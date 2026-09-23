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Moria Casán reveló el desconocido drama de salud que atravesó su "yerno" Fito Páez: "Estuvo fatal, necesitó..."

Moria Casán habló del músico luego de ver la nota que le hizo Mario Pergolini en su programa, y dio detalles que nadie conocía sobre su estado físico.

23 sept 2026, 14:18
Moria Casán reveló el desconocido drama de salud que atravesó su yerno Fito Páez: Estuvo fatal, necesitó...

Moria Casán reveló el desconocido drama de salud que atravesó su "yerno" Fito Páez: "Estuvo fatal, necesitó..."

Moria Casán reveló el desconocido drama de salud que atravesó su yerno Fito Páez: Estuvo fatal, necesitó...

Moria Casán reveló el desconocido drama de salud que atravesó su "yerno" Fito Páez: "Estuvo fatal, necesitó..."

Después de escuchar la entrevista que Fito Páez brindó en Otro día perdido, con Mario Pergolini, Moria Casán decidió hablar del cantante en su programa, al que últimamente se la vincula como "su suegra" por el supuesto romance del músico con su hija, Sofía Gala Castiglione.

"Conocerlo a Fito fue muy bueno, hace rato que nos conocimos y tuvimos unas conversaciones hermosas", arrancó la diva, aunque después entró en consideraciones sobre su estado físico que resultaron novedosas para todos: "Él es un artista impresionante y chicos ha tenido ahora... él viene de una neumonía".

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Moria lamentó que "cada vez que va a España le agarra algo" y después dio detalles estremecedores sobre el cuadro que atravesó el cantante: "Estábamos hablando el otro día, viene de una neumonía que no sabés lo que me han tenido... Moria, estoy saliendo de todo. ¡Impresionante! ¡Estuvo fatal! No, pero además escuchame, tuvieron que darle fentanilo... y lo otro, morfina, para sacarle los dolores", relató.

La diva agregó que el propio Fito le había hablado de las secuelas de ese cuadro: "Impresionante, dice: no sabés lo que es la resaca de esto, me tiene loco". Y cerró con una definición cargada de cariño hacia el músico: "Bueno, lo bancamos a Fito, lo queremos muchísimo".

¿Qué dijo Fito Páez de los rumores de romance con Sofía Gala?

Fito Páez habló de su vínculo con Sofía Gala en Otro día perdido (El Trece), con Mario Pergolini, y dejó más dudas que certezas: negó que exista un romance —"eso es como el imaginario popular, es como el romance que nos armaron con Sofi", dijo, y pidió "no la jodan" al periodismo—, aunque también sostuvo, sin filtro, que su cercanía con ella no tiene nada de raro por más edad que tengan, y cerró dejando la puerta abierta a futuro: "Puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos". La nota recuerda además que la propia Gala había desmentido el romance en LAM, remarcando que su vínculo con el músico es "de familia", y que Moria Casán, madre de la actriz, también había hablado de la cercanía entre ambos sin poner reparos por la diferencia de edad.

     

 

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