma cuarentena dio cuenta de ello. Estuvimos encerrados y trabajamos desde casa, entonces lo que necesitamos son las ganas y un buen guía que nos diga por dónde arrancar”, manifestó.

“La digitalización ha sido una puerta grande para la comercialización. Ya no necesitas ir hasta el lugar para realizar una compra o un pago. Creo que ha sido benéfico para muchos, en especial para los jóvenes. Mis 6 proyectos están dirigidos desde mi casa. Tengo un equipo de trabajo que funciona solo, yo solo voy guiando. Eso es algo que me gusta de todo esto”, detalló.

Hoy por hoy, Mariano Rosales tiene un compromiso social con la juventud latinoamericana, por ello busca llegar a más países con el objetivo de motivar a todo aquel que ha pensado en hacer su propio proyecto y no se ha atrevido. “Quiero mostrarles que no es necesario mudarse a otro país para comenzar una idea. Solo necesitamos ganas, ser perseverantes, trabajar por ello, no rendirnos y no escuchar a aquellos que nos dicen que no se puede. Si creemos en nosotros, todo es posible. Los latinoamericanos tenemos mucho que mostrarle al mundo entero y creo que todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo nos está permitiendo eso y más”, concluyó.