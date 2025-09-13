En vivo Radio La Red
ASTROLOGÍA

Astrología: ¿Qué signos deberán cortar con su pareja tóxica durante la Luna en Tauro?

La Luna en Tauro promueve vínculos estables y confiables. Si tu relación es inestable, este tránsito puede empujarte a soltar.

Tauro busca compromiso, lealtad y seguridad emocional. Cuando la Luna transita este signo, se vuelve intolerante a las relaciones tóxicas o inestables. Algunos signos sentirán una necesidad urgente de poner límites o terminar vínculos que no los hacen bien.

Leé también Astrología: ¿Qué signos deben replantearse su trabajo durante la Luna en Tauro?
astrologia: ¿que signos deben replantearse su trabajo durante la luna en tauro?

Estos son los que más probablemente den ese paso.

astrologia signos del zodiaco

5 signos que tienen que cortar su relación tóxica durante la Luna en Tauro de septiembre 2025

Aries: basta de relaciones inestables

La energía taurina les mostrará que no vale la pena luchar solos. Podrían decidir cortar con vínculos que no avanzan.

Cáncer: necesidad de contención real

Si no se sienten cuidados, Cáncer puede tomar la decisión de alejarse de relaciones emocionalmente vacías.

piscis saturno signos astrologia

Libra: relaciones que drenan

Se darán cuenta de que están sosteniendo vínculos desequilibrados. Es momento de buscar reciprocidad o alejarse.

Escorpio: corte definitivo

Pueden enfrentar situaciones de control o manipulación. Esta Luna los empuja a romper lazos tóxicos con determinación.

astrologia signos tarot cartas

Capricornio: poner límites firmes

Detectarán actitudes posesivas o restrictivas. La energía taurina los ayuda a priorizar su estabilidad y cortar lo que no suma.

