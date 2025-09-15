Jubilados de ANSES: lo que cambia en octubre con el aumento y bono confirmados

Quienes perciban la jubilación mínima cobrarán el bono completo de $70.000 .

Aquellos que reciban un haber superior a la mínima, pero inferior a $396.298 , accederán a un monto proporcional que les permitirá alcanzar esa cifra.

Los jubilados que superen los $396.298 no estarán alcanzados por este beneficio.

ANSES: nuevos montos confirmados para jubilados en octubre

Con la actualización de octubre, los montos quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $326.298 .

Jubilación mínima + bono: $396.298 .

Jubilaciones entre la mínima y $396.298: cobrarán bono proporcional.

De esta forma, ningún jubilado que se encuentre en el rango mencionado cobrará menos de $396.298.

Jubilados_beneficio

Jubilados: calendario de pagos de ANSES para septiembre

La ANSES ya había publicado el cronograma de pagos correspondiente a septiembre, que se extendió entre el 8 y el 26 de septiembre.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre.

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre.

Jubilados y pensionados que superan la mínima