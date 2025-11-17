El gesto de Mauro Icardi con la China Suárez en la presentación de la serie de la actriz: las fotos

El thriller romántico protagonizado por la actriz en el papel de Letizia se estrena el miércoles 19 de noviembre y explora los límites del drama, romance y venganza con un gran elenco que también integran Diego Cremonesi, Eleonora Wexler y Carlos Belloso, entre otros actores.

En esta nota observá las mejores imágenes en exclusiva de la presentación oficial de la serie de la China Suárez con la destacada presencia de su novio Mauro Icardi.

china suarez mauro icardi presentacion hija del fuego 2

Cómo fue el primer encuentro de la China Suárez y Mauro Icardi en París

La China Suárez habló con Moria Casán en el programa La mañana con Moria (El Trece) sobre los comienzo de su vínculo con Mauro Icardi y dio detalles del encuentro primer encuentro que tuvieron con el futbolista años atrás en un hotel de París, Francia.

"Yo no podía más de los nervios y yo no soy tímida. Era una habitación linda. Yo estaba muy nerviosa porque una cosa es hablar por WhatsApp. Llegué yo primero, yo tenía unos nervios", reconoció la actriz en la entrevista con la One.

Y sobre la vestimenta que eligió para esa ocasión especial remarcó: "Pensé el outfit y me fui muy simple: sin maquillaje, zapatillas y un pantalón ancho negro y una camiseta larga blanca. Dije 'bueno, si no le gusto así, ya está'".

La China contó que fue ella quien llegó primero al lugar y al rato se hizo presente Mauro Icardi, quedando impactada al instante por su presencia.

"Llegó al rato y me impactó porque no sabía que era tan alto. Es muy llamativo, ahí se me aflojaron las piernas y me robó un beso. Yo dije: 'ah, arrancó fuerte'", reconoció entre risas.

Y siguió sobre ese momento íntimo: "Fue muy genuino todo, fue una conexión muy fuerte. Después explotó todo y no hablamos durante tres años. Fue como una noche mucho más romántica de lo que se imagina la gente".

"Me imagino como que estaban acostados sin hacer nada", le dijo Moria Casán. "Fue así, yo me quedaba dormida porque grababa y estaba muerta", explicó la actriz con una sonrisa en su rostro y ante la atenta mirada de su pareja detrás de cámara.