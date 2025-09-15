Horóscopo: Claves para negociar mejor bajo la nueva energía de Mercurio en Libra

Y eso cambia todo. Cuando el otro siente que su opinión tiene valor, baja las defensas. Y ahí aparece el espacio para construir.

image Negociar no es rendirse, es construir puentes. Foto: Mercurio en Libra, Ideogram

Hablar con belleza también es poder

Este tránsito nos da un don especial: la capacidad de envolver nuestras ideas en un tono que seduce sin manipular.

No se trata de decir lo que el otro quiere oír, sino de decir lo que sentimos de un modo que no asuste, que invite a quedarse. Mercurio en Libra te ayuda a vestir tus palabras con suavidad sin quitarles firmeza.

Negociar sin perder tu voz

Hay quienes creen que ceder es perder poder, pero este tránsito demuestra lo contrario: cuando negociás desde el respeto y el cuidado, tu palabra vale más.

El verdadero poder no grita, persuade.

Signos más favorecidos para negociar

Géminis : Tu carisma está al máximo. Todos parecen querer escucharte.

Libra : Estás más persuasivo que nunca. Es momento de pedir eso que deseás.

Leo: Tu voz gana peso y respeto. Podés cerrar tratos importantes si hablás con el corazón.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué Mercurio en Libra favorece acuerdos?

Porque Libra busca el equilibrio y Mercurio gobierna la comunicación: juntos facilitan el consenso.

¿Qué evitar durante este tránsito?

Evitar decisiones apresuradas o imponer tu punto sin escuchar al otro.