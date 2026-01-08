Mercurio retrógrado 2026: cuándo empieza el primero del año y qué signos sentirán más su impacto

image Febrero marca el inicio del primer tránsito del año. Foto: Ideogram/Mercurio retrógrado.

Cómo se siente Mercurio retrógrado en la vida diaria

Durante Mercurio retrógrado es común que:

Mensajes se malinterpreten

Planes cambien a último momento

Aparezcan personas o temas del pasado

Se caigan sistemas, apps o dispositivos

No es casualidad. La astrología explica que este tránsito empuja a revisar lo que se hizo rápido o sin pensar. No frena la vida: la obliga a reorganizarse.

Qué hacer y qué evitar durante este tránsito

Lo ideal durante Mercurio retrógrado no es encerrarse ni postergar todo, sino cambiar el enfoque.

Conviene:

– Revisar contratos y acuerdos

– Ordenar pendientes

– Hacer copias de seguridad

– Retomar proyectos olvidados

Mejor evitar:

– Firmar algo importante sin leer

– Comprar tecnología impulsivamente

– Tomar decisiones en caliente

Signos más sensibles a este Mercurio retrógrado

Los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) pueden sentir más frustración por demoras o cambios inesperados. Los signos de aire notan más los problemas de comunicación, mientras que los de tierra y agua lo viven de forma más interna y reflexiva.

FAQ

¿Mercurio retrógrado es algo negativo?

No. Es incómodo, pero útil para revisar.

¿Afecta a todas las personas por igual?

No, depende de cada carta personal.

¿Conviene iniciar proyectos nuevos?

Mejor revisar los que ya existen.

¿Cuánto dura este tránsito?

Aproximadamente tres semanas.

Conclusión

Mercurio retrógrado no viene a arruinar planes, sino a enseñar que ir más despacio también es avanzar.