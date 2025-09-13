Astrología: ¿Qué signos deberán cortar con su pareja tóxica durante la Luna en Tauro?

La energía taurina les mostrará que no vale la pena luchar solos. Podrían decidir cortar con vínculos que no avanzan.

Cáncer: necesidad de contención real

Si no se sienten cuidados, Cáncer puede tomar la decisión de alejarse de relaciones emocionalmente vacías.

Libra: relaciones que drenan

Se darán cuenta de que están sosteniendo vínculos desequilibrados. Es momento de buscar reciprocidad o alejarse.

Escorpio: corte definitivo

Pueden enfrentar situaciones de control o manipulación. Esta Luna los empuja a romper lazos tóxicos con determinación.

Capricornio: poner límites firmes

Detectarán actitudes posesivas o restrictivas. La energía taurina los ayuda a priorizar su estabilidad y cortar lo que no suma.