Marixa Balli mandó al frente a la producción de LAM y reveló por qué la bajaron de la conducción

La panelista se sentó en el ciclo de Georgina Barbarossa y no se guardó nada. Contó en vivo que la producción del ciclo la bajó de la conducción del día por una razón que, según ella, deja mucho que desear. “Marixa, te vamos a sacar de la conducción de hoy, porque son temas picantes”, reveló que le dijeron desde la producción. Con una mezcla de ironía y molestia, la ex vedette no tardó en responder frente a cámara: “¡Icardi es picante hace 10 millones de años! Siempre lo mismo con ese tema”, disparó.