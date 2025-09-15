Mercurio en Libra: ¿Te levantaste con ganas de pelear? Mirá cómo discutir sin romper nada (ni a nadie)

Este tránsito propone otra cosa: honestidad con belleza. Decir lo que te molesta, sí, pero con palabras que no lastimen. Con frases que abran la puerta al diálogo, en vez de cerrarla de un portazo. No se trata de tragarte lo que sentís, sino de cuidar el cómo, porque el cómo cambia todo.

Escuchar sin estar planeando la contra

Hay otra cara de este tránsito que no siempre se dice: Mercurio en Libra también mejora nuestra forma de escuchar. Porque seamos sinceros: muchas veces no escuchamos, solo esperamos nuestro turno para contestar. Pero cuando el cielo se tiñe con esta energía, el otro empieza a sonar distinto.

Sus palabras ya no parecen amenazas, sino señales. Y algo se ablanda adentro: aparece la posibilidad de comprender en lugar de contraatacar. Escuchar de verdad no te debilita. Escuchar te vuelve más fuerte, porque te conecta. Y Mercurio en Libra viene a recordarte eso.

image Hablar sin romper nada también es una forma de amar. Foto: Ideogram, Mercurio en Libra.

No todo conflicto es una guerra

Venimos de tiempos intensos, con discusiones que parecían combates cuerpo a cuerpo. Este tránsito llega como un recreo emocional, como esa charla de sobremesa donde de repente todo parece más liviano y hasta podés reírte de lo que antes te dolía.

Mercurio en Libra es esa energía que convierte los dramas en conversaciones de café. Sigue habiendo diferencias, claro, pero ahora las podés ver como puentes en lugar de abismos. Y eso es poderoso. Porque cuando baja la tensión, sube la empatía. Y con empatía, casi todo se vuelve posible.

Hablar claro también es un acto de amor propio

Atención: hablar con dulzura no significa callar lo que duele.

Mercurio en Libra no te pide que seas sumiso, sino que seas inteligente con tus palabras. Podés decir “esto me molesta”, “esto no lo quiero”, “acá pongo un límite” y hacerlo desde el amor propio, no desde la bronca.

Porque poner límites no tiene que ser una escena de Netflix con gritos y lágrimas. Puede ser una charla tranquila, con voz firme y mirada suave. Eso también es revolución emocional.

Cómo viven este tránsito algunos signos

Libra : Estás en tu salsa. Tenés un encanto especial para resolver líos con apenas dos frases y una sonrisa.

Piscis : Lográs decir lo que te pesa sin que duela tanto. Tu sensibilidad se vuelve tu superpoder.

Sagitario : Podés limar asperezas con amistades. Vas a sorprenderte de lo bien que sale todo cuando bajás medio cambio.

Capricornio : Las charlas laborales tensas se alivian. Podés negociar sin sonar a jefe de ultratumba.

Aries: Vas a notar que frenar antes de hablar te ahorra varias discusiones (y algún que otro arrepentimiento).

La armonía también puede ser rebelde

No confundas armonía con debilidad. A veces creemos que “ser fuertes” es hablar fuerte, gritar, imponer. Pero la verdadera fuerza está en poder decir lo que pensamos sin romper lo que amamos.

Mercurio en Libra nos regala eso: un respiro, una tregua, una chance de poner la cabeza y el corazón en el mismo equipo. Así que si tenés una charla pendiente, una disculpa atragantada o un límite que venís pateando… este es el momento. Con voz firme, mirada suave y mate en mano.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es Mercurio en Libra y cuánto dura?

Es el tránsito de Mercurio (planeta de la comunicación) por Libra (signo del equilibrio). Suele durar unas 3 semanas.

¿Qué temas se activan durante Mercurio en Libra?

Charlas pendientes, reconciliaciones, acuerdos, negociaciones y todo lo que requiera empatía y palabras cuidadas.

¿A quiénes afecta más Mercurio en Libra?

Sobre todo a los signos de Aire (Libra, Géminis, Acuario) y a quienes tengan planetas personales en esos signos, aunque todos podemos sentirlo en nuestras relaciones.