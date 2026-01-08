En vivo Radio La Red
Trends
Mercurio retrógrado
Signos
ASTROLOGÍA

Mercurio retrógrado 2026: cuándo empieza el primero del año y qué signos sentirán más su impacto

El tránsito más famoso de la astrología ya tiene fecha y vuelve a poner a prueba la paciencia y la comunicación.

Mercurio retrógrado y su impacto en la vida cotidiana. Foto: Ideogram.

Horóscopo de hoy: martes 6 de enero de 2026, lo que tenés que saber de tu signo
El martes invita a bajar el ruido mental y escuchar lo interno. Foto: Horóscopo diario / Ideogram.

Pero lejos de ser “malo”, este tránsito invita a revisar, corregir y frenar un poco el ritmo. Mercurio es el planeta asociado a la comunicación, los acuerdos, la tecnología y los traslados. Cuando entra en retrogradación aparente, todo eso deja de fluir de manera automática.

Cuándo es el primer Mercurio retrógrado de 2026

El primer Mercurio retrógrado de 2026 comienza en febrero y marca el pulso energético de los primeros meses del año. No llega de sorpresa: lo hace cuando muchas personas ya vienen con agendas cargadas, planes en marcha y expectativas altas.

Este tránsito afecta especialmente a los signos de fuego, con Aries como uno de los más impactados. La energía se traduce en impulsividad, decisiones apresuradas y malentendidos si no se baja un cambio.

image
Febrero marca el inicio del primer tr&aacute;nsito del a&ntilde;o. Foto: Ideogram/Mercurio retr&oacute;grado.

Febrero marca el inicio del primer tránsito del año. Foto: Ideogram/Mercurio retrógrado.

Cómo se siente Mercurio retrógrado en la vida diaria

Durante Mercurio retrógrado es común que:

  • Mensajes se malinterpreten

  • Planes cambien a último momento

  • Aparezcan personas o temas del pasado

  • Se caigan sistemas, apps o dispositivos

No es casualidad. La astrología explica que este tránsito empuja a revisar lo que se hizo rápido o sin pensar. No frena la vida: la obliga a reorganizarse.

Qué hacer y qué evitar durante este tránsito

Lo ideal durante Mercurio retrógrado no es encerrarse ni postergar todo, sino cambiar el enfoque.

Conviene:

– Revisar contratos y acuerdos

– Ordenar pendientes

– Hacer copias de seguridad

– Retomar proyectos olvidados

Mejor evitar:

– Firmar algo importante sin leer

– Comprar tecnología impulsivamente

– Tomar decisiones en caliente

Signos más sensibles a este Mercurio retrógrado

Los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) pueden sentir más frustración por demoras o cambios inesperados. Los signos de aire notan más los problemas de comunicación, mientras que los de tierra y agua lo viven de forma más interna y reflexiva.

FAQ

¿Mercurio retrógrado es algo negativo?

No. Es incómodo, pero útil para revisar.

¿Afecta a todas las personas por igual?

No, depende de cada carta personal.

¿Conviene iniciar proyectos nuevos?

Mejor revisar los que ya existen.

¿Cuánto dura este tránsito?

Aproximadamente tres semanas.

Conclusión

Mercurio retrógrado no viene a arruinar planes, sino a enseñar que ir más despacio también es avanzar.

Se habló de
Mercurio retrógrado Signos
