La impactante imagen que publicó Cecilia Bolocco tras la muerte de su madre: "No tengo palabras"

Por su parte, Máximo Bolocco Menem compartió una de las imágenes más sensibles del adiós. En la foto se lo ve besando las manos de su abuela mientras ella permanece recostada en una cama clínica y Cecilia lo abraza. “Hasta siempre, mi Roli”, escribió el joven, junto a un corazón blanco. Luego publicó otra imagen en la que aparece sosteniéndole la mano, acompañada por emojis de infinito, reforzando el vínculo profundo que los unía.

Así, la familia Bolocco despidió públicamente a Rose Marie Fonck, recordándola con amor, respeto y gratitud por una vida marcada por la entrega y la fortaleza. Un adiós que conmovió a miles y dejó al descubierto el costado más íntimo de una de las figuras más queridas de Chile.

La drástica decisión de Máximo, el hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem

El año pasado, Máximo Menem hizo una promesa. El hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem expresó que iba a hacer los trámites necesarios para poder cambiar su apellido.

A sus 19 años, el joven modificó legalmente su carnet de identidad y ahora figura solamente el apellido de su madre, Bolocco. Una decisión drástica que marca el poco vínculo que tenía con el ex presidente.

"Voy a respaldar a Máximo en todo... Él sabe que cuento incondicionalmente con él, conoce mi opinión y está claro al respecto. Y eso me alegra", manifestó Cecilia, al ser consultada por la decisión del muchacho.

La conductora y modelo chilena reveló que su hijo, Máximo, prácticamente no tuvo vínculo con Carlos. "Era muy difícil contactarlo, comunicarse con su padre. Era un proceso largo; al final, teníamos que llamar a uno de sus custodios, lo cual dificultaba la comunicación", reveló.

Máximo, en tanto, mencionó que las veces que vio a su padre, era difícil entablar una conversación. "Nunca pude estar a solas con él. Además, tampoco hablaba mucho y ya estaba mayor. No tengo muchos recuerdos de él, porque tampoco lo conocí demasiado. Además, siempre tenía que pasar por Zulemita para poder hablar con él", sentenció.