Se filtró la inesperada medida de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul con las invitaciones de su casamiento

El mecanismo tendría un objetivo concreto. Si una de las tarjetas llegara a filtrarse, la pareja podría determinar quién fue la persona que la compartió. “En el caso de que lo filtren, se pueden dar cuenta quién fue”, explicó Sposato al revelar el particular sistema de seguridad que rodea a las invitaciones.

La estrategia no sería completamente novedosa en el mundo de los casamientos de famosos. Así, Marina Calabró recordó en Primicias Ya (América TV) el antecedente de Nicole Neumann y Manu Urcera, quienes recurrieron a un mecanismo similar cuando celebraron su boda en 2023.

En aquella oportunidad, la invitación que terminó filtrándose tenía un número oculto que podía descubrirse al ampliar la imagen. De esa manera, se pudo establecer que la tarjeta correspondía a Robertito Funes Ugarte.

Pero las invitaciones de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul también dejaron otro dato particular. De acuerdo con lo que contó Santiago Sposato, los padres de la cantante, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, no recibieron la tarjeta para el casamiento.

El tema fue mencionado durante una entrevista vía móvil con Moria Casán, quien se refirió a la situación y señaló que los padres de Tini no tendrían intención de asistir a la celebración.

En ese momento, Damasia Ochoa fue más contundente y explicó cuál sería, según su versión, la razón detrás de esa decisión. “No les interesa ir, no quieren compartir nada con Rodrigo De Paul. Moria no lo puede decir, pero lo digo yo: no quieren compartir entorno con Rodrigo De Paul porque creen que Rodrigo De Paul es quien le llenó la cabeza a su hija”, sostuvo.

Así, mientras avanzan los preparativos para el casamiento del 19 de diciembre, las invitaciones virtuales se convirtieron en uno de los primeros detalles que trascendieron públicamente, tanto por su particular diseño como por el sistema de seguridad elegido para evitar filtraciones.

Cuál es el detalle secreto de la boda de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul que expuso Yanina Latorre

Hay un detalle del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que cambia por completo la idea de una boda tradicional. A pocos meses de la celebración, Yanina Latorre reveló cómo será el momento en que la pareja se jure amor y dio a conocer una particularidad que sorprendió.

La celebración será el próximo 19 de diciembre en el haras Dok, en Exaltación de la Cruz, pero tendrá características muy diferentes a las de un casamiento convencional. En SQP (América TV), la conductora confirmó que no habrá ceremonia civil ni religiosa.

“No es casamiento legal. Van a hacer una unión, van a festejar el amor que se tienen. Acá no hay prenupcial, no va haber civil”, explicó Yanina.

Además, reveló quién tendrá un papel fundamental durante ese momento. “Los casa el hermano de Rodrigo, Guido, es una persona muy especial para la vida de Rodrigo. Es médico, él los va a casar, va a oficiar de jefe de ceremonia. Va a haber anillos. Va a ser al aire libre”, detalló.

Pero eso no será todo. Según contó Latorre, Tini tuvo una participación central en el diseño del evento. “Lo que van a hacer es mega, el evento lo escribió Tini como hizo Futtura”, aseguró.

La celebración incluirá actores que representarán a la pareja, estará basada en tres películas y contará con una puesta en escena especialmente preparada. “Va a ser tremendo el evento, esta escenografía la van a mostrar ellos. No va a haber fotos. Está guionado, lo escribieron juntos”, reveló.