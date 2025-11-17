Mercurio retrogrado sacude el lunes: frená antes de mandarte el quilombo del año

¿Por qué Mercurio retro “sacude” tanto?

Mercurio es el planeta de la comunicación y lo cotidiano: palabras, decisiones rápidas, movimiento, micro-tareas. Cuando está retrógrado, todo eso se pone en cámara lenta, como si alguien bajara el brillo, subiera el contraste y te dijera:

“¿Seguro que querías hacer esto así nomás?”

Este lunes, ese efecto se multiplica porque:

Venimos acelerados emocionalmente por Escorpio.

Estamos más sensibles a los detalles y las señales.

Cualquier confusión parece más grande de lo que es.

Mercurio retro en Escorpio no se conforma con errores técnicos; quiere que mires tus motivaciones reales. Es un tránsito de psicoanálisis cósmico.

image Foto: Internet. Mercurio retrógrado sacude tu lunes.

Cómo se siente en la vida diaria

Te cebás rápido. Todo parece personal.

Leés entre líneas hasta donde no hay líneas.

Te cuesta empezar, pero después querés resolver todo de golpe.

Necesitás silencio y al mismo tiempo necesitás hablar.

La memoria se activa para lo útil… y para lo que no.

Básicamente, tu cerebro está en modo “software viejo queriendo actualizarse”, pero vos no sabés si apretar “Sí”, “No” o “Recordármelo mañana”.

Consejos prácticos para no mandarte ninguna macana

1. No contestes mensajes calientes al instante

Especialmente si sentís el latigazo emocional escorpiano. Esperá. Respiralo. Releelo.

2. Revisá dos veces todo lo que mandes, firmes o publiques

Mercurio retro ama los errores de tipeo y las confusiones tontas.

3. No hagas compras importantes porque “te pintó”

Después te arrepentís y decís “¡qué boludo/a!”. Mercurio retro se alimenta de eso.

4. Hablá simple y directo

No seas enigmático. No ayuda. Y menos hoy.

5. Si no entendiste algo, preguntá

No asumas. No interpretes. No te armes pelis.

Cómo pega signo por signo hoy

Aries: te sube la impulsividad. Contá hasta 20.

Tauro: conversaciones incómodas, pero liberadoras.

Géminis: tu planeta regente retro, así que paciencia triple.

Cáncer: emociones mezcladas; no te tomes todo personal.

Leo: ego sensible, pero intuición afilada.

Virgo: mil cosas a la vez, revisá prioridades.

Libra: equilibrio interno inestable, pero revelador.

Escorpio: revelaciones profundas.

Sagitario: la ansiedad pega fuerte; bajá un cambio.

Capricornio: organización caótica, pero productiva.

Acuario: necesidad de aclarar malentendidos.

Piscis: intuición al palo; no todo es señal.

FAQ

¿Por qué se sienten tantos enredos con Mercurio retro?

Porque baja el ritmo mental y aumenta la sensibilidad.

¿Conviene hablar de temas importantes hoy?

Sí, pero despacio. Sin apuros. Con mucha claridad.

¿Todo se va al carajo?

No. Solo se desacomoda lo que ya venía flojo.

¿Sirve para algo esta energía?

Muchísimo. Te ayuda a repensar decisiones y ordenar tu mente.

¿Cuándo pasa esta vibra?

En unos días se suaviza, pero sigue activo hasta fin del retro.

Conclusión inspiradora

Mercurio retro no quiere arruinarte el lunes: quiere evitarte una cagada más grande.

Si frenás, observás y hablás claro, el día no te desarma: te acomoda.

Usá la pausa como herramienta, no como castigo.