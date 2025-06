Melody Luz no se calló más. En medio de rumores de separación, la bailarina y ex “El Hotel de los Famosos” encendió las redes sociales con una serie de historias en Instagram que estarían dirigidas directamente a su expareja, Alex Caniggia. El descargo dejó frases que no pasaron desapercibidas y que, según muchos usuarios, confirmarían presuntas infidelidades y deslealtades por parte del hijo de Mariana Nannis.