El gesto de Mauro Icardi con la China Suárez en la presentación de la serie de la actriz: las fotos
La actriz la China Suárez asistió a la presentación oficial de la serie Hija del fuego: la venganza de la bastarda en compañía de su novio Mauro Icardi. Las imágenes.
17 nov 2025, 14:50
Tras la repercusión que tuvieron las notas a Mario Pergolini primero y después con Moria Casán para sus respectivos programas televisivos, la China Suárez asistió a la presentación oficial de Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la serie de Disney+ que la tiene como protagonista.
Quien acompañó de cerca a la actriz y no se despegó de su lado fue su novio Mauro Icardi, quien también dijo presente en el evento del cual participaron gran cantidad de medios, actores y figuras del espectáculo como Adrián Suar, productor de la ficción.
La China Suárez y Mauro Icardi llegaron al lugar tomados de la mano y se mostraron a pura sonrisa ante los flashes fotográficos en medio de sus días en la Argentina y a punto de regresar a Turquía.
El futbolista del Galatasaray acompañó a su pareja de cerca en la presentación de la serie y se mostró distentido en el evento e ingresaron a la sala tomados de la mano y muy enamorados a pocos días de cumplir su primer año de novios.
El thriller romántico protagonizado por la actriz en el papel de Letizia se estrena el miércoles 19 de noviembre y explora los límites del drama, romance y venganza con un gran elenco que también integran Diego Cremonesi, Eleonora Wexler y Carlos Belloso, entre otros actores.
En esta nota observá las mejores imágenes en exclusiva de la presentación oficial de la serie de la China Suárez con la destacada presencia de su novio Mauro Icardi.
RS Fotos
Cómo fue el primer encuentro de la China Suárez y Mauro Icardi en París
La China Suárez habló con Moria Casán en el programa La mañana con Moria (El Trece) sobre los comienzo de su vínculo con Mauro Icardi y dio detalles del encuentro primer encuentro que tuvieron con el futbolista años atrás en un hotel de París, Francia.
"Yo no podía más de los nervios y yo no soy tímida. Era una habitación linda. Yo estaba muy nerviosa porque una cosa es hablar por WhatsApp. Llegué yo primero, yo tenía unos nervios", reconoció la actriz en la entrevista con la One.
Y sobre la vestimenta que eligió para esa ocasión especial remarcó: "Pensé el outfit y me fui muy simple: sin maquillaje, zapatillas y un pantalón ancho negro y una camiseta larga blanca. Dije 'bueno, si no le gusto así, ya está'".
La China contó que fue ella quien llegó primero al lugar y al rato se hizo presente Mauro Icardi, quedando impactada al instante por su presencia.
"Llegó al rato y me impactó porque no sabía que era tan alto. Es muy llamativo, ahí se me aflojaron las piernas y me robó un beso. Yo dije: 'ah, arrancó fuerte'", reconoció entre risas.
Y siguió sobre ese momento íntimo: "Fue muy genuino todo, fue una conexión muy fuerte. Después explotó todo y no hablamos durante tres años. Fue como una noche mucho más romántica de lo que se imagina la gente".
"Me imagino como que estaban acostados sin hacer nada", le dijo Moria Casán. "Fue así, yo me quedaba dormida porque grababa y estaba muerta", explicó la actriz con una sonrisa en su rostro y ante la atenta mirada de su pareja detrás de cámara.