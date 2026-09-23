Moria Casán reveló el desconocido drama de salud que atravesó su "yerno" Fito Páez: "Estuvo fatal, necesitó..."

¿Qué dijo Fito Páez de los rumores de romance con Sofía Gala?

Fito Páez habló de su vínculo con Sofía Gala en Otro día perdido (El Trece), con Mario Pergolini, y dejó más dudas que certezas: negó que exista un romance —"eso es como el imaginario popular, es como el romance que nos armaron con Sofi", dijo, y pidió "no la jodan" al periodismo—, aunque también sostuvo, sin filtro, que su cercanía con ella no tiene nada de raro por más edad que tengan, y cerró dejando la puerta abierta a futuro: "Puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos". La nota recuerda además que la propia Gala había desmentido el romance en LAM, remarcando que su vínculo con el músico es "de familia", y que Moria Casán, madre de la actriz, también había hablado de la cercanía entre ambos sin poner reparos por la diferencia de edad.