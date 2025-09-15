El sorpresivo gesto de Mauro Icardi con los hijos de Wanda Nara que pone en extrema alerta a Maxi López

Fue Pochi de la cuenta chimentera Gossipeame quien destacó que Mauro Icardi aún conserva en su brazo el nombre de los tres hijos de Wanda -Valentino, Constantino y Benedicto-, separando el cariño que siente por ellos y lo conflictivo de su final de relación con Nara.

"MI (Mauro Icardi) se sacó a Wanda pero no los nombres de los niños de ella y Maxi (López)! Chupate esta mandarina!", indicó la panelista en sus historias de Instagram con la imagen en cuestión donde aún se observa el nombre de uno de los hijos de Wanda Nara en su brazo arriba del lobo en un bosque con que tapó los tattoos que hacían referencia a la mediática. ¿Es una muestra de cariño hacia a los chicos o una chicana para hacer enojar más a Maxi López?

mauro icardi no se tapo el tatuaje con los nombres de los hijos de wanda nara

Por qué Mauro Icardi quiere demandar a Wanda Nara

Tras la escandalosa separación y el conflicto en la Justicia por sus hijas, se conoció el nuevo motivo por el que Mauro Icardi demandará a Wanda Nara tras la entrevista de ella con Grego Rossello para su programa Ferné con Grego (Telefe).

“Aparentemente, en este momento Icardi, junto con sus abogadas, está evaluando iniciar una demanda por dicha nota”, adelantó la conductora Mariana Fabbiani en DDM (América Tv).

Y Guido Záffora amplió sobre el enojo del futbolista tras la entrevista televisiva: “Mauro Icardi no vio la nota anoche, sino que hoy las abogadas le pasaron los textuales polémicos de la hermana de Zaira Nara, y por eso él estaría a punto de iniciar una demanda por hostigamiento”.

En ese sentido, el panelista aclaró además que la decisión no estaría ligada únicamente a lo dicho en esa entrevista, sino a los comentarios que Wanda viene haciendo en los últimos tiempos.

“No tiene que ver con lo que pasó en la nota, sino por todo lo que estaría diciendo Wanda con respecto a su relación con la China, y sobre todo con el tema de su genitalidad”, remarcó Záffora.

En la entrevista, Wanda Nara se refirió a su presente sentimental después de la escandalosa separación de Mauro Icardi y los últimos idas y vueltas con el cantante L-Gante: "Estoy soltera. Increíble, porque estuve siempre de novia y un montón de años casada y la verdad es que me gusta", comentó.

Y sostuvo que nunca fue habitué de las discotecas. "Nunca fui a bailar. De hecho, una discoteca muy famosa la conocí hace poco porque era el cumpleaños de uno de mis socios de Wanda Cosmetics. Me dijo 'cierro el lugar, no podés no venir'. No conozco Tequila y me copa decirlo. Lo había cerrado para su cumpleaños y fui. Después de ahí, fui un par de veces más", explicó.