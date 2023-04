Melody Luz reveló en Instagram lo que menos disfruta de su embarazo

Embed

“Estás tocando otro cuerpo, estás como invadiendo otro espacio. Yo supongo que lo hacen con la mejor de las energías, pero a veces no se sabe, sigue siendo mi cuerpo”, sostuvo la bailarina.

Y volvió a reforzar la idea principal: “Me acaba de sorprender eso, que los nenes chiquitos me piden permiso para tocarme la panza y la gente grande no”. En otra publicación, la novia de Alex Caniggia resumió: “Bueno sí, en otras palabras, no me gusta que me toquen la panza si no los conozco, y menos si no me preguntan antes. Cada cuerpo con sus decisiones”.

Aunque Melody Luz no lo confirmó, su pareja, Alex Caniggia, dijo que su hijo se llamará Vincenzo. Habrá que esperar hasta el nacimiento para saber cuál será finalmente el nombre de la criatura.

Preocupación por la salud de Melody Luz en medio de su embarazo: "Me deja paralizada, apenas puedo caminar"

Melody Luz se encuentra cursando el último tramo de su embarazo y no la está pasando del todo bien. La influencer está esperando su primer hijo junto a Alex Caniggia.

Aunque durante todo su embarazo Melody demostró que se siente bien y que puede seguir dando clases de baile y armando sus propias coreografías, ahora la exparticipante de El hotel de los famosos está atravesando por un momento complicado.

de su cuenta de Instagram, Melody envió un mensaje para todas sus alumnas que preocupó: “Chiquis no voy a poder dar la clase, baby me tiene matada de la cadera y apenas puedo caminar, al borde de quedarme dura. Nos vemos la semana que viene”.

Luego, en un segundo posteo, la bailarina manifestó: “Me vendrían bien unos masajes intensos en la cadera, si me pasan data para hoy mismo se los agradecería”, pidió mientras dejó ver su rostro haciendo puchero.

Por último, la novia de Alex Caniggia señaló: “Es como que me pincha un nervio cuando piso y me deja paralizada”, dijo para que todos sus seguidores puedan entender por lo que está atravesando en estos momentos.