ASTROLOGÍA

Horóscopo: Claves para negociar mejor bajo la nueva energía de Mercurio en Libra

Con Mercurio en Libra en el horóscopo, negociar se vuelve más fácil. Usá este clima cósmico para llegar a acuerdos sin perder tu esencia.

Mercurio en Libra: el arte de convencer sin forzar. Foto: Horóscopo

Mercurio en Libra: el arte de convencer sin forzar. Foto: Horóscopo, Ideogram.
Leé también Horóscopo del fin de semana 13 y 14 de septiembre: qué esperar según tu signo bajo la Luna en Tauro
horoscopo del fin de semana 13 y 14 de septiembre: que esperar segun tu signo bajo la luna en tauro

No es casual: Libra busca la armonía y Mercurio gobierna la comunicación. Cuando se combinan, crean el escenario ideal para destrabar esos acuerdos que parecían imposibles.

Horóscopo: Ceder no siempre es perder con Mercurio en Libra

Negociar no es resignarse, es entender que a veces la verdadera fortaleza está en aflojar.

Mercurio en Libra viene a recordarnos que no hace falta ganar cada discusión: lo importante es que ambos se sientan escuchados.

Y eso cambia todo. Cuando el otro siente que su opinión tiene valor, baja las defensas. Y ahí aparece el espacio para construir.

image
Negociar no es rendirse, es construir puentes. Foto: Mercurio en Libra, Ideogram

Negociar no es rendirse, es construir puentes. Foto: Mercurio en Libra, Ideogram

Hablar con belleza también es poder

Este tránsito nos da un don especial: la capacidad de envolver nuestras ideas en un tono que seduce sin manipular.

No se trata de decir lo que el otro quiere oír, sino de decir lo que sentimos de un modo que no asuste, que invite a quedarse. Mercurio en Libra te ayuda a vestir tus palabras con suavidad sin quitarles firmeza.

Negociar sin perder tu voz

Hay quienes creen que ceder es perder poder, pero este tránsito demuestra lo contrario: cuando negociás desde el respeto y el cuidado, tu palabra vale más.

El verdadero poder no grita, persuade.

Signos más favorecidos para negociar

  • Géminis: Tu carisma está al máximo. Todos parecen querer escucharte.

  • Libra: Estás más persuasivo que nunca. Es momento de pedir eso que deseás.

  • Leo: Tu voz gana peso y respeto. Podés cerrar tratos importantes si hablás con el corazón.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué Mercurio en Libra favorece acuerdos?

Porque Libra busca el equilibrio y Mercurio gobierna la comunicación: juntos facilitan el consenso.

¿Qué evitar durante este tránsito?

Evitar decisiones apresuradas o imponer tu punto sin escuchar al otro.

