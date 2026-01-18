La impactante imagen que publicó Cecilia Bolocco tras la muerte de su madre: "No tengo palabras"
La conductora y modelo chilena, Cecilia Bolocco, compartió una postal íntima desde la clínica y un mensaje desgarrador que conmovió profundamente a sus seguidores tras la muerte de su madre.
18 ene 2026, 18:10
La impactante imagen que publicó Cecilia Bolocco tras la muerte de su madre: "No tengo palabras"
Cecilia Bolocco atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. Este sábado, 17 de febrero, falleció su madre, Rose Marie Fonck, a los 90 años, luego de una larga y compleja enfermedad. La noticia generó una fuerte conmoción entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo, especialmente tras las emotivas despedidas que la exMiss Universo y su familia compartieron en redes sociales.
A través de su cuenta de Instagram, este domingo, la conductora expresó su profundo dolor con un mensaje cargado de amor y gratitud. “Mi adorada mamá, no tengo palabras para despedirte. Solo quiero darte las gracias por tu extraordinario ejemplo de bondad, espiritualidad y fortaleza”, escribió. El posteo estuvo acompañado por una serie de imágenes íntimas, entre ellas una fotografía tomada en la clínica durante los últimos días de vida de su madre.
En el mismo mensaje, Bolocco destacó el legado humano que le dejó Rose Marie. “Dedicaste tu vida entera a servir, a dar y darte a otros, siempre pendiente del más débil. Tu ejemplo y amor vivirá por siempre en mi corazón. Por favor desde ahí sigue enseñándome el camino. Te amo mamá”, agregó. La publicación recibió rápidamente miles de mensajes de apoyo, tanto de seguidores como de figuras del ambiente artístico.
Quien también se sumó a la despedida fue Diana Bolocco, hermana de Cecilia, que eligió una imagen cargada de simbolismo: las manos de su madre tomadas por sus familiares durante la internación. “Vuela alto mamita adorada”, escribió, acompañando la postal que conmovió a sus seguidores.
Por su parte, Máximo Bolocco Menem compartió una de las imágenes más sensibles del adiós. En la foto se lo ve besando las manos de su abuela mientras ella permanece recostada en una cama clínica y Cecilia lo abraza. “Hasta siempre, mi Roli”, escribió el joven, junto a un corazón blanco. Luego publicó otra imagen en la que aparece sosteniéndole la mano, acompañada por emojis de infinito, reforzando el vínculo profundo que los unía.
Así, la familia Bolocco despidió públicamente a Rose Marie Fonck, recordándola con amor, respeto y gratitud por una vida marcada por la entrega y la fortaleza. Un adiós que conmovió a miles y dejó al descubierto el costado más íntimo de una de las figuras más queridas de Chile.
La drástica decisión de Máximo, el hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem
El año pasado, Máximo Menem hizo una promesa. El hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem expresó que iba a hacer los trámites necesarios para poder cambiar su apellido.
A sus 19 años, el joven modificó legalmente su carnet de identidad y ahora figura solamente el apellido de su madre, Bolocco. Una decisión drástica que marca el poco vínculo que tenía con el ex presidente.
"Voy a respaldar a Máximo en todo... Él sabe que cuento incondicionalmente con él, conoce mi opinión y está claro al respecto. Y eso me alegra", manifestó Cecilia, al ser consultada por la decisión del muchacho.
La conductora y modelo chilena reveló que su hijo, Máximo, prácticamente no tuvo vínculo con Carlos. "Era muy difícil contactarlo, comunicarse con su padre. Era un proceso largo; al final, teníamos que llamar a uno de sus custodios, lo cual dificultaba la comunicación", reveló.
Máximo, en tanto, mencionó que las veces que vio a su padre, era difícil entablar una conversación. "Nunca pude estar a solas con él. Además, tampoco hablaba mucho y ya estaba mayor. No tengo muchos recuerdos de él, porque tampoco lo conocí demasiado. Además, siempre tenía que pasar por Zulemita para poder hablar con él", sentenció.