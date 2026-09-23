Desafío matemático: una cuenta que parece fácil y termina complicando a muchos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 42 + 6 × (8 + 7) - 7 × 7 + 15.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 42 + 6 × (8 + 7) - 7 × 7 + 15.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
8 + 7 = 15
La expresión queda así: 42 + 6 × 15 - 7 × 7 + 15
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
6 × 15 = 90 | 7 × 7 = 49
La expresión queda así: 42 + 90 - 49 + 15
Finalmente se opera en orden de aparición.
42 + 90 = 132 |
132 - 49 = 83 |
83 + 15 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este juego es ideal para entrenar la concentración: obliga a frenar un segundo, revisar prioridades y aplicar una estrategia clara antes de responder.