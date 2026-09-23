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Netflix: Rodrigo de la Serna es furor con el estreno de una nueva serie argentina

La serie "Gordon" llegará a Netflix con Rodrigo de la Serna como protagonista y una historia basada en la investigación de Marcelo Larraquy.

Netflix: Rodrigo de la Serna es furor con el estreno de una nueva serie argentina. (Foto: Archivo)

Netflix: Rodrigo de la Serna es furor con el estreno de una nueva serie argentina. (Foto: Archivo)

Gordon será una de las nuevas apuestas argentinas de Netflix para 2026 y llegará a la plataforma con una historia que recorrerá algunos de los episodios más oscuros de la historia criminal y política del país. La serie estará protagonizada por Rodrigo de la Serna, tendrá a Pablo Trapero al frente de la dirección y estará basada en la novela homónima del periodista e investigador Marcelo Larraquy.

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Netflix confirmó el estreno global de la ficción durante la presentación de nuevas producciones argentinas. El anuncio formó parte de un paquete deproducciones locales que buscarán ampliar la presencia del contenido argentino dentro del catálogo internacional del servicio.

La ficción tendrá además una característica particular. Larraquy participará directamente en la escritura de los guiones, junto con Marcos Osorio Vidal y Pablo Trapero. De esta manera, la adaptación llevará a la pantalla una investigación periodística que reconstruyó durante años la trayectoria de Aníbal Gordon y sus vínculos con estructuras criminales y organismos de inteligencia.

De qué trata Gordon, la nueva serie de Netflix

La serie recorrerá la transformación de Aníbal Gordon, desde sus primeros delitos hasta su participación en organizaciones vinculadas con la violencia política y el terrorismo de Estado durante los 70.

El relato partirá de sus antecedentes como delincuente común. Según la investigación en la que se basa la producción, Gordon estuvo involucrado en hechos de defraudación, robos y atentados entre 1951 y 1972. Con el paso de los años, su recorrido criminal se vinculó con estructuras de inteligencia y con algunos de los episodios más relevantes de la violencia política argentina.

La ficción mostrará también sus vínculos con la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), organización con la que estuvo relacionado desde 1968. Después de recuperar la libertad en 1973, tras cumplir tres años y medio de prisión por el robo a una joyería, su trayectoria tomó otra dimensión.

Ese período será uno de los ejes de Gordon, que utilizará los códigos del thriller para reconstruir una etapa en la que el delito común, los organismos de inteligencia y la violencia política quedaron conectados en distintos episodios de la historia argentina.

La serie también abordará su incorporación a la Triple A, organización parapolicial que tuvo actividad durante los años previos al golpe militar de 1976 y que estuvo vinculada con persecuciones, secuestros y asesinatos por motivos políticos.

Rodrigo de la Serna encabeza un elenco de alto nivel

El papel central estará a cargo de Rodrigo de la Serna, uno de los actores argentinos con mayor trayectoria nacional e internacional. Su interpretación de Aníbal Gordon será el eje de una producción que buscará reconstruir diferentes momentos de la vida del personaje.

La serie también cuenta con las actuaciones de Matías Recalt, Camila Peralta y la participación especial de Matías Mayer junto a un gran elenco que los acompaña.

La dirección combinará el trabajo de Pablo Trapero y Pablo Fendrik. La producción general corresponderá a Preludio Producciones, con Adrián Suar y Diego Andrasnik entre los responsables de la producción.

Las primeras imágenes difundidas por Netflix mostraron una reconstrucción visual de la Argentina de los años 70. La ambientación buscará trasladar al espectador a una época atravesada por conflictos políticos, operaciones clandestinas y violencia.

El thriller funcionará así como recurso narrativo para contar una historia basada en hechos reales, pero con una puesta en escena pensada para una audiencia internacional.

Cuándo se estrena Gordon en Netflix

Netflix confirmó que Gordon se estrenará en noviembre de 2026, aunque en la información difundida no se estableció una fecha exacta de lanzamiento.

La serie estará disponible a nivel global y formará parte de la nueva tanda de producciones argentinas impulsadas por la plataforma.

Con Rodrigo de la Serna como protagonista, Pablo Trapero en la dirección y Marcelo Larraquy involucrado en la adaptación de su propia investigación, la producción llevará al streaming una historia centrada en uno de los personajes más controvertidos de la trama criminal y política argentina.

Primer vistazo de Gordon en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix estrena: La serie "Gordon" llegará a la plataforma en noviembre de 2026.
  • Protagonista: Rodrigo de la Serna encarna a Aníbal Gordon en esta ficción.
  • Trama: La serie reconstruye la vida del personaje y sus vínculos con la violencia política argentina.
Resumen generado por Thinkindot AI
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