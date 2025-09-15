En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
ANSES
Es oficial

Jubilados de ANSES: lo que cambia en octubre con el aumento y bono confirmados

Con la inflación de agosto ya confirmada, ANSES definió de cuánto será el incremento que los jubilados recibirán a partir del mes siguiente. Conocé los detalles.

Lo que cambia en octubre con el aumento y bono confirmados para los jubilados de ANSES (Foto: archivo).

Los jubilados de ANSES recibirán en octubre un aumento del 1,9% en sus haberes, porcentaje derivado de la inflación registrada en agosto por el INDEC. Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono de $70.000 para quienes perciban la mínima, lo que eleva los ingresos de miles de adultos mayores.

El INDEC informó que la inflación de agosto se ubicó en 1,9%, pero el organismo previsional aclaró que el incremento será del 1,88% debido al sistema de redondeo que se utiliza en las actualizaciones.

De esta manera, la jubilación mínima se fijará en $326.298. Con el bono de refuerzo de $70.000, los jubilados que cobren el haber mínimo recibirán en total $396.298 durante el calendario de pagos de octubre.

Jubilados de ANSES: quiénes cobran el bono de $70.000

El Gobierno confirmó que en octubre continuará el refuerzo económico que se paga de forma extraordinaria.

  • Quienes perciban la jubilación mínima cobrarán el bono completo de $70.000.

  • Aquellos que reciban un haber superior a la mínima, pero inferior a $396.298, accederán a un monto proporcional que les permitirá alcanzar esa cifra.

  • Los jubilados que superen los $396.298 no estarán alcanzados por este beneficio.

ANSES: nuevos montos confirmados para jubilados en octubre

Con la actualización de octubre, los montos quedarán de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $326.298.

  • Jubilación mínima + bono: $396.298.

  • Jubilaciones entre la mínima y $396.298: cobrarán bono proporcional.

De esta forma, ningún jubilado que se encuentre en el rango mencionado cobrará menos de $396.298.

Jubilados: calendario de pagos de ANSES para septiembre

La ANSES ya había publicado el cronograma de pagos correspondiente a septiembre, que se extendió entre el 8 y el 26 de septiembre.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre.

  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre.

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre.

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre.

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre.

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre.

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre.

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre.

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre.

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre.

Jubilados y pensionados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre.

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre.

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre.

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre.

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre.

