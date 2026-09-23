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La desafiante reacción de María Fernanda Callejón ante la dura acusación de Ricky Diotto

Tras el testimonio de Ricky Diotto donde habló de una supuesta amenaza, se conoció la reacción de María Fernanda Callejón al ser consultada de los dichos de su ex.

23 sept 2026, 14:25
La desafiante reacción de María Fernanda Callejón ante la dura acusación de Ricky Diotto

La desafiante reacción de María Fernanda Callejón ante la dura acusación de Ricky Diotto

La desafiante reacción de María Fernanda Callejón ante la dura acusación de Ricky Diotto

La desafiante reacción de María Fernanda Callejón ante la dura acusación de Ricky Diotto

Ricky Diotto dio una entrevista para Intrusos (América Tv) en donde cuestionó el fallo de la Justicia en el que fue condenado por la denuncia de María Fernanda Callejón y además hizo referencia a una ameneza reciente que habría recibido por parte de ella.

El odontólogo fue contudente y dejó en claro que no quiere tener más ningún tipo de contacto con la madre de su hija. "No quiero tener más relación con ella, ni cerca, lo más lejos posible", aseguró.

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Y en ese sentido explicó: "Hubo una situación la semana pasada que a mí me terminó de saturar y yo no voy a permitir ni que me amenacen ni nada".

Sobre esa tensa situación que sostiene haber vivido con María Fernanda Callejón, Ricky Diotto comentó: "Me amenazó directamente delante de mi hija. Me dijo: 'tené mucho cuidado'. Yo no quiero saber más nada, la quiero tener lejos. Nunca vamos a lograr la paz".

Lo cierto es que desde el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares fueron en busca del testimonio de la actriz para que tenga también el espacio para responder a los dichos de su ex.

Sin embargo, ante la presencia de la cámara y las consultas del cronista Alejandro Guatti, la actriz optó por retirarse del lugar con su auto y sin responder sobre el tema y haciendo un gesto con su cara por lo expuesto por Diotto y sin entrar en detalles al respecto.

En tanto, al regresar al estudio, Paula Varela comentó que Callejón tampoco quiso hablar del tema este miércoles en el programa donde trabaja, La mañana con Moria (El Trece).

Cabe recordar que en mayo Diotto fue condenado el delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en grado de tentativa" a cuatro meses de prisión en suspenso, sentencia que fue apelado por su defensa.

La bronca de Ricardo Diotto con el fallo de la Justicia

En la nota con Intrusos, Ricky Diotto manifestó también su desacuerdo con la sentencia en el juicio que le inició María Fernanda Callejón en donde fue condenado a cuatro meses de prisión en suspenso.

"Se apeló y hay que esperar, que tarde lo que tarde. Eso fue un verso. Por todas las barbaridades que ella (Callejón) dijo me hubieran dado 6 o 7 años y el juez me dio cuatro meses para dejarme tranquilo. Una forr... todo. Cobarde él, todos, porque no se pudo probar nada", expresó el odontólogo.

Y en ese sentido cerró harto de la situación: "Después de todo el circo que se armó mancharon mi nombre, mi reputación e historia, estoy inflado los hue... con esta mujer ya".

     

 

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