Desafío matemático: una cuenta que parece fácil y termina complicando a muchos

8 + 7 = 15

La expresión queda así: 42 + 6 × 15 - 7 × 7 + 15

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

6 × 15 = 90 | 7 × 7 = 49

La expresión queda así: 42 + 90 - 49 + 15

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

42 + 90 = 132 |

132 - 49 = 83 |

83 + 15 = (?)

Resultado final: 98

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este juego es ideal para entrenar la concentración: obliga a frenar un segundo, revisar prioridades y aplicar una estrategia clara antes de responder.