Netflix: Rodrigo de la Serna es furor con el estreno de una nueva serie argentina

El relato partirá de sus antecedentes como delincuente común. Según la investigación en la que se basa la producción, Gordon estuvo involucrado en hechos de defraudación, robos y atentados entre 1951 y 1972. Con el paso de los años, su recorrido criminal se vinculó con estructuras de inteligencia y con algunos de los episodios más relevantes de la violencia política argentina.

La ficción mostrará también sus vínculos con la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), organización con la que estuvo relacionado desde 1968. Después de recuperar la libertad en 1973, tras cumplir tres años y medio de prisión por el robo a una joyería, su trayectoria tomó otra dimensión.

Ese período será uno de los ejes de Gordon, que utilizará los códigos del thriller para reconstruir una etapa en la que el delito común, los organismos de inteligencia y la violencia política quedaron conectados en distintos episodios de la historia argentina.

La serie también abordará su incorporación a la Triple A, organización parapolicial que tuvo actividad durante los años previos al golpe militar de 1976 y que estuvo vinculada con persecuciones, secuestros y asesinatos por motivos políticos.

Rodrigo de la Serna encabeza un elenco de alto nivel

El papel central estará a cargo de Rodrigo de la Serna, uno de los actores argentinos con mayor trayectoria nacional e internacional. Su interpretación de Aníbal Gordon será el eje de una producción que buscará reconstruir diferentes momentos de la vida del personaje.

La serie también cuenta con las actuaciones de Matías Recalt, Camila Peralta y la participación especial de Matías Mayer junto a un gran elenco que los acompaña.

La dirección combinará el trabajo de Pablo Trapero y Pablo Fendrik. La producción general corresponderá a Preludio Producciones, con Adrián Suar y Diego Andrasnik entre los responsables de la producción.

Las primeras imágenes difundidas por Netflix mostraron una reconstrucción visual de la Argentina de los años 70. La ambientación buscará trasladar al espectador a una época atravesada por conflictos políticos, operaciones clandestinas y violencia.

El thriller funcionará así como recurso narrativo para contar una historia basada en hechos reales, pero con una puesta en escena pensada para una audiencia internacional.

Cuándo se estrena Gordon en Netflix

Netflix confirmó que Gordon se estrenará en noviembre de 2026, aunque en la información difundida no se estableció una fecha exacta de lanzamiento.

La serie estará disponible a nivel global y formará parte de la nueva tanda de producciones argentinas impulsadas por la plataforma.

Con Rodrigo de la Serna como protagonista, Pablo Trapero en la dirección y Marcelo Larraquy involucrado en la adaptación de su propia investigación, la producción llevará al streaming una historia centrada en uno de los personajes más controvertidos de la trama criminal y política argentina.

Primer vistazo de Gordon en Netflix