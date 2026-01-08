Mercurio retrógrado 2026: cuándo empieza el primero del año y qué signos sentirán más su impacto

Pero lejos de ser “malo”, este tránsito invita a revisar, corregir y frenar un poco el ritmo. Mercurio es el planeta asociado a la comunicación, los acuerdos, la tecnología y los traslados. Cuando entra en retrogradación aparente, todo eso deja de fluir de manera automática.
Cuándo es el primer Mercurio retrógrado de 2026
El primer Mercurio retrógrado de 2026 comienza en febrero y marca el pulso energético de los primeros meses del año. No llega de sorpresa: lo hace cuando muchas personas ya vienen con agendas cargadas, planes en marcha y expectativas altas.
Este tránsito afecta especialmente a los signos de fuego, con Aries como uno de los más impactados. La energía se traduce en impulsividad, decisiones apresuradas y malentendidos si no se baja un cambio.
Cómo se siente Mercurio retrógrado en la vida diaria
Durante Mercurio retrógrado es común que:
Mensajes se malinterpreten
Planes cambien a último momento
Aparezcan personas o temas del pasado
Se caigan sistemas, apps o dispositivos
No es casualidad. La astrología explica que este tránsito empuja a revisar lo que se hizo rápido o sin pensar. No frena la vida: la obliga a reorganizarse.
Qué hacer y qué evitar durante este tránsito
Lo ideal durante Mercurio retrógrado no es encerrarse ni postergar todo, sino cambiar el enfoque.
Conviene:
– Revisar contratos y acuerdos
– Ordenar pendientes
– Hacer copias de seguridad
– Retomar proyectos olvidados
Mejor evitar:
– Firmar algo importante sin leer
– Comprar tecnología impulsivamente
– Tomar decisiones en caliente
Signos más sensibles a este Mercurio retrógrado
Los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) pueden sentir más frustración por demoras o cambios inesperados. Los signos de aire notan más los problemas de comunicación, mientras que los de tierra y agua lo viven de forma más interna y reflexiva.
FAQ
¿Mercurio retrógrado es algo negativo?
No. Es incómodo, pero útil para revisar.
¿Afecta a todas las personas por igual?
No, depende de cada carta personal.
¿Conviene iniciar proyectos nuevos?
Mejor revisar los que ya existen.
¿Cuánto dura este tránsito?
Aproximadamente tres semanas.
Conclusión
Mercurio retrógrado no viene a arruinar planes, sino a enseñar que ir más despacio también es avanzar.