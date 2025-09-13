Astrología: ¿Qué signos deberán cortar con su pareja tóxica durante la Luna en Tauro?

La Luna en Tauro promueve vínculos estables y confiables. Si tu relación es inestable, este tránsito puede empujarte a soltar.
Estos son los que más probablemente den ese paso.
Aries: basta de relaciones inestables
La energía taurina les mostrará que no vale la pena luchar solos. Podrían decidir cortar con vínculos que no avanzan.
Cáncer: necesidad de contención real
Si no se sienten cuidados, Cáncer puede tomar la decisión de alejarse de relaciones emocionalmente vacías.
Libra: relaciones que drenan
Se darán cuenta de que están sosteniendo vínculos desequilibrados. Es momento de buscar reciprocidad o alejarse.
Escorpio: corte definitivo
Pueden enfrentar situaciones de control o manipulación. Esta Luna los empuja a romper lazos tóxicos con determinación.
Capricornio: poner límites firmes
Detectarán actitudes posesivas o restrictivas. La energía taurina los ayuda a priorizar su estabilidad y cortar lo que no suma.