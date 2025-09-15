En vivo Radio La Red
Libra
ASTROLOGÍA

Mercurio en Libra: ¿Cómo afecta en tu vida sentimental y en tus relaciones? Enterate de todo

Cuando Mercurio entra en Libra, el diálogo se vuelve más suave y empático. Descubrí cómo usar esta energía para sanar vínculos.

Mercurio en Libra: hablar con el corazón sin dejar de ser firme. Foto: Ideogram.

Cuando Mercurio se muda a Libra, el aire cambia de textura. Las palabras se vuelven más redondas, menos filosas, y el tono de las charlas empieza a sonar distinto. Es como si alguien bajara el volumen de los gritos internos para dejar lugar a un murmullo de paz.

Mercurio en Libra: el tránsito que convierte tus dramas en charlas de café. Foto: Ideogram.

En un mundo donde muchas veces hablamos para ganar y no para entender, este tránsito llega como un pequeño bálsamo. Mercurio en Libra no viene a silenciarnos, sino a enseñarnos que podemos decir lo que sentimos sin herir, y escuchar lo que el otro dice sin defendernos como si estuviéramos en guerra.

Mercurio en Libra: No todo lo que decís tiene que doler

Decir las cosas con amor no es disfrazarlas ni endulzar la realidad: es tener el coraje de cuidar el vínculo mientras expresamos nuestra verdad.

Mercurio en Libra trae ese toque de diplomacia que a veces olvidamos. Esa pausa antes de hablar, esa sonrisa antes de responder, esa mirada que dice “te escucho” incluso cuando no estamos de acuerdo.

Si venís de semanas tensas, con charlas que parecían campos de batalla, esta nueva energía puede ser un alivio. Te invita a dejar de discutir para ganar y empezar a conversar para conectar.

¿Y si escuchar también es amar?

Libra es el signo del espejo, y Mercurio ahí nos pide eso: mirarnos en el otro. Escuchar no solo sus palabras, sino lo que esas palabras despiertan en nosotros.

A veces, cuando alguien nos dice algo incómodo, reaccionamos con bronca o distancia. Pero muchas veces, esa incomodidad habla más de nuestras heridas que del otro.

Escuchar con el corazón abierto puede sanar cosas que no sabíamos que estaban rotas. Y Mercurio en Libra crea el clima perfecto para eso: para entender que no hay que tener razón todo el tiempo, que a veces lo más valiente es dejar que el otro tenga su verdad también.

A veces el silencio tambi&eacute;n construye puentes. Foto: Ideogram, Mercurio en Libra.

A veces el silencio también construye puentes. Foto: Ideogram, Mercurio en Libra.

Cuando el silencio también construye

Mercurio en Libra no obliga a hablar, también da permiso para callar con amor. Hay silencios que no son fríos, que no cortan: son espacios para respirar, para que el otro sepa que estamos ahí, aunque no digamos nada.

Tal vez eso también sea comunicación: saber cuándo no hace falta decir más.

Cómo impacta Mercurio en Libra en algunos signos

  • Libra: Estás en tu salsa. Las palabras fluyen y tenés un magnetismo especial. Ideal para tener esa charla pendiente que venías postergando.

  • Cáncer: Se suaviza tu tono. Vas a notar que tus vínculos responden mejor cuando hablás desde la ternura.

  • Capricornio: El trabajo en equipo se vuelve más fluido. Tus ideas ganan aliados y no resistencias.

  • Aries: Vas a sentir la necesidad de frenar antes de hablar, y eso puede abrirte puertas nuevas.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuánto dura Mercurio en Libra?

Suele permanecer entre 2 y 3 semanas, dependiendo de si hay retrogradación en el medio.

¿A qué signos favorece más Mercurio en Libra?

Sobre todo a signos de Aire (Libra, Acuario, Géminis) y a quienes tengan planetas personales en esos signos.

¿Qué temas se potencian con Mercurio en Libra?

Conversaciones pendientes, negociaciones, acuerdos, reconciliaciones y cualquier cosa que requiera empatía.

Libra
