Melina Lezcano y una confesión escatológica: "Tengo el c... roto"

"Por eso no puedo tener relaciones anales. No sabes lo que es para mi cuando conozco alguien nuevo. Decirle 'che mirá no puedo porque tengo el o... fisurado”, agregó.

lezcano.jpg

"Que lingo que cuentes lo de tu ano, me emociono", dijo Melina al aire, en relación a los mensajes que le mandaban sus amigas. .

"Supongo que hay muchas chicas y muchos chicos por tener relaciones sexuales. Soy la famosa c... roto. Literal", agregó al aire.

Luego de publicado el video en la cuenta de la radio y en el Instagram de Melina (@melchorlez), en los comentarios pidió perdón por sus dichos. "Perdón, no logré guardarme nada para mí", dijo la ex cantante de Agapornis.

