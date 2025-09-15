El sorpresivo gesto de Mauro Icardi con los hijos de Wanda Nara que pone en extrema alerta a Maxi López

Mauro Icardi parece haber dejado atrás por completo los sentimientos hace Wanda Nara tras la escandalosa separación y en los últimos días sorprendió al tomar una drástica decisión con los tatuajes que tenía en referencia a ella.
Se conoció un particular detalle de Mauro Icardi referido a los hijos de Wanda Nara y Maxi López después de que el futbolista se tapó los tattoos referidos a su ex pareja tras la escandalosa separación.
El futbolista del Galatasaray de Turquía y novio de la China Suárez compartió en las redes sociales el proceso de la sesión cover up para tapar el nombre e imagen de su ex pareja que tenía en la parte inferior de su brazo izquierdo.
Lo cierto es que más allá de esto, el delantero sorprendió además con un gesto especial para con los tres hijos varones de Wanda Nara, fruto del matrimonio de la mediática con Maxi López, con quien compartió equipo en el club Sampdoria de Italia entre 2012 y 2014.
Fue Pochi de la cuenta chimentera Gossipeame quien destacó que Mauro Icardi aún conserva en su brazo el nombre de los tres hijos de Wanda -Valentino, Constantino y Benedicto-, separando el cariño que siente por ellos y lo conflictivo de su final de relación con Nara.
"MI (Mauro Icardi) se sacó a Wanda pero no los nombres de los niños de ella y Maxi (López)! Chupate esta mandarina!", indicó la panelista en sus historias de Instagram con la imagen en cuestión donde aún se observa el nombre de uno de los hijos de Wanda Nara en su brazo arriba del lobo en un bosque con que tapó los tattoos que hacían referencia a la mediática. ¿Es una muestra de cariño hacia a los chicos o una chicana para hacer enojar más a Maxi López?
Tras la escandalosa separación y el conflicto en la Justicia por sus hijas, se conoció el nuevo motivo por el que Mauro Icardi demandará a Wanda Nara tras la entrevista de ella con Grego Rossello para su programa Ferné con Grego (Telefe).
“Aparentemente, en este momento Icardi, junto con sus abogadas, está evaluando iniciar una demanda por dicha nota”, adelantó la conductora Mariana Fabbiani en DDM (América Tv).
Y Guido Záffora amplió sobre el enojo del futbolista tras la entrevista televisiva: “Mauro Icardi no vio la nota anoche, sino que hoy las abogadas le pasaron los textuales polémicos de la hermana de Zaira Nara, y por eso él estaría a punto de iniciar una demanda por hostigamiento”.
En ese sentido, el panelista aclaró además que la decisión no estaría ligada únicamente a lo dicho en esa entrevista, sino a los comentarios que Wanda viene haciendo en los últimos tiempos.
“No tiene que ver con lo que pasó en la nota, sino por todo lo que estaría diciendo Wanda con respecto a su relación con la China, y sobre todo con el tema de su genitalidad”, remarcó Záffora.
En la entrevista, Wanda Nara se refirió a su presente sentimental después de la escandalosa separación de Mauro Icardi y los últimos idas y vueltas con el cantante L-Gante: "Estoy soltera. Increíble, porque estuve siempre de novia y un montón de años casada y la verdad es que me gusta", comentó.
Y sostuvo que nunca fue habitué de las discotecas. "Nunca fui a bailar. De hecho, una discoteca muy famosa la conocí hace poco porque era el cumpleaños de uno de mis socios de Wanda Cosmetics. Me dijo 'cierro el lugar, no podés no venir'. No conozco Tequila y me copa decirlo. Lo había cerrado para su cumpleaños y fui. Después de ahí, fui un par de veces más", explicó.