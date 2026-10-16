Membrana líquida para el hogar: cómo usarla y cuáles son sus beneficios poco conocidos

Cómo impermeabilizar un techo de hormigón y evitar filtraciones

El arquitecto advierte que las losas de concreto u hormigón son porosas y no resultan impermeables por sí mismas. La exposición a la lluvia puede provocar un deterioro progresivo de la superficie, con descascaramientos, fisuras y la aparición de moho y líquenes. Por eso, recomienda aplicar una membrana líquida para proteger la cubierta y prevenir filtraciones.

En las construcciones nuevas, además, aconseja esperar unos meses después del colado del hormigón antes de impermeabilizar. Ese tiempo permite que se evapore la humedad contenida en la mezcla. Si se pinta antes de que se seque lo suficiente, el agua puede quedar atrapada debajo del recubrimiento y generar ampollas que luego se rompen, lo que compromete la protección.

Membrana líquida blanca: cómo ayuda a reducir el calor en casa

Seia destaca el uso de membrana líquida blanca para reflejar la radiación solar. Según su explicación, este color puede rechazar hasta un 80% de esa radiación, en línea con el principio de acondicionamiento térmico pasivo conocido como techo frío.

Para ilustrar este efecto, menciona una prueba que realizó sobre una cubierta metálica, en la que registró una diferencia de más de 16 °C entre la superficie pintada de blanco y el sector que quedó sin pintar. También señala que la temperatura interior de una vivienda puede descender entre 6 y 8 °C en determinadas condiciones. Así, un ambiente que alcanza los 32 °C podría llegar a registrar 26 °C.

Cuánto se puede ahorrar en electricidad con un techo blanco

En cuanto al ahorro energético, el profesional señala que, de acuerdo con estudios especializados, el consumo de energía destinado a la refrigeración puede reducirse hasta un 40%. Este resultado depende de las características de la vivienda, el clima y las condiciones de la cubierta, pero la reducción del calor interior puede disminuir la necesidad de utilizar equipos de aire acondicionado durante los períodos de altas temperaturas.

Cómo la membrana líquida puede ayudar a prevenir grietas en el techo

Desde el punto de vista estructural, el arquitecto explica que una cubierta que absorbe menos calor experimenta menores ciclos de dilatación y contracción. Al reducirse esos movimientos, disminuye el riesgo de que aparezcan grietas y fisuras tanto en la losa como en los muros de apoyo, lo que puede ayudar a prevenir posibles vías de ingreso de agua.

Cuánto cuesta la membrana líquida y cómo se aplica

En términos económicos, Seia considera que la membrana líquida es una opción más económica que otros sistemas tradicionales de impermeabilización. También destaca su facilidad de aplicación, ya que requiere herramientas básicas, como un rodillo o una pinceleta.

El producto puede utilizarse tanto en losas como en techos de chapa y otras cubiertas metálicas, siempre que se respeten las indicaciones de aplicación correspondientes a cada superficie. Aunque recomienda recurrir a un pintor profesional con experiencia, señala que quienes tengan un presupuesto ajustado y cierta habilidad manual pueden realizar el trabajo por cuenta propia y reducir aún más los costos.

Qué impacto ambiental tienen los techos blancos

Por último, el arquitecto menciona investigaciones del Laboratorio de Berkeley para destacar el posible impacto ambiental de extender el uso de cubiertas blancas en las ciudades. Según esa estimación, su implementación generalizada en las principales urbes del mundo podría generar un efecto de enfriamiento global equivalente al de retirar 300 millones de automóviles de circulación durante 20 años.

Esta proyección se relaciona con la capacidad de las superficies claras para reflejar la radiación solar y reducir la absorción de calor. De esta manera, los techos blancos también podrían contribuir a disminuir el calentamiento de los edificios y sus alrededores.