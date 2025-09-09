La comisión investigadora de Libra avanza con la citación a Karina Milei: cuándo tendría que ir al Congreso

La jornada estuvo marcada por la tensión. Melik se negó incluso a recibir la notificación que lo obligaba a presentarse y un oficial tuvo que dejarla en la puerta de su despacho. Tanto él como Zicavo enviaron cartas al presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), con el argumento de que el Congreso no puede intervenir en una investigación judicial en curso (causa CFP 574/2025) y que las citaciones podrían violar garantías constitucionales, como el derecho a no declarar contra sí mismo.

milei-hayden-davis.avif

La oposición respondió con firmeza, al recordar que el reglamento de la comisión permite solicitar al juez competente el auxilio de la fuerza pública para obligar a comparecer a los funcionarios que se nieguen. Ferraro advirtió en X: “Tiene la oportunidad de cumplir con sus deberes y abandonar la conducta que ha mantenido hasta ahora”, en referencia a Melik.

En caso de persistir la negativa, los diputados enviarán un pedido formal al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para que los funcionarios bajo su órbita asistan a la próxima reunión. De no prosperar esta medida, recurrirán a la citación compulsiva.

En paralelo, los 15 legisladores críticos de la comisión avanzarán con nuevas medidas: citarán al vocero presidencial Manuel Adorni, a Sergio Morales (exasesor de la CNV) y a los empresarios asociados con la estafa cripto Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, vinculados a los creadores de la moneda, Hayden Davis (Kelsier Ventures) y Julian Peh (Kip Protocol). Las fechas para estas audiencias aún están por definirse.

Además, se amplió el pedido de informes a 16 billeteras virtuales para identificar a los participantes y los montos del pool de liquidez utilizado en el lanzamiento del criptoactivo, así como para rastrear las 109 transferencias que involucran a Davies, Terrones Godoy y Novelli. En la reunión anterior, se envió un cuestionario escrito al propio presidente Milei, cuyas respuestas aún no fueron recibidas.

Maximiliano Ferraro explicó el avance de la comisión

En diálogo con A24, el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, explicó: "Lo que estamos haciendo es acorde al reglamento de funcionamiento interno (de la comisión), a lo que manda la Constitución y cómo es la división de poderes", y en esa línea, continuó: "Entendiendo cuál es el rol de una comisión investigadora, cuál es el rol del poder judicial, y cuál es el rol de los funcionarios que integran el Poder Ejecutivo, que parece ser que muchas veces no entienden el rol que tiene estas instancias".

Embed

Sobre la comisión, Ferraro planteó que "está avanzando" y reprochó sobre la extensión de los tiempos en poder juntar el aval para crear ese cuerpo: "Si estamos trabajando con la comisión investigadora es porque así lo quiso el oficialismo y sus aliados porque venimos de un largo recorrido lleno de obstáculos, el trabajo hubiera finalizado a fines de agosto". "Estamos pudiendo funcionar, hemos podido aprobar el reglamento, solicitar las primeras medidas de prueba, No estamos haciendo nada distinto a otra comisión investigadora", valoró.