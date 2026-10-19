Máximo Menem Bolocco recordó cómo fue el último encuentro con su padre y qué le pasó al ex Presidente al verlo

“Mi relación con los Menem nunca fue fácil. Me hubiera encantado que fuese más fácil”, reconoció el hijo de la ex Miss Universo chilena y del expresidente de la Argentina.

En sus palabras se percibió una mezcla de resignación y tristeza. Máximo dejó entrever que, con el paso del tiempo, se cansó de buscar explicaciones para una situación que no logró resolverse como esperaba.

El joven también aclaró que no quería justificar lo sucedido ni entrar nuevamente en una discusión sobre las razones del distanciamiento. Su testimonio apuntó, más bien, a las consecuencias personales que tuvo una relación familiar que, según describió, nunca consiguió desarrollarse con naturalidad.

La confesión llamó la atención porque expuso una faceta íntima de su vida, vinculada tanto con su historia personal como con el peso público de llevar uno de los apellidos más conocidos de la política argentina.

A pesar de esa notoriedad, Máximo dejó en claro que el vínculo familiar no estuvo exento de dificultades. La distancia con los Menem no es un asunto que haya conseguido dejar atrás sin dolor, y hablar del tema todavía le genera una fuerte carga emocional.





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El dolor de Máximo Menem por el distanciamiento familiar

Al profundizar sobre la relación con su familia paterna, Máximo explicó que la situación llegó a afectarlo de manera considerable. No se trató solamente de una diferencia entre parientes, sino de un vínculo que, según sus propias palabras, terminó haciéndole mal.

“No se dio, no funcionó, o sea, a mí me hacía mal porque me hacía muy mal”, expresó durante el programa.

La frase reflejó el impacto que tuvo esa experiencia en su bienestar. Aunque evitó señalar responsables o describir episodios específicos, dejó en claro que el distanciamiento no fue una decisión emocionalmente sencilla.

En ese sentido, el joven prefirió mantener ciertos aspectos de su historia en el ámbito privado. Reconoció que hablar de los Menem todavía le duele y que no quería extenderse demasiado sobre un asunto que continúa siendo sensible.

“Para no meterme mucho en el tema, porque igual me duele, me duele un montón. Me duele mucho la verdad”, agregó.

Sus declaraciones permitieron conocer el costado más personal de una historia que, por los antecedentes públicos de sus protagonistas, suele estar rodeada de atención mediática. Sin embargo, Máximo eligió poner el foco en sus sentimientos y en las dificultades que atravesó, antes que reconstruir las diferencias familiares en detalle.

El testimonio también dejó en evidencia que el paso del tiempo no necesariamente elimina las heridas vinculadas con los vínculos familiares. En su caso, la distancia sigue siendo una realidad y no parece haber encontrado, al menos por ahora, una forma de resolverla que le permita recuperar la cercanía que hubiera deseado.

Máximo Menem recordó el último encuentro con Carlos Menem

Uno de los momentos más emotivos de la conversación llegó cuando Máximo recordó la última vez que vio a su padre, Carlos Menem, quien fue presidente de la Argentina entre 1989 y 1999.

El encuentro tuvo lugar durante el año en que al joven le diagnosticaron un tumor. En aquel momento, decidió visitar al exmandatario por sorpresa, una experiencia que quedó especialmente grabada en su memoria.

“Fue el año que me diagnosticaron el tumor, fui por sorpresa. Lo vi a él y fue increíble, se puso hasta a llorar”, relató.

El recuerdo estuvo atravesado por la emoción. Según contó, la reacción de su padre convirtió aquella visita en un momento significativo, que todavía conserva un lugar importante en su historia personal.

La referencia al diagnóstico médico también remite a una etapa especialmente difícil para Máximo. En medio de una situación de salud delicada, el encuentro con Carlos Menem representó una experiencia que recordó con intensidad durante su participación en la televisión chilena.

Aunque no brindó mayores detalles sobre las circunstancias de aquella visita, sus palabras transmitieron la importancia que tuvo ese momento para ambos.

El joven no presentó el episodio como una reconciliación definitiva ni afirmó que a partir de entonces se hubiera restablecido la relación. Por el contrario, explicó que después de ese encuentro la situación cambió de manera drástica y que el contacto se volvió cada vez más complicado.

Por qué se complicó el vínculo entre Máximo Menem y su padre

Al continuar con el relato, Máximo explicó que mantener el contacto con Carlos Menem no dependía exclusivamente de su voluntad. Según describió, las personas que rodeaban al expresidente también influían en las posibilidades de acercamiento.

Esa circunstancia habría dificultado la continuidad del vínculo después de la visita que recordó con tanta emoción.

“De ahí en adelante fue un cambio drástico. Todo se fue para abajo, se derrumbó”, afirmó.

La expresión mostró el contraste entre la intensidad de aquel encuentro y lo que sucedió posteriormente. Lo que había sido una experiencia cargada de emoción terminó convirtiéndose en el recuerdo de una relación que no logró sostenerse de la manera que Máximo hubiera querido.

El joven no especificó quiénes intervinieron ni detalló las situaciones concretas que obstaculizaron la comunicación. Por eso, sus declaraciones permiten conocer su percepción de lo ocurrido, aunque no ofrecen una reconstrucción completa de las circunstancias familiares.

La historia de Máximo y Carlos Menem estuvo atravesada por una relación que se desarrolló en medio de contextos personales complejos y de una exposición pública considerable. Sin embargo, durante el programa, el joven eligió hablar desde su propia experiencia y expresar el dolor que le dejó la distancia.

El recuerdo de aquella visita sorpresa quedó así como uno de los episodios más importantes de su relato: un encuentro emotivo que no logró evitar que, con el tiempo, el vínculo se deteriorara.

Máximo Menem explicó por qué se siente más identificado con el apellido Bolocco

Otro momento de la emisión surgió a partir de un intercambio sobre su identidad y sus apellidos. La conversación se produjo después de que Felipe Izquierdo le regalara una agenda con sus iniciales y Gianella Marengo le preguntara por el orden de los nombres familiares.

La respuesta de Máximo fue directa y permitió comprender mejor cómo interpreta su propia historia.

“Yo me siento más Bolocco que Menem, yo fui criado por Bolocco”, contestó.

La frase sintetizó una cuestión que va más allá de los apellidos. Para el joven, la identidad familiar está vinculada estrechamente con las personas que estuvieron presentes durante su crianza y con el entorno en el que creció.

Su madre, Cecilia Bolocco, ha ocupado un lugar central en su vida. Esa experiencia cotidiana ayuda a explicar por qué se identifica especialmente con la familia materna, sin que eso implique necesariamente desconocer su origen paterno.

En el contexto de sus declaraciones sobre el distanciamiento con los Menem, la respuesta adquirió un significado adicional. Máximo no solo describió la falta de contacto con sus parientes argentinos, sino que también explicó desde qué lugar construyó su sentido de pertenencia.

La conversación en La divina comida permitió, de esa manera, reunir dos aspectos de su historia: por un lado, la tristeza que le provoca la distancia con su familia paterna y, por otro, la identificación con el entorno que lo acompañó durante su crecimiento.