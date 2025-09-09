En vivo Radio La Red
Política
Libra
Karina Milei
EXCLUSIVO A24

La comisión investigadora de Libra avanza con la citación a Karina Milei: cuándo tendría que ir al Congreso

La Cámara de Diputados fijó la comparecencia de la secretaria General y hermana del Presidente antes del 26 de octubre, mientras la oposición define medidas contra funcionarios que no asistieron.

La comisión investigadora por el caso Libra avanza con la citación de la secretaria de la presidencia. (Foto: archivo).

La comisión investigadora del caso $LIBRA en la Cámara de Diputados volvió a centrar su atención en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ante la ausencia de Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), y de Florencia Zicavo, jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, la oposición decidió apuntar directamente al núcleo político del Gobierno.

Su comparecencia se fijó antes del 26 de octubre, con dos fechas posibles: 23 o 30 de septiembre. En caso de no asistir al Congreso, los diputados advirtieron que acudirán a interrogarla directamente en la Casa Rosada.

Durante la reunión, se definió la integración de la subcomisión que podrá acceder a la causa penal que se tramita en Argentina. La compondrán Yolanda Vega (Innovación Federal), Mónica Frade (Coalición Cívica), Fernando Carbajal (Democracia), Sabrina Selva (Unión por la Patria) y Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal).

SE REÚNE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE $LIBRA

No se presentaron a la Comisión ni Melik ni Florencia Zicavo. Tampoco lo hizo el exagente de la OA, José Massoni. En cambio, sí compareció bajo juramento Luis Villanueva, exfuncionario de la OA, quien explicó el funcionamiento de la agencia y sus competencias.

La jornada estuvo marcada por la tensión. Melik se negó incluso a recibir la notificación que lo obligaba a presentarse y un oficial tuvo que dejarla en la puerta de su despacho. Tanto él como Zicavo enviaron cartas al presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), con el argumento de que el Congreso no puede intervenir en una investigación judicial en curso (causa CFP 574/2025) y que las citaciones podrían violar garantías constitucionales, como el derecho a no declarar contra sí mismo.

La oposición respondió con firmeza, al recordar que el reglamento de la comisión permite solicitar al juez competente el auxilio de la fuerza pública para obligar a comparecer a los funcionarios que se nieguen. Ferraro advirtió en X: “Tiene la oportunidad de cumplir con sus deberes y abandonar la conducta que ha mantenido hasta ahora”, en referencia a Melik.

En caso de persistir la negativa, los diputados enviarán un pedido formal al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para que los funcionarios bajo su órbita asistan a la próxima reunión. De no prosperar esta medida, recurrirán a la citación compulsiva.

En paralelo, los 15 legisladores críticos de la comisión avanzarán con nuevas medidas: citarán al vocero presidencial Manuel Adorni, a Sergio Morales (exasesor de la CNV) y a los empresarios asociados con la estafa cripto Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, vinculados a los creadores de la moneda, Hayden Davis (Kelsier Ventures) y Julian Peh (Kip Protocol). Las fechas para estas audiencias aún están por definirse.

Además, se amplió el pedido de informes a 16 billeteras virtuales para identificar a los participantes y los montos del pool de liquidez utilizado en el lanzamiento del criptoactivo, así como para rastrear las 109 transferencias que involucran a Davies, Terrones Godoy y Novelli. En la reunión anterior, se envió un cuestionario escrito al propio presidente Milei, cuyas respuestas aún no fueron recibidas.

Maximiliano Ferraro explicó el avance de la comisión

En diálogo con A24, el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, explicó: "Lo que estamos haciendo es acorde al reglamento de funcionamiento interno (de la comisión), a lo que manda la Constitución y cómo es la división de poderes", y en esa línea, continuó: "Entendiendo cuál es el rol de una comisión investigadora, cuál es el rol del poder judicial, y cuál es el rol de los funcionarios que integran el Poder Ejecutivo, que parece ser que muchas veces no entienden el rol que tiene estas instancias".

Sobre la comisión, Ferraro planteó que "está avanzando" y reprochó sobre la extensión de los tiempos en poder juntar el aval para crear ese cuerpo: "Si estamos trabajando con la comisión investigadora es porque así lo quiso el oficialismo y sus aliados porque venimos de un largo recorrido lleno de obstáculos, el trabajo hubiera finalizado a fines de agosto". "Estamos pudiendo funcionar, hemos podido aprobar el reglamento, solicitar las primeras medidas de prueba, No estamos haciendo nada distinto a otra comisión investigadora", valoró.

