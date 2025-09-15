Mercurio en Libra: ¿Cómo afecta en tu vida sentimental y en tus relaciones? Enterate de todo

Si venís de semanas tensas, con charlas que parecían campos de batalla, esta nueva energía puede ser un alivio. Te invita a dejar de discutir para ganar y empezar a conversar para conectar.

¿Y si escuchar también es amar?

Libra es el signo del espejo, y Mercurio ahí nos pide eso: mirarnos en el otro. Escuchar no solo sus palabras, sino lo que esas palabras despiertan en nosotros.

A veces, cuando alguien nos dice algo incómodo, reaccionamos con bronca o distancia. Pero muchas veces, esa incomodidad habla más de nuestras heridas que del otro.

Escuchar con el corazón abierto puede sanar cosas que no sabíamos que estaban rotas. Y Mercurio en Libra crea el clima perfecto para eso: para entender que no hay que tener razón todo el tiempo, que a veces lo más valiente es dejar que el otro tenga su verdad también.

image A veces el silencio también construye puentes. Foto: Ideogram, Mercurio en Libra.

Cuando el silencio también construye

Mercurio en Libra no obliga a hablar, también da permiso para callar con amor. Hay silencios que no son fríos, que no cortan: son espacios para respirar, para que el otro sepa que estamos ahí, aunque no digamos nada.

Tal vez eso también sea comunicación: saber cuándo no hace falta decir más.

Cómo impacta Mercurio en Libra en algunos signos

Libra : Estás en tu salsa. Las palabras fluyen y tenés un magnetismo especial. Ideal para tener esa charla pendiente que venías postergando.

Cáncer : Se suaviza tu tono. Vas a notar que tus vínculos responden mejor cuando hablás desde la ternura.

Capricornio : El trabajo en equipo se vuelve más fluido. Tus ideas ganan aliados y no resistencias.

Aries: Vas a sentir la necesidad de frenar antes de hablar, y eso puede abrirte puertas nuevas.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuánto dura Mercurio en Libra?

Suele permanecer entre 2 y 3 semanas, dependiendo de si hay retrogradación en el medio.

¿A qué signos favorece más Mercurio en Libra?

Sobre todo a signos de Aire (Libra, Acuario, Géminis) y a quienes tengan planetas personales en esos signos.

¿Qué temas se potencian con Mercurio en Libra?

Conversaciones pendientes, negociaciones, acuerdos, reconciliaciones y cualquier cosa que requiera empatía.