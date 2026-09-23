La desafiante reacción de María Fernanda Callejón ante la dura acusación de Ricky Diotto

Lo cierto es que desde el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares fueron en busca del testimonio de la actriz para que tenga también el espacio para responder a los dichos de su ex.

Sin embargo, ante la presencia de la cámara y las consultas del cronista Alejandro Guatti, la actriz optó por retirarse del lugar con su auto y sin responder sobre el tema y haciendo un gesto con su cara por lo expuesto por Diotto y sin entrar en detalles al respecto.

En tanto, al regresar al estudio, Paula Varela comentó que Callejón tampoco quiso hablar del tema este miércoles en el programa donde trabaja, La mañana con Moria (El Trece).

Cabe recordar que en mayo Diotto fue condenado el delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en grado de tentativa" a cuatro meses de prisión en suspenso, sentencia que fue apelado por su defensa.

La bronca de Ricardo Diotto con el fallo de la Justicia

En la nota con Intrusos, Ricky Diotto manifestó también su desacuerdo con la sentencia en el juicio que le inició María Fernanda Callejón en donde fue condenado a cuatro meses de prisión en suspenso.

"Se apeló y hay que esperar, que tarde lo que tarde. Eso fue un verso. Por todas las barbaridades que ella (Callejón) dijo me hubieran dado 6 o 7 años y el juez me dio cuatro meses para dejarme tranquilo. Una forr... todo. Cobarde él, todos, porque no se pudo probar nada", expresó el odontólogo.

Y en ese sentido cerró harto de la situación: "Después de todo el circo que se armó mancharon mi nombre, mi reputación e historia, estoy inflado los hue... con esta mujer ya".