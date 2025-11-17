Un famoso piloto de la F1 elogió a Franco Colapinto en Alpine: "Puso a Gasly bajo presión"

Un debut desafiante y un progreso constante

El camino de Franco Colapinto dentro de Alpine comenzó oficialmente en mayo, cuando la escudería decidió subirlo al A525 en reemplazo de Jack Doohan. A partir de ese debut en el Gran Premio de Emilia Romaña, el argentino enfrentó un escenario difícil: adaptarse a un auto exigente sin haber participado de la pretemporada y con la presión de compartir equipo con un piloto consolidado.

Gasly, con más de 170 carreras disputadas en la categoría, representaba el parámetro ideal para evaluar el rendimiento del joven de Pilar. Y aunque la primera etapa al volante del monoplaza francés resultó compleja, el progreso fue evidente carrera tras carrera.

Tras el receso de verano, Colapinto dio un salto cualitativo: comenzó a emparejar los ritmos de Gasly e incluso lo superó en varios pasajes del campeonato. Esa evolución quedó plasmada en el análisis del Gran Premio de San Pablo, donde los números respaldaron el crecimiento del argentino.

Según Formula Dream, Colapinto fue más rápido que Gasly en el 71% de la carrera principal en Interlagos, donde finalizó en la 15° posición. Los datos de Formula Data Analysis reforzaron la tendencia: el argentino se ubicó como el décimo piloto más veloz del evento, superando a su compañero —14° en la tabla de tiempos— por siete décimas de segundo. Incluso en stints con neumáticos similares, Colapinto registró tiempos más competitivos: por ejemplo, en el giro 45 marcó 1:12.816, contra el 1:13.736 de Gasly en su mejor vuelta comparable.

colapinto_brasil2

Una rivalidad que crece, pero con respeto

En Brasil, Bortoleto también fue consultado sobre la posibilidad de un duelo directo por metas más grandes en el futuro de la categoría. Su respuesta dejó entrever un vínculo deportivo que combina rivalidad y respeto.

“A Franco lo conozco desde que era un niño. Corrimos juntos en el karting. Siempre nos tuvimos mucho respeto. Es mejor tenerlo aquí compitiendo conmigo que a alguien que no conozco”, señaló desde los boxes del circuito paulista.

Colapinto, por su parte, destacó la unión entre los fanáticos de ambos países frente al fenómeno de tener a dos jóvenes sudamericanos en la F1.

“Brasil para mí es como un segundo hogar. Vine aquí cuando era muy joven. Sé que en el fútbol u otros deportes hay mucha competencia entre Argentina y Brasil, pero creo que el automovilismo es diferente”, afirmó el piloto de 22 años.