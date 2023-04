Melody Luz, embarazada, sufrió un accidente en la vía pública

Afortunadamente, solo fue un susto y ella y el bebé resultaron ilesos en el accidente. Melody contó que intercambió papeles con el conductor del colectivo y siguió su día sin sobresaltos.

La joven embarazada mostró además que dio 3 clases de baile con su pancita. Sus seguidores quedaron impactados con la energía que tiene, no para.

Melody Luz reveló en Instagram lo que menos disfruta de su embarazo

Melody Luz, la novia de Alex Caniggia, con quien espera su primer hijo, es muy activa en sus redes sociales actualizando las novedades sobre el embarazo que cursa. En esta oportunidad reveló en su Instagram algo que no le gusta.

La coreógrafa reflexionó: “Qué loco y en parte qué bien que están criando a las nuevas generaciones porque los nenes chiquitos son los que más me dicen ‘permiso, ¿te puedo tocar la panza?’”. Y continuó: “A comparación de las personas adultas, a quienes no conozco, y yo quiero creer que lo hacen con las mejores intenciones, pero a veces me tocan la panza y yo me quedo como…”.

“Estás tocando otro cuerpo, estás como invadiendo otro espacio. Yo supongo que lo hacen con la mejor de las energías, pero a veces no se sabe, sigue siendo mi cuerpo”, sostuvo la bailarina.

Y volvió a reforzar la idea principal: “Me acaba de sorprender eso, que los nenes chiquitos me piden permiso para tocarme la panza y la gente grande no”. En otra publicación, la novia de Alex Caniggia resumió: “Bueno sí, en otras palabras, no me gusta que me toquen la panza si no los conozco, y menos si no me preguntan antes. Cada cuerpo con sus decisiones”.

Aunque Melody Luz no lo confirmó, su pareja, Alex Caniggia, dijo que su hijo se llamará Vincenzo. Habrá que esperar hasta el nacimiento para saber cuál será finalmente el nombre de la criatura.