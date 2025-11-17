Exponen el plan macabro que Mauro Icardi activó para destruir a Wanda Nara

Tauro relató que, durante los días en los que el futbolista estuvo junto a las niñas, surgió la versión de una filmación muy particular. “Me dijeron que estos días que él tuvo las niñas, habría filmado algún documental, con todo el entorno familiar, sus hijas, la China, los vecinos… ¡todo! Supuestamente esto es casero, pero con muchos técnicos… ¡muchos!”, aseguró en el programa. La periodista mencionó que Icardi fue visto acompañado por sus hijas, la China y Juanma Cativa en el shopping Paseo Alcorta, donde se habría notado un importante despliegue técnico alrededor suyo.

Tauro fue más allá y explicó que, según lo que le comentaron, el material no estaría orientado únicamente a retratar la vida del futbolista o la de Eugenia Suárez. “Desde afuera se podía ver el despliegue. Para mí, está la posibilidad de que él estuviera haciendo algo sobre su propia vida o la de Eugenia, pero… me dijeron otra cosa. Que se viene una venganza con un documental que sería la estocada final para Wanda”, relató. Y añadió un dato que alimenta aún más las sospechas: “Había técnicos de muy buen nivel, él se está mostrando más y tiene muchas ganas de hablar. En este documental puede hacerlo”.

Así, la posible filmación aparece como una nueva pieza dentro de la compleja trama que todavía une a Icardi y Wanda, una relación que sigue generando repercusiones públicas y que, según esta versión, podría estar a punto de sumar un capítulo inesperado.

Wanda Nara China Suarez Mauro Icardi

¿Cuál fue el primer mensaje que Mauro Icardi le envió a La China?

Este lunes, en La mañana con Moria (El Trece), compartieron al aire la entrevista exclusiva que Moria Casán le realizó a la China Suárez, un mano a mano muy esperado en el que la actriz habló sin filtros sobre distintos momentos de su vida personal. Uno de los puntos más comentados del diálogo fue el recuerdo del primer acercamiento entre ella y Mauro Icardi, episodio que volvió a poner en foco cómo comenzó ese vínculo que, en su momento, generó tanto revuelo mediático.

Durante la charla, la actriz recordó la primera vez que se cruzaron en París y reveló cuál fue el mensaje que el futbolista le envió para romper el hielo. Según contó, ese contacto ocurrió en un contexto especialmente delicado para ella, ya que atravesaba un periodo emocional muy difícil después de su separación de Benjamín Vicuña.

“Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra”, comentó la China, dejando en claro que en esa etapa se sentía vulnerable y sin demasiada energía para iniciar nuevos vínculos. Aun así, el mensaje de Icardi logró sorprenderla.

“Me puso, de la nada, ‘esa boquita’. Es hasta el día de hoy que se la pasa diciéndomelo. Tiene algo con la boca”, completó entre risas, dando a entender que ese gesto se transformó con el tiempo en una especie de sello personal del jugador hacia ella.