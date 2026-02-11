Las fotos de la mansión de Bad Bunny en Hollywood Hills que muestran su paraíso privado: piscina infinita y vistas únicas

La master suite es uno de los espacios más destacados: concebida casi como un departamento privado, incluye un inmenso vestidor y un spa personal.

El exterior no se queda atrás. La mansión ofrece amplios jardines, patios abiertos, área de parrilla y una piscina infinita con vistas panorámicas a Los Ángeles.

casa bad bunny 1

casa bad bunny 2

casa bad bunny 3

casa bad bunny 4

casa bad bunny 5

Cómo fue el desafiante show latino de Bad Bunny que generó la indignación de Donald Trump

"God Bless America", dijo Bad Bunny. Con esa frase, el artista lanzó un mensaje directo a los sectores más conservadores de la sociedad estadounidense, con Donald Trump en la mira. En Estados Unidos suelen usar “América” como sinónimo de su país, ya que su nombre oficial en inglés es United States of America. De allí surge la polémica apropiación del término para referirse únicamente a ellos.

El cantante dejó en claro la diferencia entre esas dos visiones de la palabra. Tras arrasar en los Grammys, se presentó en el partido final de fútbol americano cantando íntegramente en español. Lo más provocador llegó al cierre: en un escenario con estética tropical, descendió desde lo alto para unirse a sus bailarines y pronunció: "God Bless America", la clásica fórmula estadounidense. Pero enseguida enumeró todos los países del continente, marcando que América es mucho más que EE.UU.

Uno por uno fue mencionando a los países de la región -Argentina apareció en segundo lugar- y al llegar al suyo dijo: "United States". Como lo llamamos nosotros, Estados Unidos, evitando usar la palabra América. El cierre fue con “Puerto Rico, mi barrio”.

El gesto final fue contundente. Sostuvo una pelota de fútbol americano con la palabra “TOGETHER” y debajo otra inscripción: “Juntos somos América”. El mensaje era claro: se refería al continente entero. Desde que se anunció que Bad Bunny estaría en el show del entretiempo del Super Bowl, Trump se opuso públicamente, pero no logró impedirlo. Tras la actuación, el presidente criticó duramente: "No se entendió nada de lo que cantó", dijo, calificando el show como una cachetada a los Estados Unidos.

Si el partido tuvo como protagonista a los Seattle Seahawks, el cruce simbólico entre Bunny y Trump dejó un ganador evidente: el artista y la cultura latinoamericana, que cada vez tiene más peso dentro de la sociedad estadounidense. Una de las cosas más impresionantes del espectáculo del Super Bowl es la capacidad de montar y desmontar escenarios gigantes en minutos, y la presentación de Bad Bunny fue un ejemplo perfecto.

En cuestión de segundos, un equipo enorme transformó el campo de juego en un ambiente tropical, con palmeras y vegetación exuberante. Allí, Bad Bunny compartió el escenario con Ricky Martin y Lady Gaga, en un show que mezcló música, color y un mensaje político que resonó en todo el continente.